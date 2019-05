Stiri pe aceeasi tema

- Trupa Guns N' Roses da in judecata o fabrica de bere din Colorado pentru ca a denumit o marca de bere "Guns 'N' Rose," motivand incalcarea drepturilor comerciale si „pierderi ireparabile”, relateaza AFP.

- Meghan Markle și Prințul Harry vor ca bebelușul lor sa fie un „cetațean global” și sa aiba pașaport american pentru a putea petrece in jur de trei – patru luni pe an in strainatate. Ducele și Ducesa de Sussex ar putea aplica pe cetațenie americana pentru fiul lor și sa faca vizite frecvente in țara…

- Fostul ministru pentru IMM-uri și actual consilier onorific al premierului Viorica Dancila, Ilan Laufer, a anunțat inființarea noii organizații PSD California.''Astazi am pus bazele noii organizatii PSD California, una dintre cele mai importante structuri din cadrul constructiei proiectului…

- Huawei a anuntat ca a inregistrat o plangere la un tribunal federal din Texas, unde contesta o sectiune a pachetului legislativ National Defense Authorization Act (NDAA), semnata de presedintele american Donald Trump in august anul trecut, care interzice agentiilor federale si contractorilor acestora…

- Petre Apostol Astazi, sportiva junioara Miruna Ciocirlan si antrenoarea Simona Puiu, de la sectia de gimnastica ritmica de la CSM Ploiesti (coordonata de antrenoarea Liliana Baescu), se vor indrepta spre capitala Rusiei, Moscova, unde vor reprezenta Romania la Turneul International de gimnastica ritmica…