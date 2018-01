FORMULARUL 600. Întrebări şi răspunsuri la nelămuririle tale Prin OUG nr. 79/2017, in afara transferului CAS și CASS de la angajator la salariat au fost aduse modificari structurale și la modul in care se datoreaza și platesc asigurarile sociale de catre persoanele fizice ce realizeaza venituri extrasalariale. Aceasta informare se adreseaza acelor persoane fizice rezidente in Romania ce au realizat in anul 2017 venituri extrasalariale, vor realiza in anul 2018 venituri extrasalariale, chiar daca au și calitatea de salariat. Calitatea de salariat nu are relevanța fața de obligația plații asigurarilor sociale pentru venituri extrasalariale, scrie… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

