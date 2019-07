Foreign Policy: Europa revine

In ultimele doua decenii, Statele Unite au ignorat, in esenta, Uniunea Europeana. De asemenea, prin administratiile republicana si democrata, Washingtonul a tratat Uniunea ca pe o idee de ultima instanta, in cel mai bun caz, si, ca in conditiile actualei administratii, uneori chiar ca pe un dusman. Aceasta este o greseala strategica profunda, potrivit revistei Foreign Policy, citata de Rador.