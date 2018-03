Foreign Beggars: de la UNTOLD direct pe scena din Control pe 28 martie

Stiri pe aceeasi tema

- Inscrierile pentru programul 2018 sunt deschise la Techstars London, unul dintre cele mai importante acceleratoare de startup-uri din Marea Britanie, urmand ca reprezentantii acceleratorului sa vina si la Bucuresti, pe 21 martie, pentru intalniri cu antreprenori.

- Ambasadorul Rusiei in Romania, Valeri Kuzmin, a declarat, miercuri, in cadrul unei dezbateri organizate la Centrul Ceh din București, ca Sergei Skripal, barbatul otravit la Londra era spion britanic. Intrebat despre crima de la Londra, care a generat mari tensiuni diplomatice intre Marea Britanie și…

- Andrea Penezic (32 ani), una din cele mai bune handbaliste din lume, a revenit asupra deciziei de a se retrage din activitate si isi va continua din vara sa joace in campionatul Ungariei. Potrivit mass-mediei din Macedonia, interul stanga va pleca de la Vardar Skopje la echipa maghiara Siofok,…

- Șapte femei din toata țara iși vor transforma radical stilul de viața cu ajutorul Andreei Marin. Mii de femei din toata țara s-au inscris in preselecțiile campaniei “Nu exista nu se poate”, in dorința de a intra in cantonamentul frumuseții și a-și imbunatați radical stilul de viața in urmatoarele trei…

- Unul dintre cei mai mari economisti americani, Jeffrey Sachs, profesor la Columbia University, a spus astazi la Bucuresti ca Romania trebuie sa investeasca in industriile de inalta tehnologie daca vrea crestere economica sustenabila si sa ramana cat mai aproape de nucleul UE. „Romania are…

- Scandalul din justitie ia amploare pe zi ce trece. Dupa ce ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a cerut revocarea Laurei Codruta Kovesi din functia de procuror sef al DNA, razboiul a izbucnit si pare fara finalitate. Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca sefa DNA e departe de revocare. In tot acest…

- Doi investitori romani si un fost executiv de multinationala din Marea Britanie s-au asociat recent intr-un startup fondat in Bucuresti care propune proprietarilor de apartamente randamente mai bune din inchirieri, prin reamenajarea locuintelor si ofertarea (listarea) lor pe platforme precum Airbnb…

- Dupa ce a reușit cea mai buna performanța in cariera in proba de triplu salt, la CM de sala de la Birmingham, Andreea Panțuroiu promite ca se va intoarce cu medalie de la Europenele de la Berlin CSM București a fost puternic reprezentat la Mondialele de sala de atletism, competiție care s-a incheiat…

- Mijlocasul echipei Sparta Praga, Bogdan Vatajelu, crede ca jucatorii formatiei cehe, la care mai evolueaza alti doi romani, portarul Florin Nita si mijlocasul Nicolae Stanciu, trebuie sa fie uniti pentru a depasi perioada mai putin buna pe care o traverseaza. Introdus pe teren in minutul…

- Indicele BET, care urmareste cele mai tranzactionate 13 actiuni de la Bucuresti, a crescut cu 9% in primele doua luni din 2018 si a marcat cel mai ridicat ritm de crestere din randul burselor europene, potrivit calculelor ZF pe baza datelor Bloomberg. Spre comparatie locul doi a fost ocupat de bursa…

- Numarul de locuri de munca in domeniul HoReCa a crescut de patru ori comparativ cu oferta de la inceputul anului trecut comparativ statisticilor efectuate de BestJobs. Cele mai multe oferte sunt pentru ospatari (126 anunțuri), bucatari (118 anunțuri), barmani/barista (110 anunțuri), patiseri/cofetari…

- O noua piesa alaturi de colegii sai, si prima alaturi de marea actrita Rodica Mandache, cea care ii este si profesoara. Este vorba despre buzoianul Danut Bitescu, absolvent al Liceului de Arte „Margareta Steian”, in prezent student in anul I la Facultatea de Arte a Universitatii Hyperion din Bucuresti.…

- ROMANII AU TALENT 2018: Numarul de magine a fost unul cu carți de joc, iar concurentul se afla pe scena Romanii au talent, pentru a doua oara. La fel ca și data trecuta, tanarul a facut senzație. Acesta a cerut patru de da!, in schimbul unei sticle de vin, pe care de altfel, a baut-o tot singur,…

- Fostul președinte al PSD, Victor Ponta, susține ca tot ce se intampla pe scena politica este o farsa de prost gust. Ponta arata ca Liviu Dragnea, Klaus Iohannis și Laura Codruța Kovesi sunt ințeleși, iar in scena finala cei trei se vor pupa. Citește și: SURSE - PSD pregatește o mutare CRUCIALA…

