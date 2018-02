Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Finantelor va incerca sa comaseze cinci formulare, inclusiv Declaratia 600, iar statul va taxa pe veniturile estimate, nu pe cele realizate, a declarat marti ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, dupa discutiile din Comisia de buget finante din...

- Indemnizatia aferenta concediului medical pre si post natal de 126 de zile, pe care o mama sau viitoare mama le poate lua inainte sau dupa nastere, ar putea scadea prin majorarea contributiilor sociale, de la 10,5% in decembrie la 25% in ianuarie, a declarat, marti, Claudia Sofianu, Partener, Liderul…

- Eugen Teodorovici anunța cu ce va fi inlocuita declarația 600 Eugen Teodorovici Ministrul finantelor estimeaza ca în prima parte a lunii viitoare va fi adoptat în Guvern noul document ce va înlocui controversata declaratie 600. Eugen Teodorovici a explicat,…

- Vicepreședintele PNL, Florin Cițu, devoaleaza vineri, pe Facebook, „doua mega golanii ale PSD-iștilor”. Potrivit acestuia, Guvernul Dancila nu va renunța la Formularul 600, iar Ministerul Finanțelor lucreaza in acest moment la detaliile tehnice ale impozitului pe gospodarie.„Dragnea, stapanul…

- Contribuabilii care au venituri din activitati independente vor depune o singura data formularul specific si vor face o singura plata la final de an, a declarat, joi seara, la Antena 3, ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, scrie Agerpres.Vom avea actul normativ care va spune foarte clar…

- Protest la Ministerul Finantelor fata de Declaratia 600 Eugen Teodorovici. Foto: gov.ro. Un flashmob cu avioane din hârtie a avut loc în fata Ministerului Finantelor Publice, fata de declaratia 600. Protestatarii au realizat avioane din hartie pe care le-au trimis catre institutie. …

- Ministerul Finanțelor va transfera, din fondul de rezerva al Guvernului, catre Consiliul municipal Chișinau, peste 15 milioane de lei pentru executarea titlurilor executorii legate de recuperarea valorii averii confiscate moștenitorilor persoanelor supuse represiunilor politice. Proiectul de hotarare…

- Un flashmob cu avioane din hartie este anuntat pentru miercuri, in fata Ministerului Finantelor Publice, fata de declaratia 600. "Este timpul sa facem Declaratia 600 sa zboare! Este important sa ne facem vocea auzita, sa cerem o solutie definitiva la haosul creat de Declaratia 600. Vom trimite…

- Evenimentul care se numește "Facem Declarația 600 sa zboare" va avea loc miercuri, 7 februarie, la ora 12:00, Bulevardul Libertații 16, București. [citeste si] "Este timpul sa facem Declarația 600 sa zboare! Este important sa ne facem vocea auzita, sa cerem o soluție definitiva la…

- "Este timpul sa facem Declaratia 600 sa zboare! Este important sa ne facem vocea auzita, sa cerem o solutie definitiva la haosul creat de Declaratia 600. Vom trimite Ministrului Teodorovici declaratia 600, dar nu prin intermediul functionarilor de la ANAF, ci pe calea aerului”, scriu organizatorii pe…

- In contextul prorogarii termenului de depunere a Declaratiei 600, la nivelul Ministerului Finantelor este in curs de elaborare un proiect normativ care va simplifica declararea si plata CAS si CASS datorate de persoanele fizice, se arata intr-un comunicat transmis joi de institutie. „Se…

- Prin emiterea OUG din 31 ianuarie, publicata in Monitorul Oficial, Guvernul a amanat depunerea declaratiei 600 pana pe 15 aprilie, motivul principal fiind, asa cum reiese din anunturile oficiale, simplificarea procedurii de declarare. Insa, acest OUG nu aduce modificari OUG 79/2017, care stabileste…

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat, joi, la Tulcea, ca formularul 600 nu trebuie sa mai fie depus de contribuabili, chiar daca termenul a fost amanat pentru data de 15 aprilie 2018, aceasta perioada fiind necesara pentru gasirea unei solutii de simplificare a acestuia. „In sedinta de…

- Premierul Viorica Dancila a declarat miercuri, la inceputul primei sedinte a Cabinetului sau, ca va fi adoptata OUG privind prorogarea termenului pentru depunerea declaratiei 600 de la 31 ianuarie, pana in 15 aprilie. Ministerul Finantelor va trebuie apoi sa gaseasca o solutie permanenta care sa…

- Prima sedinta a Guvernului condus de Viorica Dancila va avea loc miercuri, cand ar urma sa fie discutata o Ordonanta de Urgenta privind amanarea depunerii formularului 600 pana la sfarsitul lunii martie. In acest interval, ar urma sa fie gasita o solutie pentru eliminarea acestui formular, potrivit…

- Eugen Teodoroviciu i-a indemnat pe romani sa nu mai depuna formularul care a starnit dezbateri atat de intense. Sunt peste 208 mii de persoane care erau impozitate pe baza acestei declaratii. „Pentru sedinta de guvern de maine va aprobata o OUG prin care vom amana acest formular, pana la final de…

