Stiri pe aceeasi tema

- Romania subliniaza rolul KFOR in mentinerea unui mediu sigur si stabil in Kosovo. ”Toate eforturile trebuie concentrate asupra continuarii dialogului Belgrad - Pristina si a implementarii celor convenite in acest cadru, cu evitarea declaratiilor si initiativelor care risca sa sporeasca tensiunile…

- Ministerul Afacerilor Externe regreta demersurile privind initierea procesului de tranzitie a Fortei de Securitate din Kosovo, in pofida mesajelor transmise de NATO si UE. „Astfel de demersuri au efecte negative asupra situatiei din regiunea Balcanilor de Vest si a parcursului euro-atlantic al acesteia”,…

- Alianta Nord-Atlantica a denuntat, vineri, decizia Kosovo de a transforma structurile de securitate in armata si va reanaliza "nivelul angajamentului" in relatia cu Administratia de la Pristina, relateaza site-ul cotidianului Le Figaro.

- Serbia nu mai are niciun motiv pentru a avea incredere in misiunea KFOR si in NATO intrucat tot ceea ce acestea au afirmat despre ultimele manevre ale trupelor speciale ale politiei din Kosovo (ROSU) s-a dovedit a fi neadevarat, a declarat vineri presedintele sarb Aleksandar Vucic intr-o intrevedere…

- Conform G4media, judecatorii constitutionali au decis ca Inalta Curte se afla in ilegalitate din 2014, cand a decis sa nu respecte prevederea din Legea 303/2004 privind compunerea completurilor de 5 judecatori. Actul normativ spune ca toti cei 5 judecatori ai completului se stabilesc prin tragere la…

- In plus, pozitia MAE cu privire la sistemul NATO de aparare impotriva rachetelor balistice (NATO BMD), din care facilitatea de la Deveselu este parte integranta, nu s-a modificat, precizeaza Ministerul de Externe. MAE aminteste ca a precizat in nenumarate randuri ca intreg conceptul scutului…

- Tarile europene care gazduiesc sisteme de rachete americane vor deveni tinte ale Rusiei in cazul unui razboi, a avertizat miercuri seara presedintele Vladimir Putin, in contextul deciziei Administratiei Donald Trump de retragere a SUA din Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF).

- Parlamentul din Kosovo, teritoriu din Balcani ce se bazeaza pe trupele NATO pentru a-i asigura protectia, a aprobat joi crearea unei armate nationale, desi minoritatea sarba sustine ca masura este ilegala, relateaza Reuters, citata de Agerpres.