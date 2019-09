Stiri pe aceeasi tema

- Vineri, 20 septembrie, de la ora 21.00, pe scena clubului Capcana vor urca Stefan Mijajlovic – chitara/voce, Andreja Matic – chitara/voce, Nikola Matic – chitara bas și Aleksa Matic – tobe/voce, adica Stereo Deficit, pentru un concert tribut Arctic Monkeys! Trupa, din orașul Krusevac,…

- Una din cele mai de succes formații de muzica pop din Ungaria, Neoton Familia, va susține un concert extraordinar la Timișoara, evenimentul find inclus in cadrul celei de-a patra ediții a Zilelor Culturale Maghiare, care se vor desfașura in perioada 26 – 29 septembrie. Formația maghiara Neoton a luat…

- Proiectul ,,Thy Veils” i-a adus impreuna in 2017, iar la doi ani distanța Dora Gaitanoici și Daniel Dorobanțu urca din nou pe scena, in cadrul unui concept ce se afla la intersecția dintre electronic ambient și modern classical. Denumit ,,Concert de Basm”, evenimentul este planificat sa aiba loc in…

- O localitate timișeana se pregatește de cea mai mare sarbatoare a comunitatii. In perioada 14-17 august, la... The post Sarbatoare mare intr-o comuna din Timis. Indragita cantareata Neda Ukraden va sustine un concert cu hituri celebre appeared first on Renasterea banateana .

- Cantareata de muzica lautareasca Gabi Lunca va sustine un concert in ultima seara a festivalului Cerbul de Aur de la Brasov, duminica, 25 august, in cadrul spectacolului de folclor. Printre artistii invitati ai serii se numara Irina Loghin, Benone Sinulescu, Nicolae Furdui Iancu, Daniela Condurache,…

- Sambata, 6 iulie, de la ora 19, tanara formație ALLOVER va susține un concert acustic in cadrul evenimentului care marcheaza deschiderea librariei „Librarul cu papion“. Alaturi de concertul acustic al formației, la fața locului vor mai avea loc un Atelier de Rime Marine (invitat Carmen Tiderle), un…

- Grupul crestin Hristic va sustine la Turda un concert de muzica crestina intitulat “Intreaba-te Al Cui esti”, eveniment organizat de Bisericile Pentricostale din Turda, eveniment care va avea loc miercuri,

- O fetita de sapte ani este pe punctul de a fi despartita de asistentul maternal din Bocsa, judetul Caras-Severin, care a crescut-o de la varsta de un an, desi acesta sustine ca a depus la Protectia Copilului dosar de adoptie si a avut loc chiar si o sedinta evaluare. Fetita ar urma sa fie adoptata…