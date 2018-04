Stiri pe aceeasi tema

- Horia Brenciu, Aurelian Temisan si Cornel Ilie fac parte din distributia spectacolului "Mamma Mia! ", unul dintre cele mai indragite musicaluri din lume, care va fi produs si in Romania si va avea premiera la Sala Palatului din Bucuresti, pe 24 mai, potrivit unui comunicat remis MEDIAFAX.

- Marele violonist britanic Nigel Kennedy se intoarce in Romania pentru un eveniment special: Bach & Gershwin, doua epoci muzicale diferite ce vor fi interpretate cu maiestrie si culoare de catre virtuozul artist. Concertul va avea loc toamna aceasta, pe 8 octombrie, la Sala Palatului din Bucuresti.

- La cererea publicului, Goran se intoarce in Romania alaturi de orchestra sa pentru a reedita un show de senzatie care va purta fanii prin toate albumele si hiturile care l-au facut celebru, intr-o companie selecta . Showul va avea loc pe 2 aprilie la Sala Palatului din Bucuresti si se va chema “Three…

- Cotidianul spaniol El Confidencial publica astazi imagini in care arbitrul roman de rugby, Vlad Iordachescu, se comporta ca un suporter patimaș al Romaniei la un meci al naționalei U-20. In imagini se observa cum Iordachescu pune presiune pe arbitrii semifinalei Romania - Portugalia (16-21) de la turneul…

- Legendara trupa americana de hardcore/punk, Dead Kennedys, canta in premiera la Bucuresti pe 3 iulie in Club Fabrica! Primele 50 de bilete costa doar 75 de lei si se gasesc pe www.iabilet.ro, in magazinele Fanco si in reteaua www.iabilet.ro/retea Formata in San Francisco, California in 1978, trupa a…

- Un eveniment ce a inregistrat pe intreg mapamondul milioane de vizitatori, expozitia interactiva Comorile Egiptului Antic, ajunge pentru prima data la Bucuresti, incepand cu 21 martie, in incinta Bibliotecii Nationale. Sute de artefacte aparținand muzeelor multor state, dar și din colecții private,…

- Maestrii bucatari de la sase restaurante din Bucuresti au fost selectati pentru a participa la cea de a patra editie a evenimentului "Gout de France/Good France", care va avea loc miercuri. Potrivit Ambasadei Frantei in Romania, pentru evenimentul de anul acesta au fost alesi: chef Samuel Le Torriellec…

- Ryanair, cea mai mare companie aeriana low-cost din Europa, intentioneaza sa achizitioneze o participatie la noul operator aerian Laudamotion, ajutandu-l pe Niki Lauda sa aiba succes cu noul lui proiect. Prin această preluare, operatorul irlandez își extinzânde prezenţa în…

- Omul de radio si de televiziune Andrei Gheorghe a murit luni seara. El a avea 56 de ani, conform News.ro. In jurul orei 22:15, un apel la 112 anunta ca o persoana este decedata la locuinta sa din Voluntari. Cel care a sunat era un ingrijitor. Echipajul de ambulanta sosit la fata locului a constat decesul.Politia…

- Cazacii Rusiei, cea mai buna companie de dans rusesc din lume, va avea 3 spectacole in Romania: Iasi (23 martie 2018, Opera Nationala), Constanta (25 martie 2018, Casa de Cultura a Sindicatelor) si Bucuresti (26 martie 2018, Sala Palatului). In show-ul de 2 ore trupa s-a decis sa includa o SURPRIZA…

- Simbata, 10 martie 2018, s-a desfasurat la Bucuresti, la Sala Palatului, Congresul Extraordinar al PSD. In afara Salii Palatului, prin Rareș Bogdan, Realitatea tv a regizat un scandal de maidan, transmis in direct, avind drept scop vadit bruierea prin galagie de Strada a Congresului.

- Momente bizare in timpul discursului președintelui PSD, Liviu Dragnea, la congresul partidului desfașurat la Sala Palatului din București. In timp ce vorbea, in spatele acestuia, pe ecranul uriaș au fost proiectate o serie de imagini cu cateva cuvinte extrem de tari: "Violența, suspiciune, ura, conflict".…

- Fostul premier Victor Ponta a scris, sambata, pe Facebook ca nu poate participa la Congresul PSD, deoarece Liviu Dragnea a confiscat partidul si “il foloseste doar pentru propria sa putere si imbogatire, pentru promovarea oamenilor sai fideli de la Teleorman si pentru a se apara de raspundere in fata…

