- LEWIS HAMILTON A RASPUNS COMENTARIILOR FOSTULUI SAU COLEG NICO ROSBERG. ACESTA DIN URMA A DECLARAT CA LIPSA CONSTANȚEI DE CARE A DAT DOVADA PILOTUL IN SEZONUL 2016 ESTE PRINCIPALUL ATU AL RIVALILOR LUI HAMILTON, ȘI CA BRITANICUL AR PUTEA AVEA DE SUFERIT DIN CAUZA ACESTEIA. Lewis Hamilton a fost intrecut…

- Sezonul nou al Formulei 1 sta sa inceapa, așa ca v-am intrebat: cine caștiga titlul in acest an? E timpul sa raspundem și noi. Mercedes și Ferrari sunt așteptate sa fie protagoniste in lupta din acest an, cu Lewis Hamilton și Sebastian Vettel favoriți in ceea ce privește titlul individual de campion…

- Deja in tradiția Campionatului Național de Raliuri, etapa de la Brașov deschide atacul in noul sezon. Aproximativ 142 km (CNRD, CNRID) sau 87 km (CNR2D) de probe speciale vor determina caștigatorii primei etape. Neobișnuit pentru CNR, probele speciale ale Tess Rally vor avea loc sambata și duminica.…

- Pilotii de Formula 1 se distreaza inaintea primei curse din sezonul 2018. Aflati in Australia, ei s-au relaxat in diferite moduri." - Sper nu transform intr-o ruina o masina in valoare de patru milioane de dolari.

- Cvadrupul campion mondial de Formula 1, britanicul Lewis Hamilton (33 ani), actualul campion mondial, dupa titlurile din 2008, 2014 și 2015, se pregateste sa semneze un nou contract cu echipa Mercedes, care il va transforma intr-unul dintre cei mai bine platiti sportivi ai planetei, informeaza The…

- Safety Car nou in Formula 1 2018. Mercedes-AMG GT R este noul Safety Car din Formula 1. Modelul brandului din Affalterbach are 585 de cai putere și poate atinge o viteza maxima de 318 km/h. Noul sezon de Formula 1 incepe in 25 martie cu Marele Premiu al Australiei . Mercedes-AMG a prezentat oficial…

- Valtteri Bottas, pilotul finlandez al echipei concernului Mercedes, se pregateste de noul sezon din Formula 1 nu pe circuit, la volanul unui bolid, ci intr-un parc din Melbourne, la ghidonul unei biciclete.

- IN MARELE CIRC, LUCRURILE MERG DE OBICEI CA PE ROATE, INSA CAND SE INTAMPLA CATE UN ACCIDENT, TOTUL SE DA PESTE CAP. ATUNCI INTRA IN SCENA PILOȚII DE REZERVA, FIECARE ECHIPA AVAND CEL PUȚIN CATE UN PILOT IN PLUS FAȚA DE CEI DOI DE PE GRILA DE START. MULTE DINTRE ECHIPE AU DE ASEMENEA O […] Acest articol…

- Campionul mondial Lewis Hamilton se pregateste de noul sezon de Formula 1, insa nu pe circuit. Pilotul britanic a fost in centrul atentiei la Saptamana Modei de la Milano, acolo unde a participat la prezentarea unei noi linii de haine ale partenerului echipei lui Hamilton, Mercedes.

- Marele Premiu de Formula 1 al Australiei 2018. Prima etapa din Marele Circ se desfașoara la Melbourne, intre 23 și 25 martie. 20 de piloți de la 10 echipe se vor intrece in 21 de etape ale sezonului 2018 . Fetele care faceau senzație și asigurau o cota din audiența celei mai importante competiții auto…

- PIRELLI A DEZVALUIT SELECȚIA DE PNEURI PENTRU 6 GP-URI DIN 2018. . Potrivit reglementarilor Formula 1, Pirelli sunt obligați sa vina cu trei tipuri diferite de compoziții pentru fiecare weekend de competiție. Pentru primele curse ale sezonului, Australia, Bahrain, China și Azerbaijan, producatorul a…

- Pe 9 martie s-a incheiat ultima sesiune de teste de la Barcelona, iar indiciile oferite contureaza un tablou in clar-obscur al viitorului sezon din Formula 1. Cateva caracteristici certe pot fi trasate, dar predicții pentru 2018 relativ l-a ce s-a intamplat in cele patru zile de la Montmelo nu pot fi…

