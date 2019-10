Stiri pe aceeasi tema

- Olandezul Max Verstappen (Red Bull) va pleca duminica de pe prima poziție a grilei in Marele Premiu al Mexicului, a 18-a etapa din ediția 2019 a Campionatului Mondial de Formula 1. Lewis Hamilton (Mercedes), care are posibilitatea de a-și asigura matematic titlul in cursa de duminica, va pleca de pe…

- Pilotul monegasc Charles Leclerc (Ferrari) va pleca din pole position duminica, in Marele Premiu al Rusiei la Formula 1, dupa ce s-a dovedit cel mai rapid in calificarile desfasurate sambata pe Autodromul de la Soci. Leclerc, in varsta de 21 ani, a parcurs un tur de pista (5,848 km) in 1 min 31 sec…

- Pilotul francez Charles Leclerc (Ferrari) va pleca din pole position duminica in Marele Premiu de Formula 1 de la Singapore, a 15-a mansa a Campionatului Mondial, devansandu-i pe britanicul Lewis Hamilton (Mercedes), si pe coechipierul sau, germanul Sebastian Vettel.

- Charles Leclerc va pleca din pole position in Marele Premiu al Italiei dupa ce aproape toți ceilalți piloți nu au reușit sa inceapa la timp ultimul tur rapid de circuit. Grila este completata de Lewis Hamilton, Valtteri Bottas și Sebastian Vettel. Ferrari a obținut un pole position prețios in fața propriilor…

- Pilotul britanic Lewis Hamilton (Mercedes), liderul Campionatului Mondial de Formula 1, a suferit o violenta iesire in decor, sambata, in cea de-a treia sedinta de antrenamente libere pentru Marele Premiu al Belgiei la Formula 1, dar a scapat nevatamat,

- Lewis Hamilton (Mercedes) a câstigat, duminica, Marele Premiu al Ungariei, a 12-a etapa a Campionatului Mondial de Formula 1. Britanicul l-a depașit cu trei tururi înainte de final pe Max Verstappen (Red Bull Racing), plecat din pole-position. Ultima treapta a podiumului a fost ocupata de…

- Pilotul olandez Max Verstappen (Red Bull) a obtinut primul pole position din cariera sa in Formula 1 dupa ce a stabilit cei mai buni timpi in calificarile pentru Marele Premiu al Ungariei, a 12-a etapa a Campionatului Mondial, sambata, pe circuitul Hungaroring din Budapesta. El va lua…