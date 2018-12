Forestierii avertizeaza: Romanii risca sa ramana fara lemn de foc in 2019

Comunitatea Forestierilor - Fordaq Romania avertizeaza asupra amplificarii blocajelor si nemultumirilor din sectorul forestier, mentionand scaderea volumului de masa lemnoasa contractat pentru recoltare la licitatiile organizate de Romsilva, potrivit unui comunicat al organizatiei.



Conform documentului, o scadere a volumului de masa lemnoasa recoltat va conduce la o criza majora de resursa in a doua jumatate a anului 2019, cu efecte directe potentiale in aparitia unei noi crize de aprovizionare a populatiei cu lemn de foc si o contractare a activitatii in industria lemnului.



