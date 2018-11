Formula 1 isi ia adio de la Fernando Alonso

Stiri pe aceeasi tema

- Sezonul 2018 al Formulei 1 se va incheia duminica cu Marele Premiu din Abu Dhabi, insa acesta nu are practic nicio miza reala dupa ce Lewis Hamilton și-a adjudecat prematur titlul mondial, iar Mercedes a cucerit trofeul alocat constructorilor la finalul cursei precedente din Mexic. In acest context,…

- Polonezul Robert Kubica, absent din Formula 1 de la finalul anului 2010, va fi unul dintre cei doi piloti titulari la Williams in sezonul 2019, a anuntat, joi, echipa britanica, inainte de Marele Premiu de la Abu Dhabi.Accidentat grav la un raliu in Italia, in februarie 2011 dupa care a fost…

- Formula 1 isi ia adio de la sezonul 2018, cu prilejul Marelui Premiu de la Abu Dhabi (Emiratele Arabe Unite) de duminica, si se desparte in acelasi timp de unul in cei mai buni piloti ai lumii, spaniolul Fernando Alonso, dublu campion mondial, relateaza AFP. La 37 ani, Alonso paraseste McLaren dupa…

- Fernando Alonso se va retrage din Formula 1 la sfarșitul acestui sezon, dupa cursa din Abu Dhabi de la finalul acestei saptamani. Pilotul spaniol susține ca a caștigat suficient de mult in Formula 1 și ca vrea sa experimenteze alte competiții, insa afirma ca ar fi putut concura in Formula 1 pentru o…

- Formula 1 anuntat oficial ca orasul Hanoi (Vietnam) va gazdui una dintre etapele "Marelui Circ" in sezonul 2020. Omul care conduce competitia, Chase Carey, a lamurit situatia, informeaza Mediafax."Suntem foarte mandri sa anuntam aceasta cursa, care va fi introdusa in 2020. Marele Premiu al…

- Marele Premiu al Belgiei din cadrul Mondialului de automobilism Formula 1 a inceput cu un incident imediat dupa startul cursei. Acesta a provocat trei abandonuri, printre care si cel al fostului campion mondial Fernando Alonso.

- Dupa o pauza de mai mult de trei saptamani, Formula 1 revine in actualitate. Pe Circuit de Spa-Francorchamps se va desfașura Marele Premiu al Belgiei.Acest sezon va fi ultimul pentru dublul campion mondial Fernando Alonso, care și-a anunțat retragerea din Formula 1.

- Pilotul spaniol Fernando Alonso, dublu campion mondial de Formula 1, a afirmat ca a refuzat luna trecuta oferta de a concura pentru echipa Red Bull in sezonul 2019, in locul australianului Daniel Ricciardo, care va pleca la Renault, informeaza presa spaniola. Alonso (37 ani) a dezvaluit…