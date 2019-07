Stiri pe aceeasi tema

- Antonio Guterres, secretarul general al Natiunilor Unite, a cerut vineri efectuarea unei investigatii independente pentru depistarea autorilor atacurilor care au vizat petroliere în Golful Oman, informeaza site-ul agentiei Reuters citat de Mediafax."Este foarte important sa stim adevarul…

- Reper cultural pentru judetul Caras-Severin, Ansamblul Semenicul s-a dovedit in cei 50 de ani de activitate cel mai bun ambasador al banatenilor, atat in tara, cat si peste hotare. In deplasarile facute pe toate meridianele globului a carat in bagaje nu doar mandrele straie ale Carasului,…

- Europenii s-au deplasat la urne in numar mare pentru a alege noul Parlament European, in ultima zi a scrutinului inceput joi in Olanda si Marea Britanie si care s-a incheiat duminica in 21 de tari, printre care Germania, Franta, Italia si Spania, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro.France…

- Campionatul Mondial de hochei pe gheața 2019, Grupa Mondiala, are loc in Slovacia, la Bratislava și la Kosice, intre 10 și 26 mai. Suedia trebuie sa-și apere trofeul cucerit anul trecut. Meciurile se pot vedea pe youtube. 18 mai 13.15 DEN - SUA 1-7 13.15 LAT vs RUS 1-3 17.15 CAN vs GER 8-1 17.15 ITA…

- Meciurile din Divizia de top a Campionatului Mondial incep azi, in Slovacia. Bratislava și Kosice sunt cele doua orașe gazda ale intrecerii. In primul se desfașoara grupa A, din care fac parte Canada, SUA, Finlanda, Germania, Slovacia, Danemarca, Franța și Marea Britanie, iar in cel de al doilea Grupa…

- Teheranul a decis sa inceteze aplicarea 'unora' dintre 'angajamentele sale' luate in cadrul acordului nuclear incheiat cu puterile mondiale in 2015, a indicat miercuri Ministerul de Externe iranian intr-un comunicat, citat de AFP si Reuters, scrie agerpres.ro. Decizia a fost adusa la cunostinta…

- Oana Petrescu a fost numita in functia de director general al operatorului aerian Blue Air, informeaza compania. Potrivit sursei citate, Petrescu ii urmeaza in functie lui Marius Puiu care, din septembrie 2018, a ocupat functia de CEO interimar in cadrul companiei. "Marius va ramane in continuare…

- Sportivii Clubului BAO Bacau s-au intors glorioși de la Campionatul European de Qwan Ki Do pentru Copii și Juniori ce a avut loc intre 27-28 aprilie 2019 la Zurich-Elveția. La aceasta a V-a ediție au participat 62 de cluburi din 11 țari (Germania, Austria, Belgia, Danemarca, Franța, Ungaria, Irlanda,…