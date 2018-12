Stiri pe aceeasi tema

- CS U Craiova a deschis scorul in partida cu Dunarea Calarași din aceasta dupa-amiaza, contand pentru etapa a 17-a a Ligii 1, printr-un eurogol. In minutul 23 al partidei cu echipa lui Dan Alexa, Alexandru Mateiu a prins un șut de senzație de la 25 de metri, fara preluare, care s-a dus in vinclul porții…

- Mai sunt doua etape pana la terminarea sezonului de toamna al Ligii a III-a, iar gruparea Foresta are programate meciuri de foc. Sambata, 24 noiembrie, sucevenii vor evolua pe terenul liderului Seriei I, Gloria Buzau, urmand ca vineri, 30 noiembrie, sa joace pe Areni derby-ul județean impotriva ...

- Fosta divizionara secunda Foresta Suceava va da o adevarata lovitura de imagine la ultimul meci pe care il are de disputat in turul campionatului Ligii a III-a si in acest an. La Suceava vine Nicolas Anelka (39 de ani), fostul international francez castigator al unui Campionat European. Anelka va…

- Finalul etapei a 13 a, ultima din turul sezonului regulat al Ligii 1, gaseste FC Viitorul pe loc de play off, trupa lui Gica Hagi ocupand pozitia a patra, cu 22 de puncte, la egalitate cu formatia de pe trei, U Craiova, si la patru puncte de fotoliul de lider, in care sta CFR Cluj. In 13 meciuri jucate…

- Echipa Los Angeles Dodgers a invins pe teren propriu, cu scorul de 3-2, formatia Boston Red Sox, in cel de-al treilea meci din World Series, disputat vineri seara.Intalnirea a durat 7 ore si 20 de minute si a cuprins 18 manse (innings), fiind cel cel mai lung meci in 114 ani de istorie a finalelor…

- Aproximativ 500 de spectatori au fost prezenti, sambata, pe stadionul Areni, la meciul dintre Foresta Suceava si liderul Seriei I a Ligii a III-a, Suporter Club Otelul Galati. Partida nu s-a ridicat insa la nivelul asteptat si din cauza faptului ca echipa oaspete a facut practic figuratie, aratand ...

- Etapa a IX-a a seriei I a Ligii a III-a de fotbal a programat pentru echipele sucevene Foresta Suceava și Bucovina Radauți intalnirea cu doua foste componente ale primului eșalon valoric al fotbalului romanesc, Oțelul Galați, respectiva Ceahlaul Piatra Neamț. Gazonul impecabil al stadionului ”Areni”…

- In a doua partida in fața propriilor suporteri din actualul sezon competițional al seriei I a Ligii a III-a de fotbal, Foresta Suceava a primit pe stadionul ”Areni” vizita echipei CSM Roman. Gazdele s-au temut puțin inainte de meci de experimentata grupare romașcana, insa totul s-a rezolvat dupa primele…