- Scuderia Ferrari termina in frunte si ultima zi de teste desfasurate pe circuitul Montmelo. Kimi Raikkonen a pilotat astazi monopostul SF71H si a reusit sa se apropie la doar 39 de sutimi de secunda de recordul stabilit ieri de coechipierul Sebastian Vettel. Inginerii Scuderiei i-au impus astazi acelasi…

- PIRELLI A DEZVALUIT SELECȚIA DE PNEURI PENTRU GRAND PRIX-URILE CU NUMERELE 4 ȘI 5 DIN CAMPIONATUL 4 ȘI 5, AȘA CUM PREVEDE REGULAMENTUL FIA. PRODUCATORUL SE AXEAZA PE CATEGORIA DE PNEURI SUPER UȘOARE, CARE VOR OFERI ADERENȚA NECESARA MAȘINILOR, FARA SA ADAUGE GREUTATE MONOPOSTURILOR. Potrivit reglementarilor…

- Pilotul australian Daniel Ricciardo (Red Bull) a doborat recordul circuitului de la Barcelona, miercuri, in cea de-a sasea zi a testelor pe care echipele de Formula 1 le efectueaza inaintea startului noii editii a Campionatului Mondial, informeaza AFP. Avand monopostul dotat cu noile pneuri Pirelli…

- Ne apropiem cu pași repezi de inceperea campionatului. Am vazut toate monoposturile și am facut mișto de cat de urat este HALO-ul, deși cred ca toti ințelegem ca daca siguranța este imbunatațita atunci este un rau necesar. Pana la urma nici nu deranjeaza vizibilitații, nu-i așa Valtteri Bottas? De asemenea…

- DIRECTORUL TEHNIC AL MERCEDES AMG F1, JAMES ALLISON, A ACORDAT UN INTERVIU PUBLICATIEI MOTORSPORT MAGAZINE, IN CARE A VORBIT DESPRE SEZONUL CARE STA SA INCEAPA, DAR ȘI DESPRE DORINȚA DE A VEDEA O COMPETIȚIE ACERBA IN 2018, CEL PUȚIN INTRE CEI TREI TITANI AI FORMULEI 1, MERCEDES, FERRARI ȘI RENAULT.…

- Astazi s-a dat startul ultimelor 4 zile de test dinaintea inceperii oficiale a sezonului in F1. Fața de saptamana trecuta vremea a fost exact cum se așteaptau inginerii sa fie, cu aproape 18 grade Celsius in aer și peste 31 de grade la nivelul pistei. Sebastian Vettel a fost cel mai rapid pilot al zilei.…

- Prima sesiune de teste din intersezon programata pe circuitul de la Montmelo s-a incheiat pe 1 martie 2018, iar in urma celor trei zile propriu-zise de teste s-au desprins cateva aspecte esențiale pe care le vom dezvolta mai jos. Ferrari și Mercedes “ard” in continuare ulei Informațiile existente ne…

- FORMULA 1. Liberty Media, noul proprietar al Formulei 1, a confirmat oficial in aceasta saptamana ca pregatește lansarea unui serviciu prin care va transmite in direct pe internet toate cursele unui sezon competițional, scrie Auto Market. FORMULA 1. Compania spera sa lanseze serviciul la timp…

- Primul test de iarna s-a incheiat astazi odata ce steagul in careuri a fost aratat la sfarsitul celei de-a patra zile de test. Lewis Hamilton a fost cel mai rapid pilot al zilei. Britanicul a pilotat in sesiunea de dupa-amiaza. El a preluat stafeta de la coechipierul Valtteri Bottas care a pilotat in…

- A doua din cele 4 zile de test programate pentru prima sesiune de teste din pre-sezon a inceput la ora locala 09:00. Vremea era departe de ceea ce sperau inginerii. Sau piloții. -1 grad celsius in aer si aproape 5 grade la nivelul pistei. Spre pranz soarele a ieșit din nori temperatura aerului urcand…

- FORMULA 1, COMPETIȚIA CARE DA TONUL IN SPORTURILE CU MOTOR, SE PREGATEȘTE SA LANSEZE F1 TV IN PRIMELE ZILE ALE NOULUI CAMPIONAT FIA FORMULA 1 2018, UN MOD INOVATIV PRIN CARE FANII POT URMARI ȘI SE POT BUCURA DE EXPERIENȚA UNEI CURSE DE GRAND PRIX. F1 TV va fi o platforma “over the top” (direct […] Acest…

