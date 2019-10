FORMULA DE CALCUL a pensiilor se schimbă. Cât va fi cea mai mică pensie în România LEGEA PENSIILOR aduce multe vești bune pentru romani. Regula generala și foarte importanta este ca nico pensie dupa recalculare nu va putea fi mai mica decat cea aflata in plata adica nicio pensie nu va scadea in urma recalcularii și nicio pensie nu va fi mai mica decat nivelul pensiei minime. Un alt mare avantaj este acela ca nicio pensie nu va putea fi mai mica de 45% din salariul minim brut din 2021. Acum, punctul de pensie este de 1.265 de lei și conform noii legi acesta va ajuge plana in toamna anului 2012 la 1.875 de lei. Formula de calcul al punctului de pensie se schimba și modul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

