Formare profesională în IT şi telecomunicaţii. Discuţii la Ministerul Comunicaţiilor In cadrul intalnirii, s-a discutat despre semnarea un Protocol de Colaborare in domeniul formarii profesionale, intre cele doua institutii, in vederea identificarii necesarului de forta de munca, pe domeniul si calificarile din cele doua industrii mentionate si s-au stabilit termene de intalniri de lucru si colaborare cu reprezentantii din domeniu.



In urma discutiilor avute, s-a convenit ca sistemul de invatamant dual reprezinta o solutie viabila pentru rezolvarea necesarului de forta de munca pe aceste domenii, urmand sa fie realizate oportunitati de a promova noi calificari pe domeniu,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