- 10:00 Azi incep testele de F1 de la Circuit de Barcelona-Catalunya. Mai jos lista cu pilotii ce urca la volanul noilor monoposturi din 2018. Programul testelor din pre-sezon si calendarul sezonului 2018 il gasiti pe site. Mercedes – Valtteri Bottas (AM), Lewis Hamilton (PM) Ferrari – Kimi Raikkonen…

- Probabil cel mai important rival al celor de la Mercedes AMG a fost lansat in aceeași zi cu sageata argintie. Monopostul roșu poarta numele de SF71H. Și nu pare sa aiba nicio legatura cu predecesorul sau. Haideți sa-l descoperim ! Partea frontala a monopostului seamana cu cea a predecesorului sau insa…

- McLaren today revealed its much-anticipated new Formula 1 car. The striking MCL33 will contest the 2018 FIA Formula 1 World Championship, and marks the first time in McLaren’s 52-year history that it has run a car powered by Renault engines. The car will race in a stunning new livery that draws its…

- All-electric Formula E series returns to Autodromo Hermanos Rodriguez circuit for round five on Saturday, 3 March Team set to continue fight for both drivers’ and teams’ championship. After one of their strongest starts to a Formula E season, DS Virgin Racing is once again in action as they continue…

- Emoții mari ieri dupa amiaza pentru Bogdan, fan declarat Formula 1 și Lewis Hamilton. Dupa ce i-a innebunit pe colegii din Virgin Tonic cu informații despre ultimele modificari care au vizat cea mai sofisticata competiție auto in materie de tehnologie, Bogdan a stat cu sufletul la gura ca sa afle cum…

- IMAGINILE CU NOUA MAȘINA A CELOR DE LA MERCEDES AU CIRCULAT PE INTERNET CU MAI BINE DE DOUA ORE INAINTE DE LANSAREA OFICIALA, PROGRAMATA PENTRU ORELE 14:10 IN ROMANIA. Monopostul 2018 al celor de la Mercedes a ieșit pe circuit la Silverstone joi inainte de pranz, avand programata lansarea oficiala…

- Red Bull Racing a aratat lumii noul RB14. Evolutie a celui de anul trecut, monopostul specificatie 2018 are totusi o serie de inovatii pe care le vom trece in revista in cele ce urmeaza. Nasul și aripa fata Aripa fata cu care a fost lansat monopostul RB14 este cea cu care echipa lui Horner a […] Acest…

- CHIAR DACA IMAGINEA CU NOUL MONOPOST AL CELOR DE LA ALFA ROMEO SAUBER A CIRCULAT PE INTERNET CU CATEVA ZECI DE MINUTE INAINTE DE ORA OFICIALA DE LANSARE, 13:30 ORA ROMANIEI, ACEST LUCRU NU A IMPIEDICAT FANII DIN A-ȘI DA CU PAREREA DESPRE AL PATRULEA MONOPOST LANSAT OFICIAL PENTRU SEZONUL 2018. Anunțata…

- Williams F1 a fost a doua echipa ce a prezentat monopostul cu care vor concura in sezonul 2018, FW41. M-as fi asteptat ca Williams sa urmeze filosofia Mercedes. Ma refer aici la ingineri si aerodinamicieni care sa fi incercat sa se apropie de monopostul Mercedes. Insa realitatea este alta. Noul FW41…

- MERCEDES IA IN SERIOS “AMENINȚARILE” CELOR DE LA FERRARI ȘI MCLAREN CAND ACEȘTIA SPUN CA VOR FI RIVALI ACERBI PENTRU TITLUL SEZONULUI 2018, SPUNE LIDERUL ECHIPEI TOTO WOLFF. FERRARI A FOST MARELE RIVAL AL CELOR DE LA MERCEDES PE DRUMUL LOR SPRE AL PATRULEA TITLU CONSECUTIV DE ANUL TRECUT, IN TIMP CE…

- HAAS, PRIMA ECHIPA DIN FORMULA 1 CARE ȘI-A PREZENTAT MONOPOSTURILE PENTRU 2018, ARE UN OBIECTIV INDRAZNEȚ SEZONUL ACESTA: SA REUȘEASCA TIMPI CU CEL MULT O JUMATATE DE SECUNDA MAI SLABI DECAT FERRARI. Dispunand de motoare, transmisii și alte componente Ferrari, echipa americana vrea sa continue pe panta…

