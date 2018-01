Formularul 600: Ministerul Finantelor a publicat proiectul de OUG pentru amanarea termenului de depunere. Un singur articol

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul desemnat Viorica Dancila a dat asigurari ca, in prima sedinta de Guvern, din 31 ianuarie, va adopta ordonanta de amanare a termenului de depunere a Declaratiei 600, a spus luni presedintele PSD, Liviu Dragnea. "Am discutat cu premierul desemnat Viorica Dancila si a asigurat fara niciun fel…

- Depozitele pe termen mediu si lung ale nerezidentilor sunt in prezent cu peste cinci miliarde de euro sub varful istoric atins in 2011, cand acestea depaseau 8 miliarde de euro. Strainii, in cea mai mare parte grupuri bancare, detineau la sfarsitul lunii noiembrie a anului trecut depozite…

- Francezii sunt cunoscuti pentru antipatia pe care o au pentru cuvintele imprumutate din limba engleza (dar si din altele). Sutele de ani de rivalitate dintre Franta si Anglia si-au spus cuvantul aici. Acum, Comisia Generala de Terminologie si de Neologie a propus o expresie care sa inlocuiasca, in limba…

- Bucurestiul ar mai putea „aduna“ pana in 2020 circa 50 de statii pentru masinile electrice, fata de cele circa 20 care sunt montate acum, potrivit informatiilor disponibile. Insa pana la raspandirea acestei noi forme de mobilitate, inclusiv la nivelul transportului in comun, RATB isi duce calatorii…

- Proiectul de 333 de apartamente se va derula in trei faze, deoarece suntDezvoltatorul imobiliar DaVinci Group, care a construit pana in prezent 250 de apartamente in Bucuresti, deruleaza un nou proiect in zona parcului natural Vacaresti, care prevede ridicarea a 333 de apartamente, la un pret de…

- Fara legatura cu aplicatia de editare imagine care poarta acelasi nume, GIMPS (Great Internet Mersenne Prime Search) a anuntat descoperirea celui mai mare numar prim de pana acum, o lungime de 23.249.425 cifre. Prin definitie, numar prim este orice numar natural a carui impartire cu un numar intreg…

- Doi comedianți ruși s-au dat drept prim-ministrul Poloniei pentru a o pacali pe Nikki Haley, ambasadoarea Statelor Unite la ONU. Aceștia i-au pus mai multe intrebari despre „Binomo”, o insula imaginara din Marea Chinei de Sud.

- WeChat, una dintre cele mai populare retele de socializare din China, va permite utilizatorilor sa foloseasca aplicatia de mobil ca si „buletin de identitate digital” pentru accesul in internet cafe-uri. Proiectul limitat deocamdata la regiunea Guangzhou va fi extins la nivelul intregii tari incepand…

- Ministrul Finantelor, Ionut Misa, a tinut sa precizeze, joi, la inceputul sedintei de Guvern, ca nu se discuta prorogarea OUG 79 privind modificarile fiscale, ci doar amanarea implementarii contului unic pana la jumatatea anului 2018. „In media se discuta ca s-ar proroga termenul de intrare in vigoare…

- Taxa pe valoare adaugata (TVA) va scadea de la 19% la 9% pentru 42 de lucrari și servicii agricole, anunța un proiect de ordin comun emis de Ministerul Finanțelor și Ministerul Agriculturii. Proiectul de act normativ va modifica Ordinul ministrului Finantelor publice si al ministrului Agriculturii nr.…

- Ministerul Finantelor precizeaza ca plafonul de scutire de TVA ramane de 220 de mii de lei pe an si nu creste la 300 de mii de lei, dupa cum trebuia sa se intample conform deciziei consiliului Uniunii Europene. Actul normativ prin care se poate pune in practica aceasta decizie se afla inca…

- Neplata catre buget, cu intentie, a impozitelor și contributiilor supuse regimului de retinere, sau incasare și plata, sau virare, va fi incriminata ca fapta de evaziune fiscala și pedepsita cu inchisoare de la un an la șase ani, potrivit unui proiect de Ordonanta de urgenta publicat de Ministerul Finantelor.…