- Mai exact, paparazzii l-au surprins pe Adrian Alexandrov in timp ce incerca sa iși ocupe timpul in lipsa iubitei sale, Elena Udrea, scrie spynews.ro. Așa ca, in timp ce blondina politicii romanești se relaxa, la soare, in Costa Rica, tanarul om de afaceri lupta cu nameții de la volanul mașinii de…

- Prima intalnire a reprezentantilor comunitatilor romanesti din Marea Britanie cu oficiali britanici si ambasadorul roman si britanic pe tema drepturilor pe care le vor avea dupa BREXIT a avut loc la inceputul acestei saptamani, la Londra, iar miercuri va urma o noua intalnire, la Manchester.…

- Romanii care traiesc in Marea Britanie au primit asigurari ca isi vor putea continua viata ca si pana acum dupa Brexit. Ambasada britanica la București, Departamentul pentru ieșirea Marii Britanii din UE (DExEU) și Ambasada Romaniei la Londra au organizat luni, o intalnire cu reprezentanți ai comunitații…

- Filarmonica Pitesti organizeaza joi, 1 martie, de la ora 19.00, la Centrul Multifunctional, primul concert simfonic al lunii, sustinut de orchestra simfonica a Filarmonicii Pitesti, dirijorul Constantin Adrian Grigore si solista Rebekka Hartmann (vioara Stradivarius). In program, pagini muzicale semnate…

- In urma cu cateva luni, un ziar proguvernamental turc scria ca „Turcia poate invada Europa in trei zile“. Invelit in retorica belicoasa si nationalista, destinata mai ales consumului intern, sta un sambure de adevar: capitalul turcesc este in expansiune in Europa si domina in Europa de Est, unde…

- Un barbat a fost impins de la balcon in Roman, fara ca nimeni sa intervina sa opreasca nenorocirea. Cel banuit de comiterea gestului ulutior ar fi chiar fiul pensionarului, care e cautat acum de polițiști. Incidentul a fost filmat de unul dintre martori, care a publicat imaginile halucinante pe Internet.…

- BUCURESTI, 22 feb — Sputnik, Doina Crainic. Orice concediere trebuie sa aiba la baza un motiv real și serios. Angajatorul poate invoca mai multe motive pentru a înceta contractul de munca al angajatului. Angajatorul poate iniția o procedura de concediere împotriva unui…

- Clujul, in topul destinațiilor aeriene din Romania Numarul biletelor de avion cu destinația Romania a fost mai mare cu 29%, destinațiile principale fiind București, Iași, Cluj și Timișoara, conform statisticilor celei mai mari agenții de turism online din Romania, Vola.ro. Volumul vânzarilor…

- Alin Burcea, patronul Paralela 45, unul din cei mai mari touroperatori din Romania, va intra pe piata produselor de cofetarie-patiserie, cel mai probabil de anul viitor, cand va deschide o unitate de productie, scrie News.ro. ”Deocamdată este un proiect. Va fi operaţional de anul viitor,…

- O veste imbucuratoare! Mirabela Dauer revine pe scena, la o luna de la complicata intervenție chirurgicala pe care a suportat-o . Va canta o melodie de aducere aminte a Madalinei Manole Aflata in perioada de recuperare, dupa ce i-a fost extirpat un rinichi in regim de urgența medicala (medicii i-au…

- Actorul Victor Rebengiuc a fost sarbatorit, sambata seara, la implinirea varstei de 85 de ani, pe scena Teatrului National „I.L. Caragiale” din Bucuresti (TNB), dupa o reprezentatie a spectacolului „Regele moare”, de Eugene Ionesco, regizat de Andrei si Andreea Grosu. Spectatorii i-au cantat „La multi…

- UNTOLD 2018. Kygo, Diplo, Oliver Heldens si Alesso vin în premiera pe scena unui festival din România, la UNTOLD. Lor li se alatura Armin van Buuren, Afrojack, Dimitri Vegas & Like Mike, Steve Aoki si The Prodigy.

- Organizatorii UNTOLD au anunțat joi primii artiști confirmați pentru UNTOLD 2018, festival ce se va desfașura in perioada 2 – 5 august la Cluj . Conform anunțului facut de organizatori, scenele Galaxy și Alchemy ii primesc in acest an pe Solomun, Nina Kraviz, Loco Dice, Andy C, Dub FX , Pendulum și…

- BUCURESTI, 7 feb — Sputnik, Doina Crainic. Potrivit The Guardian, în Camerele din Parlamentul britanic exista membri ai New Welcome Lodge, care recruteaza deputați și personal din Parlament, și ai Gallery Lodge, rezervata corpului jurnalistilor politici. © Sputnik/ Николай КостыркинIncursiune…

- EMBA University of Hull din Cluj-Napoca da startul pentru cea de a patra generație de cursanți, formata din aproape 30 de persoane. Dintre cursanți, 1 din 4 este antreprenor si are propria afacere. Cei care urmeaza scoala de business lucreaza în domeniul privat…

