Dupa eșecul inregistrat in Bahrain din cauza unei defecțiuni tehnice, Ferrari se indreapta cu mari speranțe spre circuitul de la Shanghai, care va gazdui in 14 aprilie cursa cu numarul 1.000 din istoria Formulei 1. Scuderia spera sa obțina o victorie care sa confirme progresele aratate in urma cu doua saptamani, insa intre Sebastian Vettel […]