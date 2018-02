Formular 600. Ministerul Finanțelor: Un nou mecansim până la 1 martie 2018 "In contextul prorogarii termenului de depunere a Declarației 600, la nivelul Ministerului Finanțelor Publice este in curs de elaborare un proiect de act normativ care sa stabileasca un mecanism mai simplu de declarare și plata a CAS și CASS datorate de persoanele fizice. Se are in vedere reducerea numarului de declarații depuse de persoanele fizice, prin unificarea unor formulare, ca un pas important in indeplinirea obiectivelor prevazute in Programul de Guvernare privind reducerea numarului de formulare solicitate de ANAF si depunerea unui formular pe an pentru cei care au venituri din activitați… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- In contextul prorogarii termenului de depunere a Declarației 600, la nivelul Ministerului Finanțelor Publice este in curs de elaborare un proiect de act normativ care sa stabileasca un mecanism mai simplu de declarare și plata a CAS și CASS datorate de persoanele fizice. Se are in vedere reducerea numarului…

- Prin emiterea OUG din 31 ianuarie, publicata in Monitorul Oficial, Guvernul a amanat depunerea declaratiei 600 pana pe 15 aprilie, motivul principal fiind, asa cum reiese din anunturile oficiale, simplificarea procedurii de declarare. Insa, acest OUG nu aduce modificari OUG 79/2017, care stabileste…

- Ministerul Finanțelor ia in calcul varianta ca plata contributiilor sociale estimate sa se faca pe baza CNP, fara a mai fi nevoie de depunerea Declarației 600. Ministrul Ionut Misa s-a referit si la situatia celor care au depus deja aceasta declaratie. Ministerul Finantelor a prezentat, marti, la dezbaterile…

- Ministerul Finantelor a postat luni seara pe site proiectul de OUG care amana pana la 1 martie termenul de depunere a Declaratiei 600, actul normativ are un articol unic care modifica doua alineate din Codul Fiscal, transmite News.ro . “Articol unic – Termenul prevazut la art.148 alin.(3) si art.170…

- Mult controversatul act normativ privind Formularul 600 a fost postat, aseara, de Ministerul Finantelor, pentru dezbatere publica.Este vorba despre un proiect de ordonanta de urgenta privind amanarea termenului de depunere a formularului 600, pentru declararea veniturilor persoanelor fizice autorizate…

- Calin Popescu Tariceanu a declarat, luni, ca impozitul pe venitul global va ramane in programul de guvernare. Potrivit presedintelui ALDE, Ministerul Finantelor va face ”o ampla si amanuntita” pregatire se va putea avansa un termen pentru introducerea acestuia. ”Impozitul global pe venit care a fost…

- Președintele PSD Liviu Dragnea a anunțat ca nu exclude impozitul pe gospodarie din Programul de Guvernare al Cabinetului Viorica Dancila, insa a menționat ca nu se știe forma acestuia și ca nu se va implementa pana cand nu va fi gata. Impozitul pe gospodarie a aparut inițial anul trecut, in Programul…

- Modificarea Codului Fiscal, la sfarșitul anului trecut, a adus o obligație noua pentru persoanele fizice care au avut venituri din activitați independente, din cedarea folosintei bunurilor, din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, din asocieri cu persoane juridice, din investitii sau din…

- In varianta optima, opțiunea de depunere a Declarației 600 din SPV ar trebui sa fie pregatita astfel incat sa poata fi utilizata și de persoane care au obligația transmiterii formularului pana la 31 ianuarie, insa toate modificarile de acest fel sunt operate de Centrul Național pentru Informații…

- Ca urmare a mai multor solicitari primite in ultimele zile fața de modul in care trebuie achitate asigurarile sociale de persoanele fizice și fața de modul de depunere a Declarației 600, se fac urmatoarele precizari. Prin OUG nr. 79/2017 pentru modificarea Codului fiscal, in afara transferului asigurarilor…

- Formularul 600, pe care persoanele fizice care au realizat in 2017 alte venituri decat cele de natura salariala, chiar daca au si calitatea de salariat, iar aceste venituri extra-salariale sunt mai mari de 12 salarii minime, reprezinta un exemplu de birocratie fiscala absurda, cu rolul de a-i pedepsi…

- Ca urmare a mai multor solicitari primite in ultimele zile fata de modul in care trebuie achitate asigurarile sociale de persoanele fizice si fata de modul de depunere a Declaratiei 600, aducem cateva precizari. Prin OUG nr. 79/2017 pentru modificarea Codului fiscal, in afara transferului asigurarilor…

- Ministerul Finantelor a publicat proiectul de hotarare prin care cei care nu platesc taxele la stat, atat companiile, cat si persoanele fizice, incepand de la impozitul pe salariu, CAS si alte taxe, sunt pasibile de inchisoare. Finantele motiveaza noile modificari prin necesitatea reformarii sistemelor…

- Romania se angajeaza sa ia masurile necesare pentru a nu depasi pragul de deficit bugetar de 3% din PIB, a anuntat, la Bruxelles, ministrul Finantelor, Ionut Misa. Ionut Misa a participat la reuniunea Eurogrup in format extins si la reuniunea Consiliului pentru Afaceri Economice si Financiare al Uniunii…

- Ca ordonator principal, MFP va mai putea atrage sume suplimentare („credite de angajament”) la acest buget, in valoare totala de pana la 4,7 miliarde de lei. Potrivit proiectului, plitica de administrare fiscala - una dintre principalele atributii ale MFP - are ca obiective pentru anul 2018:…

