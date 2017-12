Stiri pe aceeasi tema

- Studio Belvedere Targoviste a castigat in prima instanta procesul intentat trupei Carla’s Dreams, dupa ce artistii au plecat de pe scena la un concert organizat de club, la Targoviste. Baietii de la Carla’s Dreams au acuzat localul de proasta organizare si nu au dorit sa inapoieze avansul luat pentru…

- Atmosfera marilor show-uri de pe Broadway la cea mai mare petrecere a anului, Hit Revelion 2018 care ii aduce duminica, 31 decembrie, pe scena din Piața George Enescu pe Carla’s Dreams, Loredana, Voltaj, Delia, Andra și mulți alții, anunța organizatorii evenimentului, Primaria Capitalei prin ARCUB.…

- Doi romani, un barbat si o femeie, au fost pusi sub acuzare in SUA pentru ca, in ianuarie 2017, au accesat ilegal aproximativ 123 de computere conectate la camerele de supraveghere ale Departamentului Politiei Metropolitane. Cei doi au fost retinuti luna aceasta in Bucuresti, barbatul aflandu-se in…

- Misterul privind identitatea solistului trupei Carla's Dreams a persistat de-a lungul anilor, in ciuda faptului ca numele acestuia a fost divulgat. Un cantaret cunoscut de la noi a facut publica o fotografie in care sustine ca dezvaluie adevarata fata a lui Carla's Dreams.

- Peste 100 de hituri, 6 ore de muzica live și zeci de artiști sunt anunțați in Piața George Enescu din București la Hit Revelion 2018, incepand cu ora 19:00. Carla’s Dreams, Holograf, Loredana, Connect-R, Zoli TOTH Project, Delia, Voltaj, Florin Chilian, Corina, Vunk, Andra, Direcția 5, Randi și Vescan…

- Primaria Orasului Borsa a castigat in instanta procesul impotriva Asociatiei Composesorale Borsa avand ca obiect Contestatie la Executare in urma caruia a fost desfiintata masura popririi asupra conturilor Primariei si masura sechestrului asupra autovehiculelor proprietatea Primariei. “Procesul s-a…

- Artistii Ansamblului Profesionist „Doina Gorjului" au fost invitati sa sustina reprezentatii in cadrul targului de Craciun ce va fi organizat in Piata Constitutiei din Bucuresti. Artistii gorjeni au fost programati &icir...

- Fuziunea dintre UNPR-ul lui Gabriel Oprea și PMP-ul lui Traian Basescu este departe de a fi consfințita de justiție. Noul complet de judecata, desemnat în urma autorecuzarii completului anterior, a admis vineri ca, în acest moment, conform Registrului Partidelor Politice,…

- BOALA LUNGA… Procesul penal in care fostul primar al Barladului, Titi Constantinescu, este judecat pentru comiterea infractiunii de abuz in serviciu contra intereselor persoanelor, se lungeste nepermis de mult. Ieri s-a consumat inca un termen in Dosarul penal 6164/189/2015, fiind audiat reclamantul,…

- Reacția lui Silviu Prigoana dupa ce Adriana Bahmuțeanu a caștigat procesul pe care il avea cu acesta. Afaceristul a spus totul public și a explicat ce s-a intamplat de fapt in cei doi ani, cat a durat procezul. Vedeta a caștigat in instanța procesul pe care il avea cu fostul sau partener de viața, omul…

- Avansul economiei locale de 7% in primele noua luni si cel de 8,8% din trimestrul trei al acestui an se simte direct si in showroomurile marcilor de lux din Bucuresti, unde vanzarile sunt in crestere, iar clientii investesc chiar si pana la 80.000 de euro in personalizarea automobilelor, ale caror preturi…

- Președintele PNL București, Cristian Bușoi, susține ca așteapta cu nerabdare confruntarea cu primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, in sala de judecata, subliniind ca aceasta rastalmacește sensul propriilor declarații și ca acuzațiile ca ar face lobby pentru Uber sunt o "mizerie".…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep, liderul WTA, a anuntat, duminica, pe Facebook, ca l-a inclus in echipa sa pe Cosmin Hodor, manager la Stejarii Country Club si fost director al turneului ATP de la Bucuresti.Citește și: Ion Tiriac face o noua mutare surprinzatoare. Decizie de ultim moment…

- Tiberiu Urdareanu a mai fost chemat in instanța pe 13 noiembrie, insa nu s-a prezentat, motiv pentru care judecatorii au decis ca el sa fie adus cu mandat, fiind și amendat cu 3.000 de lei. Procesul se afla in faza de apel, dupa ce Ludovic Orban a fost achitat in prima instanța, pe 31 ianuarie,…

