- Jucatori de care Petrolul ”nu a mai avut nevoie”, pentru eșalonul secund, ploieștenii Razvan Catana și Mihai Velisar au serbat promovarea obținuta cu Gloria Buzau, singura echipa din primele trei eșalone fara eșec in acest sezon celebrand performanța la meciul din ultima etapa, cu CSM Focșani, scor…

- Plecata din postura de outsidera, Șomuz Falticeni nu a putut realiza surpriza și a cedat cu scorul de 2-0 confruntarea de pe teren propriu cu Gloria Buzau, liderul autoritar al Seriei I. Avand ca obiectiv sa incheie neinvinși actuala ediție de campionat a Ligii a III-a, oaspeții au tranșat soarta ...

- Etapa a XXV-a a Ligii a III-a a fost favorabila echipelor sucevene angrenate in Seria I. In derby-ul rundei, Bucovina Radauti, cea de-a doua clasata, a tinut in sah liderul Gloria Buzau. Partida disputata pe stadionul Municipal s-a incheiat cu un scor alb, in urma acestui rezultat formatia ...

- Derbiul etapei a XXV-a a seriei I a Ligii a III-a de fotbal s-a disputant intre ocupanta locului secund al clasamentului, Bucovina Radauți și liderul la zi, Gloria Buzau. La capatul unei partida extrem de echilibrate, scorul a fost egal, 0-0. Gazdele au ramas cu satisfacția ca au jucat de la egal la…

- Derbiul Seriei I a Ligii a III-a dintre cea de-a doua clasata, Bucovina Radauți, și liderul Gloria Buzau s-a incheiat nedecis, 0-0. Gazdele raman cu satisfacția ca au jucat de la egal la egal cu o formație de nivelul eșalonului al doilea, in vreme ce oaspeții, neinvinși in actualul sezon, au ...

- Etapa a XXIII-a a Ligii a IV-a ialomițene a avut drept cap de afiș meciul dintre Recolta Gheorghe Doja și Victoria Munteni Buzau, ocupantele locurilor 1 și 3. Un succes al echipei oaspete ar fi introdus-o pe aceasta cu șanse mari in lupta pentru titlul de campioana. Liderul și-a respectat blazonul și…

- CSM Rm. Sarat – SCM Gloria Buzau 1-1 (1-1) Etapa a 24-a a programat penultimul derby judetean al Ligii a 3-a, la Rm. Sarat, acolo unde CSM a primit vizita liderei seriei, SCM Gloria Buzau. Stari de spirit total opuse in cele doua tabere inaintea meciului, punctele puse in joc fiind extrem de importante…