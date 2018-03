Formula 1:Lewis Hamilton, pole position n Marele Premiu al Australiei While @LewisHamilton stormed to pole in Melbourne, things didn't quite go to plan for his @MercedesAMGF1 teammate... \uD83D\uDE48 \uD83D\uDCA5#AusGP #F1 pic.twitter.com/7V8jZapP6b — Formula 1 (@F1) 24 martie 2018

MP al Australiei, rezultate calificari:



1. Lewis Hamilton (Marea Britanie/Mercedes) 1:21.164;



2. Kimi Raikkonen (Finlanda/Ferrari) 1:21.828;



3. Sebastian Vettel (Germania/Ferrari) 1:21.838;



4. Max Verstappen (Olanda/Red Bull) 1:21.879;



5. Daniel Ricciardo (Australia/Red Bull) 1:22.152;