- "Avand in vedere complexitatea activitatii comisiei, precum si faptul ca membrii comisiei de ancheta fac parte si din alte comisii permanente si speciale iar in aceasta perioada activitatea Parlamentului este intensa, avand in vedere dezbaterile la legile justitiei si legile bugetului de stat, unii…

- „ANAF reamintește contribuabililor ca, in conformitate cu prevederile Codului de procedura fiscala, creanțele fiscale administrate de organul fiscal central pentru care scadența și/sau termenul de declarare se implinesc la 25 decembrie, sunt scadente și/sau se declara pana la data de 21 decembrie…

- Mihai Tudose vrea patronii la puscarie. Una dintre marile modificari ale „revoluției fiscale”, u n proiect de ordonanța emis de Ministerul Finanțelor pune pe jar opinia publica. Proiectul prevede nici mai mult nici mai puțin decat inchisoare de la 1 la 6 ani pentru neplata contributiilor sociale si…

- Grupul parlamentarilor USR a criticat calendarul adoptat joi de Birourile permanente reunite ale celor doua Camere, sustinand ca termenul de depunere a amendamentelor la proiectul bugetului de stat pe anul 2018 este unul "mult prea scurt". Senatorul USR Mihai Gotiu a sustinut ca a primit programul…

- UPDATE ORA 23.39 Deputații au adoptat pe articole, dupa aproape 13 ore de dezbateri, proiectul privind modificarea Legii 303/2004 privind statutul judecatorilor și procurorilor, votul final urmand sa fie stabilit in viitoarea ședința a Biroului Permanent. În cursul serii de miercuri,…

- Proiectul de buget pe anul 2018 prevede, la Ministerul pentru Mediul de Afaceri, schimbari destul de mari la programele nationale de finantare a firmelor mici si mijlocii cu bani de a stat. Desi nu detaliaza, propunerile preliminare plecate de la Ministerul Finantelor prezinta modificari majore la programul…

- Deficitul bugetului general consolidat s-a situat la 6,6 miliarde de lei in primele zece luni ale anului, fiind echivalentul a 0,78% din Produsul Intern Brut (PIB), potrivit datelor Ministerului de Finanțe. In primele noua luni deficitul era de 6,8 miliarde de lei, ceea ce inseamna ca in luna octombrie…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) supune dezbaterii publice proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetațenilor romani in strainatate, care prevede o serie de modificari legislative privind creșterea valabilitații pașaportului simplu…

- Pana la sfarsitul anului, proiectul tehnic privind restaurarea, conservarea si punerea in valoare a monumentului de clasa A –„Ansamblul Putului I Anina“, va fi finalizat, urmand, in cel mai scurt timp, scoaterea lucrarii la licitatie, potrivit declaratiilor primarului Gheorghe Romanu. Demarat…

- Președintele PSD și sl Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a declarat, marți, ca proiectul de buget pe 2018 ar putea fi adoptat în Guvern pe 29 noiembrie, urmând ca, dupa Ziua Naționala a României, sa înceapa dezbaterea în comisiile parlamentare, informeaza Agerpres.…

- Consiliul Legislativ a emis astazi, 21 noiembrie, un aviz favorabil propunerea legislativa pentru reglementarea statutului juridic al Casei Regale a Romaniei. Potrivit deciziei publicate pe site-ul institutiei, Consiliul legislativ a avut insa si observatii si propuneri cu privire la propunerea…

- Proiectul legislativ care prevede trecerea de la alegerea primarilor intr-un singur tur la alegerea primarilor in doua tururi a starnit o adevarata ruptura in coaliția de guvernare pentru ca cei de la PSD și ALDE au votat in mod diferit.In Senat, cei de la opoziție nu au reușit sa stranga…

- Parlamentarii PSD si ALDE au depus, în Parlament, legile pentru înfiintarea Fondului Suveran de Dezvoltare si Investitii si a Bancii de Dezvoltare a României. Proiectul de lege prevede ca institutia este detinuta “în întregime, pe toata durata sa de functionare,…