- Triplusaltista Elena Andreea Panturoiu (CSM Bucuresti) a cucerit titlul de campioana nationala indoor, cu 14,22 m, a 3-a performanta mondiala a sezonului, ocupand primul loc detasat sambata, in prima zi a Campionatelor nationale disputate in Sala din Complexul Sportiv National "Lia Manoliu", din…

- Proaspat numit in funcția de director de investiții, Emil Dodan a luat-o la pumni pe o subalterna. Scena a avut loc in biroul lui Emil Dodan. Martorii susțin ca in cursul dimineții de joi s-a derulat o ședința tehnica, in cadrul careia s-a discutat de centura orașului Carei, unde lucrarile au fost intrerupte…

- Tragerea la sorti pentru impartirea tarilor participante in cele doua semifinale ale competitiei a avut loc luni, la sediul Primariei din Lisabona, informeaza TVR. Anul acesta, la Eurovision participa 43 de tari, dintre care 19 concureaza in prima semifinala, cea din 8 mai, iar 18 tari lupta…

- Directorul hotelului Trump din Chicago e romanul Gabriel Constantin. Trump International Hotel & Tower Chicago a anunțat miercuri, 24 ianuarie, numirea lui Gabriel Constantin director general al proprietații de cinci stele care deține 339 camere. Constantin are o cariera de succes de cinci ani cu Trump…

- Marian Godina a postat pe pagina sa de Facebook o inregistrare video cu un jandarm foarte agresiv. Scena a fost filmata in timpul protestului antiguvernamental din Piata Universitatii din Bucuresti. In imagini se vede cum jandarmul loveste cu pumnul mai multi protestatari.

- Peste 30.000 de romani protesteaza fata de modificarea legilor justitiei la Bucuresti si in intreaga tara, scrie agentia Associated Press, preluata de mai multe publicatii din lume. Euronews transmite in direct, pe Facebook, protestul de la Bucuresti.

- O filiala a gigantului asiatic, specializata in consultanța și servicii, și-a deschis o sucursala la București. Miza afacerii ar fi exploatarile de petrol și gaze din Marea Neagra. Compania energetica chineza și-a stabilit sediul intr-un t imobil din centrul Capitalei. Romania devine astfel…

- Antrenorul de baschet Lonciu Davidescu, dublu castigator al Cupei Campionilor Europeni cu Maccabi Tel Aviv, a decedat in Israel, la varsta de 87 de ani. Davidescu a fost singurul tehnician roman cu cele doua trofee in palmares. Anuntul a fost facut de FR Baschet, care subliniaza ca ”sportul autohton…

- Federatia Romana de Baschet anunta cu multa tristete si profund regret trecerea in nefiinta a celui care a fost profesor-antrenor Lonciu DAVIDESCU. Din nefericire, vineri, 12 ianuarie 2018, inima singurului antrenor roman cu doua trofee ale Cupei Campionilor Europeni in palmares a incetat sa mai…

- Cel mai calm prezentator de televiziune lucreaza la un post din Marea Britanie. In timpul programului de stiri in direct s-a declansat alarma de incendiu, dar jurnalistul a anuntat fara panica telespectatorii despre ceea ce se intampla si chiar si-a luat la revedere de la acestia.

- Argo Capital este o subsidiara a fondului britanic de investiții Argo. Conducerea Leumi a semnat astazi un acord de principiu pentru vanzarea participației sale de 99,91% din Bank Leumi Romania, ca parte a strategiei de a-și concentra operațiunile internaționale in principalele centre financiare…

- In ultimele 24 de ore, politistii de frontiera constanteni si maramureseni au depistat, in urma actiunilor desfasurate in zona de competenta, doua autoturisme, marcile Porsche, model Panamera si Volvo, care figurau ca fiind furate sau erau cautate de autoritatile de politie din Marea Britanie, respectiv…

- În urma unor investitii consistente în fabrica din Coltesti, brandul Torockoi a crescut constant, extinzându‑si aria de distributie, prin intermediul magazinelor partenere, în întreaga Transilvanie si Bucuresti. De data mai recenta este iesirea pe piata din Ungaria,…

- "Oamenii superocupați, sau supergrabiți, sau cei care știu ca in viața lor pot aparea miliarde de chestii care le pot strica programul și pot, de exemplu, anula o masa de pranz, trebuie sa invețe sa iși faca programul pentru a doua zi. Sa stea seara 5 minute și sa se gandeasca. La ce ora plec maiine?…

- Prințul Charles, fiul reginei Elizabeth a II-a a Marii Britanii, și moștenitorul Coroanei Britanie a aterizat, vineri seara in jurul orei 23.10 pe Aeroportul Baneasa din București. Prințul de Wales a venit in Romania pentru a participa la funeraliile regelui Mihai, cel care este verișor de gradul al…