- Duo-ul 2Cellos, Dire Straits Experience si Schoenbrunn Palace Orchestra Vienna se numara printre artistii care vor concerta la Bucuresti in luna decembrie, potrivit NEWS.RO.Citeste si: Agentia Mondiala Antidoping, lovitura grea pentru Romania! Acreditarea laboratorului antidoping de la Bucuresti,…

- Procesul in care Daniel Vesa este judecat pentru tentativa de omor asupra lui Ioan Dinescu a avut primul termen in 20 noiembrie. Atunci, instanța a hotarat sa amane termenul pentru 27 noiembrie „ora 12:00, fata de cererea de amanare formulata de aparatorul ales al inculpatului, lipsa la acest termen…

- Carne expirata de trei ani, branza, lapte, mezeluri si dulciuri cu termene de valabilitate depasite de luni intregi au fost gasite și confiscate de la un magazin din sectorul 4 din București. Inspectorii Directiei Generale de Politie Locala Sector 4 au efectuat un control de rutina la un magazin alimentar…

- Contestatia a fost inregistrata vineri si urmeaza ca instanta sa stabileasca un termen de judecata. Marti, procurorii anticoruptie au instituit masuri asiguratorii asupra bunurilor mobile si imobile detinute de Liviu Dragnea si de ceilalti suspecti din dosarul 'Tel Drum'. Potrivit DNA, masurile…

- Parada militara organizata cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei va incepe la ora 11.00 si se va desfasura in Piata Arcul de Triumf din Bucuresti. Cei peste 300 de militarii straini vor fi din Bulgaria, Canada, Franta, Germania, Grecia, Italia, Polonia, Portugalia, Regatul Unit al Marii Britanii…

- PROCES… Instanta din Freiburg nu pierde timpul si, desi se estimase initial ca abia in decembrie va incepe procesul celui denumit de presa “Monstrul de la Husi”, iata ca judecarea lui Catalin Dorinel Ciolpan va incepe chiar azi, 22 noiembrie. In ciuda probelor greu de combatut ale anchetatorilor, huseanul,…

- Marcel Toader si Maria Constantin sunt in plin divort, iar marti a avut loc, la Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti, primul termen. Interpreta de muzica populara a venit insotita de mama si avocat. A

- Un autoturism a ars in totalitate pe Bulevardul Gheorghe Magheru din Bucuresti, insa nu au fost persoane afectate de incendiu. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, la locul incendiului actioneaza doua autospeciale de stingere si o echipa SMURD. …

- Curtea de Apel Bucuresti a decis vineri ca procesul in care medicul ortoped Gheorghe Burnei este judecat pentru luare de mita poate incepe. Concret, magistratii au respins toate exceptiile ridicate de avocatii medicului, au stabilit ca probele au fost administrate corect si ca rechizitoriul este legal.…

- PROCES…In sfarsit, cercetarea penala in cazul politistilor de la Rutiera, acuzati de fapte de coruptie, a luat sfarsit. Instanta a respins contestatiile formulate de inculpati impotriva incheierii judecatorului de camera preliminara. Acest lucru s-ar traduce prin faptul ca dosarul politistilor intra…

- Turneul "A Head Full of Dreams" al trupei Coldplay, incheiat miercuri, a generat incasari de peste 500 de milioane de dolari din vanzarea de bilete si a ocupat locul al treilea in topul celor mai profitabile turnee din toate timpurile, informeaza NEWS.RO, citand AFP.com.Citeste si: Plesoianu…

- Mormantul Mihaelei Runceanu, din cimitirul buzoian Dumbrava, devine loc de pelerinaj pe 1 noiembrie, data mortii artistei. Vin sa depuna flori si sa aprinda lumanari rude, prieteni dar si membrii unui fan club din Bucuresti. Artista a fost ucisa in propria garsoniera din Bucuresti, pentru jaf, criminalul…

- Carla’s Dreams a divorțat in mare secret de mama copilului sau, Monica Nalea, in urma cu ceva timp. Pana acum niciunul dintre ei nu au facut vreo declarație, insa fetița a ramas la mama ei. Carla’s Dreams a divortat de femeia care i-a daruit si un copil, Nelea Motricala. Procesul a avut loc la o judecatorie…

- Aprobat in ianuarie 2015 prin HCL proiectul care stabilea la acel moment ca politistii locali din municipiul Buzau vor beneficia de norma de hrana a devenit o realitate pentru ca mai tarziu sa devina un subiect de procese in instanta.

- Horia Breciu, atent din fire, și-a pus la bataie calitațile de poet și le-a facut dedicații colegilor de masa. Și, dupa ce a inceput cu Delia, a continuat cu nimeni altul, decat Carla's Dreams.