- Senatoarea USR Florina Presada atrage atentia, intr-o analiza publicata pe site-ul partidului, ca noul proiect de Cod administrativ pregatit de Ministerul Dezvoltarii condus de Paul Stanescu ”este ultimul cui din sicriul pe care PSD il pregateste pentru administratia publica a Romaniei” si ca actul…

- ♦Grupul francez Immochan, care a dezvoltat mallul Coresi Shopping Resort pe o parte din fosta platforma Tractorul Brasov, a ajuns „la jumatatea drumului“ cu proiectul din Brasov dupa ce zona de retail a fost completata cu investitii in rezidential si birouri. „Din punctul de ve­de­re…

- Orașul Pantelimon este recunoscut pentru multitudinea de proiecte educaționale sprijinite de Consiliul local și de primarul Marian Ivan. Inițierea acestor proiecte se datoreaza dascalilor dedicați educației copiilor, de la Școala gimnaziala nr. 1, din oraș. Ei cauta neincetat soluții pentru a crește…

- Plenul reunit al Parlamentului a aprobat marți, cu 233 de voturi "pentru" și 104 "impotriva", prelungirea cu 60 de zile a termenului de depunere a raportului Comisiei speciale de ancheta pentru verificarea aspectelor ce țin de organizarea alegerilor prezidențiale din 2009 și de…

- Printr-un proiect de HG, au fost stabilite sumele necesare plații sprijinului cuplat zootehnic (SCZ). Astfel, valoarea totala a acestui ajutor se va ridica la 99.046.133 euro, respectiv 455.542.879 lei, repartizat astfel: ● 1.470.000 euro, respectiv 6.760.971 lei, pentru categoria bivolițe de lapte;…

- ♦ Mai este doar o saptamana pana ce Ministerul Finantelor ar trebui sa publice, potrivit legii, proiectul de buget pe 2018. Deocamdata insa guvernul nu s-a decis cum va arata Codul fiscal, cel in baza caruia se fac calculele pentru buget. Sedinta de guvern de ieri in care trebuia sa se…

- Birourile permanente ale Camerei Deputaților și Senatului au aprobat luni prelungirea cu 60 de zile a termenului de depunere a raportului Comisiei speciale de ancheta a Parlamentului pentru verificarea aspectelor ce țin de organizarea alegerilor prezidențiale din 2009 și de rezultatul acestora. …

- MUNICIPIUL TURDA anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Construire sala de sport competitionala de nivel international” in Localitatea TURDA str. Sadionului, nr.14 , județul Cluj

- ♦ Petrom a platit anul trecut redevente in valoare de 579 mil. lei, potrivit raportului publicat de companie ♦ Producatorul national de gaze naturale Romgaz Medias a platit redevente de 86 mil. lei ♦ Suma cumulata platita de cele doua companii reprezinta circa jumatate din totalul…

- Laufer: Proiectul de ordonanta care modifica Legea parteneriatului public-privat este finalizat Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Ilan Laufer, a declarat, marti, ca proiectul de ordonanta care modifica Legea nr. 233/2016 privind parteneriatul public-privat este finalizat, in prezent fiind in curs…

- Raluca Mangu, președintele Sindicatului Invațamant județul Ilfov, din cadrul FSLI, a vorbit despre necesitatea adoptarii unei noi legi a educației – ”act normativ realizat cu responsabilitate si supus dezbaterii publice, care va rezolva cea mai mare parte a problemelor cu care se confrunta de mai bine…

- Documente atasate: Proiect de modificare a Codului Fiscal. Ce schimbari pregateste Guvernul din 2018 Ministerul Finantelor a publicat proiectul de modificare a Codului Fiscal. Potrivit textului ordonanței, impozitul pe venit se reduce de la 16% la 10% pentru urmatoarele categorii de persoane/venituri:…

- In prima faza, noua facilitate de productie va crea aproximativ 100 de locuri noi de munca. Producatorul de croasante, biscuiti si na­po­li­tane Alka Group investeste peste 11,5 mil. euro intr-o noua fabrica de snackuri sa­rate ce va fi amplasata in Ploiesti, judetul Pra­ho­va. „Cercetarile…