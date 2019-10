Fostul presedinte ucrainean Petro Porosenko, in prezent deputat al partidului de opozitie 'Solidaritatea europeana', a declarat miercuri in Rada Suprema de la Kiev (parlamentul unicameral) ca asa-numita 'formula Steinmeier' - care a fost convenita la 1 octombrie de reprezentantii Grupului tripartit de contact asupra Donbasului - a fost conceputa, de fapt, de Kremlin si apara interesele rusesti, in contextul in care opozitia a criticat acordul dat de Kiev cu privire la aplicarea acestei formule, iar fortele nationaliste l-au acuzat pe actualul presedinte ucrainean Volodimir Zelenski…