- Cei doi tineri din Biia acuzati ca au ucis, in luna ianuarie, o femeie de 55 de ani din localitate, iși așteapta sentința, la finalul acestei luni. Au fost trimiși in judecata in luna martie, iar de atunci instanța a amanat cauza de 9 ori „in vederea administrarii materialului probator”. Gheorghe Adrian…

- Ca in fiecare an, pe 1 decembrie, de Ziua Naționala a Romaniei, la Pitești se aprinde și iluminatul ornamental de Craciun in zona centrala. Manifestarile organizate de autoritațile locale pentru aceasta zi mai includ focuri de artificii și un spectacol extraordinar al trupei Carla's Dreams. Potrivit…

- Liderul sindical Ion Pisc Scradeanu a fost gasit mort in locuința sa din capitala pe 29 martie 2017. In aceeași zi fatidica, cel cunoscut sub numele de ,,Dragnea”, turnator la Securitate conform CNSAS, a reușit sa aiba o prima victorie impotriva ANI, și asta la Judecatoria Sectorului 3 București.…

- Magistrații de la Inalta Curte de Casație și Justiție judeca, astazi, un nou termen in dosarul in care Liviu Dragnea, președintele PSD, este acuzat de instigare la abuz in serviciu in legatura cu angajarea a doua membre de partid la Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC)…

- Tudose i-a propus lui Sorin Grindeanu sa preia sefia ANCOM - surse Premierul Mihai Tudose i-a propus, luni, precedesorului sau Sorin Grindeanu sa il numeasca presedinte ANCOM, potrivit unor surse guvernamentale, dupa ce vineri fostul presedinte al autoritatii, Adrian Dita, si-a depus demisia. Premierul…

- Perioada de inscriere la Loteria Vizelor (DV-2019) va reincepe miercuri, dupa ce s-au inregistrat probleme tehnice, iar toate dosarele depuse inainte de aceasta data trebuie retrimise pentru a fi luate in considerare, informeaza un comunicat al Ambasadei Statelor Unite ale Americii la București transmis…

- Antreprenorul Dragos Petrescu, unul din cei mai puternici oameni din industria restaurantelor, care controleaza grupul City Grill, spune ca gasirea fortei de munca ramâne cea mai mare provocare, în contextul în care businessul este în plina expansiune, afacerile lantului au…

- DIICOT a destructurat o importanta grupare de camatari, in care erau implicați avocați, executori judecatorești, dar și o vedeta, trompetistul trupei Vunk. Intitulata ”Dama cu Camelii”, gruparea a ajuns și la unul dintre fotbaliștii FCSB, portarul Eduard Stancioiu. Reamintim ca vineri, in aceeași speța,…

- Dan Nicolau, trompetistul trupei Vunk, a fost retinut de procurorii DIICOT intr-un dosar de camatarie, au declarat, pentru AGERPRES , surse judiciare. Procurorii DIICOT au efectuat joi 29 de perchezitii domiciliare pe raza municipiului Bucuresti si a judetelor Ilfov si Prahova, la persoane banuite de…

- Zeci de termene s-au scurs in procesul penal in care Viorica Oniga, fost președinte al Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap Prahova, este judecata la instanța de fond a Tribunalului Buzau (foto) pentru luare de mita, in forma continuata, abuz in serviciu contra intereselor publice…

- Evoluțiile de securitate in regiune si procesul de reglementare a conflictului transnistrean, precum si agenda europeana a Republicii Moldova s-au numarat printre subiectele discutate, pe 10 octombrie curent, la Bucuresti, in cadrul unei noi runde ade consultari politice interministeriale moldo-romane…

- Cererea de intrare in faliment a clubului Pandurii a fost miercuri, 11 octombrie, pe rolul Tribunalului Gorj. Instanța a amanat judecarea cauzei pentru anul viitor, pe 11 ianuarie. Pana atunci ramane valabil planul de reorgan...

- Instanta unui tribunal din Turcia a condamnat la inchisoare pe viata 40 de oameni acuzati ca au incercat sa-l asasineze pe presedintele turc Recep Tayyip Erdogan in cursul puciului esuat din 2016. Advertisement Acest tribunal de la Mugla (sud-vest) a condamnat 40de persoane la inchisoare pe viata, a…

- UPDATE: Surse ZiarMM ne-au declarat ca firma Comvel Mat din Campia Turzii a renuntat la organizarea Sarbatorii Castanelor. In felul acesta a pierdut inclusiv garantia de participare, in valoare de 19.000 lei. Conducerea Primariei se vede nevoita a regandi organizarea evenimentului. Conform surselor…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, s-a prezentat marti la instanta suprema, care a reluat de la zero procesul in care este judecat pentru marturie mincinoasa in cazul retrocedarii unei suprafete din Padurea Snagov si a fermei Baneasa.