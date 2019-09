Stiri pe aceeasi tema

- Ferrari demonstreaza din plin ca este echipa momentului in Formula 1 dupa ce Scuderia a dominat calificarile pentru Marele Premiu al Rusiei. In plus, Charles Leclerc continua sa impresioneze prin rezultate dupa ce a obținut al patrulea pole position consecutiv. Monegascul a fost cronometrat cu 1:31.628…

- Charles Leclerc, pilotul monegasc al celor de la Ferrari, a reușit cel mai rapid timp in calificari și va pleca primul in Marele Premiu al Rusiei, de la Soci. Cursa va avea loc duminica, de la ora 15:10, in direct pe TV Telekom Sport, TV Digi Sport și Look Plus Dupa un weekend dominat de Ferrari, Leclerc…

- Ferrari a produs o surpriza in calificarile pentru Marele Premiu al statului Singapore, in contextul in care circuitul Marina Bay este unul lent care nu favorizeaza monopostul Scuderiei. Echipa italiana a obținut pole position-ul prin intermediul lui Charles Leclerc, care a fost cronometrat cu 1:36.217.…

- Charles Leclerc va pleca din pole position in Marele Premiu al Italiei dupa ce aproape toți ceilalți piloți nu au reușit sa inceapa la timp ultimul tur rapid de circuit. Grila este completata de Lewis Hamilton, Valtteri Bottas și Sebastian Vettel. Ferrari a obținut un pole position prețios in fața propriilor…

- Marele Premiu al Belgiei a oferit Scuderiei Ferrari doua motive de sarbatoare. Dupa o prima jumatate de sezon modesta, Scuderia a obținut prima victorie din acest sezon pe un circuit care a avantajat monopostul roșu. In plus, Charles Leclerc a obținut prima victorie din cariera in Formula 1dupa ce a…

- Pilotul olandez Max Verstappen (Red Bull) a obtinut primul pole position din cariera sa in Formula 1 dupa ce a stabilit cei mai buni timpi in calificarile pentru Marele Premiu al Ungariei, a 12-a etapa a Campionatului Mondial, sambata, pe circuitul Hungaroring din Budapesta. El va lua…