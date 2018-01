Formularul 600: O femeie a avut PFA in 2017 si a intrat in concediu de crestere a copilului. Ce vrea ANAF de la ea in 2018? Dar de la un roman care a luat stock options?

Stiri pe aceeasi tema

- "Formularul 600 trebuie eliminat in prima zi in care vine noul ministru. Eu nu pot sa spun ca ma angajez sa fac, eu va spun ce trebuie sa faca un ministru de Finanțe. El trebuie sa faca ce e mai bine pentru oameni simpli, pentru cetațeni. Nu trebuie sa puna bariere, ci sa le elimine. Diferența intre…

- Cine are obligatia sa depuna Declaratia 600 din anul 2018? • Cand depunem formularul 600? • Cat se platește pentru CAS și CASS? In aceasta luna, persoanele fizice care obțin venituri din activitați independente, investiții sau chirii trebuie sa depuna la Fisc Declarația 600, in baza careia Fiscul va…

- Formularul 600 este sursa unor mari batai de cap pentru mai bine de 3 milioane de romani, aceștia vazandu-se obligați sa depuna declarația 600 pana pe data de 31 ianuarie, arata consultanții fiscala consultați de Libertatea. Una dintre probleme o constituie faptul ca aceste contribuții se achita pe…

- Potrivit unei informari a Fiscului buzoian, de pe data de 15.01.a.c., se depune (online sau prin prezenta fizica la ghisee) formularul 600. ANAF a explicat cate persoane trebuie sa depuna formularul, afirmand ca fata de formularul anterior, 200, sunt la jumatate persoanele care trebuie sa-l depuna.

- Ordonanța cu Declarația 600 i-a bulversat pe cei care traiesc din profesii liberale. Pentru ca nu au un venit stabil, ei vor fi obligați de stat sa cotizeze la contribuțiile sociale in avans, in cazul in care depașesc un plafon stabilit de Ministerul Finanțelor. Astfel, daca o persona a obținut venituri…

- La finalul anului trecut, șeful ANAF a dat un ordin privitor la Formularul 600, dar in spațiul public s-au nascut controverse, pentru ca nu se știa exact cine depune sau nu. Specialiștii explica ca totul depinde de veniturile pe care le ai, adica peste 1900 de lei sau sub 1900 de lei. Citește…

- Persoanele fizice care vor sa doneze la asociații sau fundații 2% din impozit trebuie sa mearga personal la ANAF sa depuna Formularul 230 sau sa il depuna on-line, dar tot personal. Fiscul susține ca s-au luat aceste masuri la nivel ...

- Cine trebuie sa o depuna declaratia 600? Daca o persoana fizica rezidenta in Romania a realizat in anul 2017 venituri extrasalariale mai mari de 12 salarii minime brute – 22.800 de lei (12 luni X 1.900 de lei salariul minim brut actual) -, aceasta persoana fizica are obligatia sa depuna la autoritatea…

- Aproximativ 210.000 de romani sunt obligati sa depuna la Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) formularul 600, un document prin care acestia trebuie sa arate ce venituri au obtinut in 2017 sau cred ca vor obtine anul acesta pe langa salarii, astfel incat Fiscul sa le calculeze ce contributii…

- Mamele care se intorc din concediul de creștere a copilului mai repede la munca primesc un stimulent de inserție. Stimulentul de inserție e o suma de bani ce se acorda parinților care se intorc mai repede la munca din concediul de creștere a copilului. Pentru cei care se intorc la munca mai repede legislația…

- Ministerul Finantelor da mai multe exemple privind modul in care vor plati contributii sociale romanii care realizeaza venituri din activitati independente si care trebuie sa depuna pana la 31 ianuarie „Formularul 600”. Fiscul estimeaza ca sunt circa 210.000 de romani in aceasta situatie.

- Ce este declarația 600. Avocații, notarii, contabilii, ziariștii, persoanele fizice autorizate și cei care inregistreaza venituri din chirii trebuie sa depuna pana in data de 31 ianuarie 2018 formularul 600. Practic, sunt vizate toate profesiile liberale. Sunt colectate datele pentru veniturile obținute…

- Concediul de creștere a copilului (CCC) in varsta de pana la doi ani poate fi acordat oricaruia dintre parinți, potrivit legislației in vigoare. In perioada de CCC, parintele beneficiar are dreptul la o suma de bani pentru care e prevazuta de lege atat o limita minima (recent majorata, dar nu semnificativ),…

- pana la implinirea varstei de 7 ani, sunt neconstitutionale Dispozitiile legale care limiteaza, in cazul cadrelor militare, acordarea dreptului la concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului cu handicap, pana la implinirea varstei de 7 ani, sunt neconstitutionale - Exceptie de neconstitutionalitate…

- Din totalul de 583.170 de angajatori, persoane fizice sau juridice din Romania, 157.798 de angajatori au restante de 15,99 miliarde lei in contul contributiilor sociale obligatorii pentru pensii, sanatate si somaj, conform declaratiilor fiscale, a deciziilor emise de ANAF, arata Fiscul intr-un comunicat…

- In prezent, valoarea ISR este stabilita la 500 de lei, iar indemnizatia va avea valoarea a 2,5 ISR’, se arata intr-un comunicat al Guvernului. Totodata, potrivit ordonantei de urgenta, incepand cu 1 iulie 2018, va creste pensia minima de la 520 de lei la 640 de lei, precum si punctul de pensie de la…

- Guvernul Romaniei a adoptat, miercuri, doua ordonante de urgenta prin care la indemnizatia minima de crestere a copilului se vor adauga 17 lei, iar pensia minima se va majora cu 120 de lei, anunta Ministerul Muncii, intr-un comunicat de presa. Read More...

- Indemnizația minima de creștere a copilului se va majora, din 1 ianuarie 2018, la 1.250 de lei, fața de 1.233 de lei, cat este in prezent, potrivit unei Ordonanțe de urgența adoptata astazi de Guvern. Pentru asigurarea acestei majorari, indemnizația de creștere a copilului nu va mai fi raportata la…

- Romanii care intenționeaza sa plece din țara pentru mai mult de șase luni de zile trebuie sa notifice Fiscul prin completarea și depunerea unui chestionar de rezidența fiscala. "Formularul trebuie inregistrat cu 30 de zile inaintea plecarii din Romania, la organul fiscal central competent…

- O statistica a Agenției Județene pentru Plați și Inspecție Sociala Ialomița arata ca peste 200 de barbați din Ialomița au ales sa intre in concediu de creștere a copilului. Aceștia incaseaza indemnizații de peste 300 mii de lei pe luna. Copiii, lasați in grija taților Potrivit legii, orice persoana…

- Ministerul Muncii a propus in ședința de guvern de vineri, 27 octombrie 2017 majorarea indemnizației de crestere a copilului si a valorii punctului de pensie. Astfel din 1 ianuarie 2018, indemnizația de creștere a copilului va fi majorata la 1250 lei. In informarea emisa de MMJS, se precizeaza ca: •…

- Salariul minim va fi de 1.900 de lei de la 1 ianuarie 2018, aici fiind inclus insa și transferul contribuțiilor la angajat. Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a anunțat in ședința de Guvern de joi ca salariul minim va fi de 1.900 de lei de la 1 ianuarie 2018. „Va propunem o hotarare de Guvern prin…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a anunțat ca de la 1 ianuarie 2018 punctul de pensie va crește la 1100 de lei. La aceeași data salariul minim brut pe țara va crește la la 1900 de lei.Citește și: Mihai Tudose, anunț MAJOR, dupa intalnirea cu comisarul european pe Buget Citește…

