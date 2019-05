Stiri pe aceeasi tema

- Foresta a dispus, sambata dupa amiaza, pe Areni, cu scorul de 2-0 de Gloria Buzau, intr-un joc contand pentru penultima etapa a Ligii a 3-a. Golurile care au produs primul eșec inregistrat de formația buzoiana in acest sezon au fost marcate de Martin (7) și Bejenar (50), din pasele lui ...

- Etapa a XXIX-a a seriei I a Ligii a III-a de fotbal programeaza pentru Foresta Suceava duelul cu liderul la zi al clasamentului, promovat deja in Liga a II-a, Gloria Buzau. In mod normal, partida nu are miza și a ramas doar un orgoliu ”antic” intre cel doua grupari. ”Este un meci in care ne […]

- Stadionul ”Areni” a gazduit la finele saptamanii trecute un nou meci al Forestei Suceava, de aceasta data in etapa a XXIII-a adversara fiindu-i Sporting Liești. Formația oaspete, care in urma cu cateva runde caștigase clar duelul cu Șomuz Falticeni, a inceput jocul mai bine și a reușit sa anihileze…

- Runda cu numarul XXI a seriei I a Ligii a III-a de fotbal programeaza pentru Foresta Suceava un nou joc in fața propriilor suporteri, pe stadionul ”Areni”, adversara fiind gruparea KSE Targu Secuiesc. Sucevenii au de luat o revanșa fața de meciul din tur in care au pierdut cu 0-4. ”Fiecare meci in fața…

- Foresta Suceava a caștigat greu, cu 2-1, meciul cu CSM Ramnicu Sarat programat la finele saptamanii trecute pe Areni, intr-un meci contand pentru etapa a XIX-a a Ligii a III-a. Pe un gazon mult mai propice jocului de fotbal decat in runda precedenta, sucevenii au inceput mai bine jocul, dar cei care…

- Foresta a caștigat greu, cu 2-1, meciul cu CSM Ramnicu Sarat programat ieri dupa-amiaza pe Areni, contand pentru etapa a XIX-a a Ligii a III-a. Sucevenii au inceput mai bine jocul, insa cei care au deschis scorul au fost oaspeții, in minutul 18, prin Burlacu, care l-a invins pe Augustin Carbune, ...

- Pe un teren ”Areni” bun, dar alunecos și moale din cauza ploilor cazute inainte de ora 15.00, sambata 16 martie, in cadrul etapei a XVIII-a a seriei I a Ligii a III-a de fotbal s-au intalnit Foresta Suceava și CSM Focșani. Cele doua formații s-au angrenat in joc inca din start. Mai inspirați decat adversarii…

- Sambata, formația Foresta Suceava va disputa primul meci oficial din acest an, pe stadionul Areni. Partida va incepe la ora 15.00, avand loc in cadrul etapei a XVI-a a Ligii a III-a de fotbal. Adversarul „galben-verzilor" va fi unul accesibil, FC II Botoșani, o formație alcatuita numai ...