- Vedeta finlandeza de Formula 1™ Valtteri Bottas ne arata de ce Finlanda este pe primul loc la invațamantul primar 15 februarie 2018 - Valtteri Bottas, pilotul echipei Mercedes-AMG Petronas Motorsport, este protagonistul unui nou videoclip produs de Epson, pentru a evidenția importanța tehnologiei interactive…

- Renault and Renault Sport Racing have joined forces with Team Vitality to form Renault Sport Team Vitality In 2018, Renault Sport Team Vitality will compete in a programme of motorsport-based competitions such as the Rocket League Championship Series Europe and is in discussion with F1® to compete in…

- Valtteri Bottas este optimist ca iși va prelungi contractul cu Mercedes pentru sezonul 2019 și afirma ca cea mai buna metoda sa-și convinga șefii este sa obțina cat mai multe victorii.

- SE ANUNȚA O LUNA FEBRUARIE DE NEUITAT PENTRU FANII FORMULA 1 ȘI EXPERȚII IN DOMENIU. WILLIAMS ȘI RED BULL SUNT PRIMELE ECHIPE DIN MARELE CIRC CARE URMEAZA SA IȘI LANSEZE NOILE MONOPOSTURI CU CARE VOR CONCURA IN 2018. Primii care vor dezvalui designul noului lor monopost sunt cei de la Wiliams, care…

- Cortina s-a ridicat peste lista de mașini inscrise in cele patru categorii ale Mondialului de Anduranța ce vor participa in super sezonul 2018-2019 iar prin valul de confirmari am gasit și cateva surprize, atat pentru intreg sezonul cat și pentru cursa de 24 de ore de la Le Mans. Dupa plecarea celor…

- Cele 10 echipe participante in Formula 1 sunt in febra pregatirilor pentru noul sezon din acest an. Pana la prezentarea noilor monoposturi pe care le vor pune la bataie pe marile circuite au mai ramas doar cateva zile.

- Numai trei motoare cu ardere interna pentru 21 de GP-uri. Doar doua MGU-K. Niciodata nu au fost regulile atat de restrictive. Dar inseamna asta oare o scadere in performanța a unitaților propulsoare in 2018 din motive de fiabilitate? Sa analizam. Sezonul 2017 a debutat sub auspiciile unei reguli foarte…

- Felix Rosenqvist și echipa sa, Mahindra, au fost detronați la finele unei curse foarte tensionate in Santiago, in care Jean-Eric Vergne a fost pus sub presiune chiar de coechipierul sau, Andre Lotterer. Deși trecusera abia trei curse, incepeau sa planeze dubii asupra capacitații lui Andre Lotterer de…

- Gruparea indiana Mahindra Racing, care a caștigat ultimele doua etape din Formula E și conduce in ambele ierarhii, s-a asociat cu Pininfarina pentru dezvoltarea noului monopost ce va fi folosit din toamna lui 2018. Conducatorii echipei Mahindra au anunțtat public la Torino ca au ajuns la o un parteneriat…

- Sezonul al cincilea va marca, in toamna lui 2018, incheierea parteneriatului dintre DS Automobiles și Virgin Racing, dupa trei campanii in seria electrica de monoposturi. In momentul de fața, in Formula E concureaza 10 echipe, dintre care doar Dragon Racing și Techeetah nu au un constructor in spate.…

- Înca un mit a fost demontat. Barbatul perfect nu exista. Una dintre fostele iubite ale lui Lewis Hamilton, Veronica Valle, a facut dezaluiri incredibile cu privire la campionul de Formula 1. Deși tânara de 26 de ani credea ca relația lor merge pe drumul cel bun, modelul și-a dat seama…

- Veronica Valle a vorbit despre obiceiurile neobisnuite ale cvatruplului campion mondial din Formula 1. FORMULA 1. Contract-record pentru Lewis Hamilton propus de Mercedes "Lewis e un caracter foarte ciudat, isi poate schimba starile rapid. De exemplu, ne aflam in avionul de New York…

- Doi jucatori de tenis, elvetianul Roger Federer si americanca Serena Williams, au fost alesi cei mai buni sportivi din 2017 in ancheta organizata de Asociatia Internationala a Presei Sportive (AIPS), la care au participat 517 jurnaliști din 112 tari. Federer a strans 928 de voturi, adica 19,94% dintre…