- Social-democratii isi aleg sambata noua conducere. Aproape 4.000 de delegati sunt asteptati la congresul care va incepe la ora 11.00, la Sala Palatului. Participantii trebuie sa aprobe modificarea Statutului PSD, astfel incat in BPN sa fie 16 vicepresedinti, cate doi - un barbat si o femeie - pe…

- Catalyst Solutions anunta organizarea celui mai mare targ de cariera din Romania – Angajatori de TOP. Primavara aceasta, targul de cariera Angajatori de TOP va avea loc in Timisoara pe 16-17 martie, la Centrul Regional de Afaceri Timisoara, in Bucuresti pe 23-24 martie, la Sala Palatului si…

- Președintele PSD Vrancea, Marian Oprișan, va candida la funcția de vicepreședinte al PSD pentru regiunea de Sud Est, in cadrul Congresului care are loc, astazi (sambata), la Sala Palatului din București. Partidul Social Democrat este un partid absolut democratic,…

- Mai multe organizatiile PSD au adoptat rezolutii prin care isi arata sustinerea fata de presedintele partidului, Liviu Dragnea, la Congresul din 10 martie 2018, cu toate ca, potrivit statutului, Dragnea nu poate fi schimbat din fruntea partidului cu votul delegatilor, ci doar cu votul tuturor membrilor…

- Pentru prima data in Romania, anul acesta se monteaza unul dintre cele mai de succes musicaluri din toata lumea: „Mamma mia!“, bazat pe un libret de Catherine Johnson, cu muzica si versuri scrise de Benny Andersson si Bjorg Ulvaeus si creat de Judy Craymer. In prezent, se cauta interpreti pentru productia…

- Prevederile Ordonantei de Urgenta referitoare la aplicarea obligatorie a marcii statului pe toate obiectele din metal pretios care vor fi comercializate in Romania vor crea probleme juridice majore, in afara de riscul de infringement, atrag atentia patronatele reprezentative din domeniul metalelor si…

- Doua scoli cu predare in limba romana din regiunea Cernauti ar fi fost salvate de la incendiere prin actiuni ale serviciilor secrete din Ucraina. Oficialii locali acuzata ca este vorba despre o operatiune dirijata de serviciile secrete ruse. Ambasada Rusiei la Bucuresti infirma aceste zvonuri, sustinand…

- Bataie ca in filme de Marțișor intr-un club de lux al Capitalei intre femeile controversate ale lumii mondene din Romania. In rolurile principale, celebra Bunesa și mai multe femei din brigada Secția 19, dar și Calina, nepoata lui Petre Roman.

- Principele Nicolae, Nicolae Medforth-Mills, și logodnica sa, Maria Alina Binder, au decis data și locul cand va avea loc nunta. Cei doi s-au cununat civil in luna octombrie a anului trecut in Marea Britanie. Principele Nicolae și Alina Maria Binder , se bucura de o mare popularitate atat in țara, cat…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene (CE) Frans Timmermans, responsabil pentru mai buna legiferare, relatii interinstitutionale, statul de drept si Carta drepturilor fundamentale, va efectua o vizita oficiala la Bucuresti joi, 1 martie, avand prevazute in program intalniri la nivel inalt cu autoritatile…

- Sambata, admiratorii muzicii fado au avut ocazia sa asiste la un fantastic spectacol, plin de pasiune și emoție, oferit de cea mai buna artista a acestui gen, Mariza, revenita in Capitala pentru un nou concert perfect, un superb cadou oferit miilor de romani cu clasa, veniți din toata țara, pentru a…

- Nick Cave & The Bad Seeds si Arcade Fire vor concerta in premiera in Romania pe 19 si 20 iunie la Romexpo, parcarea A, informeaza un comunicat D&D East Entertainment transmis, marti, AGERPRES. Biletele pentru cele doua concerte vor fi puse in vanzare pe 20 februarie, incepand cu ora 14,00,…

- Liviu Dragnea l-a contrat dur pe ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, in intalnirea pe care au avut-o la Bucuresti pe 5 februarie, potrivit unor surse politice. Dragnea i-ar fi reprosat demnitarului maghiar comportamentul Guvernului de la Budapesta pe doua teme: sfidarea Romaniei de Ziua…

- Dupa ce birocrația din Romania i-a lasat pe el și pe fratele sau fara indemnizațiile de handicap, cunosutul jurnalist piteștean Remus Eduard Ștefan a ajuns sa traiasca, de pe o zi pe alta, intr-o camera de hotel, impreuna cu fratele bolnav de schizofrenie paranoida, pe care nici nu concepe sa-l…

