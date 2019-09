Charles Leclerc este, in fine, pe lista caștigatorilor in F1, dupa o cursa in care Ferrari i-a protejat poziția, stopandu-l pe Vettel. Leclerc a caștigat Marele Premiu al Belgiei. Un weekend dulce și amar pentru pilotul monegasc, care a mai trecut de doua ori in acest sezon pe langa prima sa victorie in F1, in Bahrain și in Austria. Dulce pentru ca acea invizibila, dar persistenta gheața a fost sparta pana la urma. ...