- "In acord cu presedintele Republicii, i-am propus presedintelui sa-l demita pe ministrul de interne (Herbert Kickl)", a anuntat Kurz in cadrul unei conferinte de presa, la trei zile dupa difuzarea unei inregistrari video in care liderul FPOe Heinz-Christian Strache se declara sa accepte finantari…

- ''Pledez pentru noi alegeri in septembrie, daca este posibil la inceputul acelei luni'', a declarat seful statului austriac dupa intrevederea cu cancelarul Sebastian Kurz. Acesta din urma a anuntat sambata dezmembrarea coalitiei de guvernare formate din Partidul Popular Austriac (OeVP) si Partidul…

- ''I-am propus presedintelui (Alexander Van der Bellen) convocarea alegerilor anticipate cat mai curand posibil'', a anuntat Sebastian Kurz in fata presei. ''Prea mult este prea mult'', a mai spus el, amintind de mai multe scandaluri in care a fost implicata formatiunea de extrema-dreapta Partidul…

- In Austria vor fi convocate alegeri legislative anticipate, anul acesta, dupa ce vice-cancelarul lider al extremei-drepte Heinz-Christian Strache a demisionat in urma publicarii unei inregistrari video compromițatoare. ''I-am propus presedintelui (Alexander Van der Bellen-n.r.) convocarea alegerilor…

- ​Cancelarul conservator al Austriei, Sebastian Kurz, a anunțat sâmbata seara ruperea coaliției de guvernare cu formațiunea de extrema dreapta Partidul Libertatii (FPOe), dupa ce liderul acesteia, Heinz-Christian Strache, a demisionat din funcția de vicecancelar, în urma apariției unui video…

- Mii de austrieci s-au adunat sâmbata, la Viena, în fata sediului guvernului pentru a cere alegeri anticipate, dupa demisia vicecancelarului si lider al ultranationalistilor, Heinz-Christian Strache, care si-a vazut compromisa cariera politica în urma publicarii cu o saptamâna…

- Vicecancelarul austriac Heinz-Christian Strache, membru al Partidului Libertații, formațiune de extrema dreapta, a declarat sâmbata ca demisioneaza și va fi înlocuit de ministrul transporturilor, Norbert Hofer, anunțul venind dupa ce presa germana a publicat un video compromițator pentru…