- Schimbarile din sistemul judiciar din Romania ar putea fi analizate de o misiune a Parlamentului European. Informatia a fost confirmata de europarlamentarul socialist Ana Gomes, intr-un interviu acordat postului Europa Libera. Eurodeputata a declarat ca mai multi colegi de-ai sai se gandesc la o…

- Circa 800 de feroviari din intreaga tara vor protesta vineri, 16 februarie, in fata Ministerului Transporturilor, acestia fiind nemultumiti de subfinantarea sistemului public de transport feroviar, precum si de conditiile de munca, se arata intr-un comunicat al Confederatiei Nationale Sindicale Meridian,…

- Mamele care isi iau concediul medical pre si/sau post natal de 126 de zile platesc contributii sociale majorate de la 10,5% in 2017 la 25% in 2018, astfel ca indemnizatia lor pentru acest concediu ar putea scadea proportional, a declarat marti Claudia Sofianu, expert fiscal in cadrul EY Romania.…

- "Joi voi participa la sedinta de Guvern", a transmis ministrul Justitiei. Conferinta de la Tokyo este programata sa se incheie pe 17 februarie, adica vineri.Totodata, Tudorel Toader a precizat ca nu exista la Ministerul Justitiei nicio invitatie primita de la Palatul Cotroceni, in contextul…

- Slalomul urias din cadrul concursului feminin de schi alpin al Jocurilor Olimpice de iarna, editia 2018, nu s-a putut desfasura luni, din cauza vantului puternic care s-a abatut asupra statiunii Yongpyong, fiind reprogramat pentru joi, 15 februarie, informeaza AFP.Prima mansa a acestui concurs va avea…

- Dupa ce, in noiembrie 2017, a susținut doua partide-test (la București, pe Stadionul Național „Arcul de Triumf”), caștigand cu Samoa (17-13) și pierzand (scor 20-25) cu Tonga (naționala calificata la CM 2019), naționala Romaniei a intrat in focul partidelor-retur din „Rugby Europe Championship” (REC),…

- Diplomatia rusa a continuat, anul trecut, "in mod consecvent activitatea de restabilire a relatiilor pragmatice reciproc avantajoase cu Romania" pe diferite domenii, dar in sfera politica si diplomatica s-au constatat rezultate modeste, a apreciat ambasadorul Rusiei la Bucuresti, Valery Kuzmin, vineri,…

- Inca o persoana a decedat din cauza gripei, in prezent numarul deceselor provocate de virusul gripal ajungand la 17. Purtatorul de cuvant al Ministerului Sanatatii, Oana Grigore, a declarat pentru AGERPRES ca, pana vineri, 17 persoane au murit din cauza virusului gripal. Ultimul caz inregistrat este…

- Mihaela Buzarnescu a avut o revenire fulminanta in circuitul WTA incepand cu octombrie 2017, ea reusind acum sa ajunga pe locul 43 WTA, dupa ce a reusit sa revina dupa o accidentare care aproape ca a impins-o sa se lase. Forma prin care trece i-a adus si o telegrama de la FRT. Dar Buzarnescu a refuzat…

- Nikos Vertis, cel mai popular artist al Greciei, revine in Romania cu un concert live de excepție, care va avea loc pe 16 martie, de la ora 20.00, la Sala Palatului din Capitala. Spectacolul este deja sold out, iar la insistentele publicului organizatorii incearca sa adauge inca o zi cu un concert la…

- Trupa The Australian Pink Floyd va concerta, in premiera, in Romania, pe 5 mai, la Sala Palatului, anunta organizatorii - Marcel Avram, East European Production si D&D East Entertainment, intr-un comunicat transmis miercuri AGERPRES. "Odata cu aniversarea de 30 de ani, The Australian Pink…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a precizat, duminica seara, referindu-se la protestele de strada, ca ar trebui asumate astfel de adunari publice". "Eu cred ca ar trebui sa fie asumate aceste adunari publice, ele sunt permise de lege daca sunt autorizate, si nu vad de ce, daca s-ar face…

- "Ce ma ingrijoreaza in aceste demonstratii nu e faptul ca oamenii au iesit in strada. E dreptul lor de a protesta fata de lucrurile care ii nemultumesc. Daca aceste demonstratii genereaza instabilitatea tarii, daca ele transmit un mesaj in afara ca Romania este intr-o tara neguvernabila, atunci trebuie…

- Europarlamentarul Siegfried Muresan, fost negociator sef al Parlamentului European privind bugetul UE pe 2018, anunta ca se intoarce in Romania special pentru a participa la protestul de sambata din Piata...