- Sedinta Cabinetului Dancila este programata de la ora 11.00. Luni seara, dupa ceremonia de depunere a juramantului la Palatul Cotroceni, Viorica Dancila a avut o intalnire la Palatul Victoria cu noii ministri, carora le-a cerut sa ii prezinte lunar un raport privind stadiul implementarii programului…

- Romanii nu mai trebuie sa depuna Formularul 600, in conditiile in care Guvernul va gasi solutii in acest sens, a anuntat marti ministrul de Finante, Eugen Teodorovici. Premierul Viorica Dăncilă le-a cerut miniştrilor, luni seară, în prima întâlnire în această…

- Ministrul de Finante Eugen Teodorovici a anuntat, marti, ca Formularul 600 nu mai trebuie depus si ca Guvernul va gasi alte solutii. ”La sedinta de Guvern de maine, va fi discutata o OUG prin care vom amana acest formular pana la final de martie, timp in care vom incerca sa gasim cea mai buna solutie…

- „Vreau sa subliniez clar ca voi conduce un guvern politic, un guvern care este propus și susținut de majoritatea parlamentara. Aceasta țara trebuie condusa de catre cei aleși, nu de catre cei numiți. Prin urmare, guvernul va raspunde pentru oportunitatea deciziilor sale exclusiv in fața celor aleși,…

- Deficitul bugetar, decalajul dintre incasari si cheltuieli, a crescut la 24,3 miliarde de lei pe anul 2017, fata de 10,2 miliarde de lei la 11 luni pentru ca ordonatorii de credite si-au depus ordinele de plata abia in a treia decada din luna decembrie, au explicat surse din Ministerul Finantelor. „Termenul…

- Presedintele ALDE Calin Popescu Tariceanu a anuntat vineri, in timp ce partenerii social-democrati stabilesc componenta Guvernului Viorica Dancila, ca programul de guvernare ce va fi prezentat de noul Executiv va stabili ca salariul minim sa creasca cu 100 de lei pe an pana in 2020 si 150 de lei pentru…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a anuntat, vineri, ca în noul Guvern vor fi si nume noi, dar si ministri din vechiul Cabinet. "Am participat la evaluarea, analiza propunerilor privind viitorul Cabinet PSD-ALDE. Împreuna cu liderii PSD-ALDE am evaluat propunerile facute…

- Ministerul Finantelor a anuntat joi ca nu are in vedere contractarea niciunui imprumut de la organisme financiare internationale sau de la un grup de banci private, așa cum a susținut vicepresedintele PNL Florin Cițu.

- Declaratia 600 sta sub semnul intrebarii, atat din privinta termenului pana la care trebuie depusa, cat si din perspectiva faptului ca ar putea fi fie schimbata, fie chiar eliminata complet. Ministerul Finantelor este pe cale sa amane termenul de depunere si, de asemenea, lucreaza la mai multe modificari…

- Senatorii din Comisia economica l-au chemat la raport pe ministrul interimar al finanțelor, Ionuț Mișa. Problema este controversatul formular 600 care a creat haos printre contribuabili. Ieri, șeful PSD anunța ca depunerea documentului va fi amanata.

- Ministerul Finantelor a scos, luni seara, in dezbatere publica un proiect de ordonanta de urgenta pentru amanarea termenului de depunere a formularului 600, pentru declararea veniturilor persoanelor fizice autorizate si a altor persoane cu venituri pe cont propriu, pentru plata contributiilor sociale…

- Ministerul Finanțelor ia in calcul amanarea termenului de depunere a Declarației 600, care in prezent este 31 ianuarie, precum și majorarea plafonului de venituri peste care vor fi platite cotribuții, au declarat surse politice, pentru Stirile ProTV. Declaraţia 600 vizează veniturile asupra…

- Circa 4,7 milioane de pensionari sunt in Romania Un numar de 4.691.652 pensionari de asigurari sociale era inregistrat la finele anului 2017 in Romania, iar pensia medie a fost de 1.071 lei, cu 140 lei peste cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Casa Nationala de…

- Ordonanța cu Declarația 600 i-a bulversat pe cei care traiesc din profesii liberale. Pentru ca nu au un venit stabil, ei vor fi obligați de stat sa cotizeze la contribuțiile sociale in avans, in cazul in care depașesc un plafon stabilit de Ministerul Finanțelor. Astfel, daca o persona a obținut venituri…

- Astfel, marți, la Comisia economica din Parlament, deputatul PNL, Daniel Zamfir, a trimis o solicitare catre ministrul Finanțelor, dar și catre șeful ANAF, aceștia urmand sa dea explicații referitoare la Formularul 600, in vederea determinarii contribuției de asigurari sociale (CAS) și a contribuției…

- Va reamintim ca, la finele anului trecut, primarul Nicolae Robu susținea ca proiectul noului pasaj din zona Solventul bate pasul pe loc deoarece Ministerul Finanțelor ar fi pus sechestru pe doua cladiri ale fostei platforme industriale, cladiri care, insa, in realitate nu exista. Cu toate acestea,…

- PNL a acuzat duminica Guvernul ca a mai introdus o noua obligatie declarativa, "complet inutila", Formularul 600", prin care, potrivit unui comunicat de presa al liberalilor, "sunt sanctionati cetatenii activi".

