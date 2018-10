Stiri pe aceeasi tema

- Productia industriala de mobila a Romaniei a stagnat in jurul a 1,1 mld. euro in primele cinci luni din 2018, pe fondul scaderii numarului de salariati, potrivit datelor Asociatiei Producatorilor de Mobila din Romania (APMR).

- Constructorul auto american Ford Motor, prezent si pe piata din Romania, ar putea sa inceteze sa mai produca trei dintre actualele sale modele si sa elimine pana la 24.000 de locuri de munca, in cadrul procesului de restructurare a activitatilor din Europa anuntat deja, informeaza un articol publicat…

- Vremea capricioasa din acest an reduce productia de miere la 60% - 70% din ceea ce se obtine intr-un an bun cu valori de 25.000 - 27.000 de tone, insa pretul mierii nu va creste, sustine presedintele Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania (ACA), Ioan Fetea. "A fost o iarnă uşoară,…

- "Sigur ca am motive de frustrare din acest punct de vedere. Este practic expresia a ceea ce s-a intamplat in ultimii 30 de ani in Romania, in dezvoltarea infrastructurii de transport, care – trebuie sa recunoastem – lasa mult de dorit. Pe de alta parte, oportunitatea comerciala, la un moment dat,…

- Productia Romaniei de energie electrica pe baza eoliana este de 7,4 terawati pe ora, a 11-a din Europa, la egalitate cu cea a Irlandei, se arata in datele pe 2017 ale companiei British Petroleum (BP), informeaza mediafax. Comparativ cu anul 2016, productia energiei eoliana din 2017 a fost…

- Marja de rafinare pentru rafinaria Petrom dela Brazi a fost, in al doilea trimestru al acestui an, de 6,72 dolari pe baril, potrivit OMV. Marja de rafinare calculata de OMV pentru rafinariile din grup (nu este precizat daca este inclusa aici rafinaria din Romania sau este exclusa) a fost, in aceeasi…