- Declarația 600 este subiectul fierbinte al lunii ianuarie, dupa ce ”revoluția fiscala” a Guvernului Tudose impinge la ghișee toți avocații, notarii, contabilii, ziariștii, scriitorii și toate persoanele fizice autorizate. Aceștia, dar și cei care au venituri din chirii, dobanzi sau investiții, trebuie…

- Ministerul Finantelor da mai multe exemple privind modul in care vor plati contributii sociale romanii care realizeaza venituri din activitati independente si care trebuie sa depuna pana la 31 ianuarie „Formularul 600”. Fiscul estimeaza ca sunt circa 210.000 de romani in aceasta situatie.

- Ministerul Finantelor a iesit pe pietele externe de doua ori in acest an, imprumutand cumulat 2,75 mld. euro, iar costul a coborat la un minim istoric de 2,1% pentru scadenta de 10 ani. Prin aceste imprumuturi realizate pe piata internationala Romania si-a acoperit necesarul de finantare…

- Proiect halucinant al Ministerului de Finante: Conducerea Fiscului îi trimite pe angajați sa-si produca singuri suplimentele salariale din sumele impuse celor controlati. Conform proiectului, Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) ar putea pastra 15% din sumele suplimentare…

- Presedintele Klaus Iohannis a precizat, miercuri, ca pentru România este mult mai important sa adere la zona Euro decât la zona Schengen, dar ca pentru acest lucru este nevoie de performante economice. „Pentru România este mai important sa adere la zona Euro, dar trebuie…

- Ministerul Finantelor a publicat proiectul de hotarare prin care cei care nu platesc taxele la stat, atat companiile, cat si persoanele fizice, incepand de la impozitul pe salariu, CAS si alte taxe, sunt pasibile de inchisoare.

- Bugetul Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC), in suma de 11,767 milioane de lei, a primit marți aviz favorabil in Comisiile reunite de specialitate din Parlament. Bugetul a fost votat pozitiv de 34 de parlamentari, în timp ce 13 au fost împotriva. …

- Patronii care nu platesc, cu intentie, impozitele si contribuțiile datorate statului ar putea face pana la 6 ani de inchisoare. Asa scrie in proiectul de Ordonanta de urgenta publicat de Ministerul Finantelor.

- Neplata catre buget, cu intentie, a impozitelor si contributiilor supuse regimului de retinere, sau incasare si plata, sau virare, va fi incriminata ca fapta de evaziune fiscala si pedepsita cu inchisoare de la un an la sase ani, potrivit unui proiect de Ordonanta de urgenta publicat de Ministerul Finantelor.

- UPDATE Cabinetul Tudose a adoptat in sedinta de miercuri proiectul de buget pe 2018, dupa care Parlamentul va stabili calendarul dezbaterilor. Guvernul estimeaza o crestere a PIB de 5,5% anul viitor, pana la 907,85 miliarde lei (195,5 miliarde euro), potrivit sintezei proiectului de buget pentru anul…

- Grupul britanic Kingfisher, cel mai mare retailer de bricolaj din Europa, a finalizat achiziția Praktiker Romania, dupa primirea autorizației din partea Consiliului Concurenței, scrie Profit.ro. Kingfisher, unul dintre liderii pieţei de bricolaj şi amenajări interioare din Europa şi…

- Presa din Italia relateaza despre o captura impresionanta a vameșilor italieni, scrie stiridiaspora.com. Un barbat de cetațenie italiana s-a urcat, vinerea trecuta, in trenul din gara Zurich cu destinația Milano, insa bagajul voluminos și comportamentul suspect le-a dat de banuit polițiștilor…

- Dupa ce Delegația UE la Chișinau a precizat ca Johannes Hahn, comisarul european pentru Politica de Vecinatate si Negocieri pentru Extindere, nu a anuntat la Bruxelles deblocarea asistentei macrofinanciare si nici disbursarea sigura a primei transe din cele 100 de milioane de euro in primul trimestru…

- "Astazi, la Comisia de buget-finante nu au votat nimic, am discutat toate amendamentele propuse si aproape toti membri Comisiei au impartasit ideea ca impozitul pe cifra de afaceri pentru microintreprinderi sa fie optional, argumentele sunt in aceasta directie. Speranta e la bunul simt al Guvernului,…

- Ministerul Finanțelor din R. Moldova a aprobat un nou formular tipizat (Forma IPC18) „Darea de seama privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistența medicala și a contribuțiilor de asigurari sociale de stat obligatorii calculate”, care se va pune in aplicare…

- Ministerul Finantelor si Banca Nationala a Romaniei analizeaza oportunitatea introducerii unor criterii legate de venituri pentru cei care vor beneficia pe viitor de programul Prima Casa, insa acest lucru nu se va aplica incepand de anul viitor. Informatia a fost oferita vineri de Stefan Nanu,…