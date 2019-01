Stiri pe aceeasi tema

- Cel de-al doilea model pe care americanii il vor produce la Craiova se va numi Puma, potrivit Automotive News Europe. Ford a mai comercializat un automobil cu acest nume in Europa, in anii 90, acesta fiind la acea vreme un coupe mic pe platforma de Fiesta si design anvargandist.

- Operatorul irlandez Ryanair si-a redus pentru a doua oara in ultimele trei luni estimarile privind profitul anual, din cauza scaderii cu 7% a rezervarilor in sezonul de iarna, si a avertizat vineri ca ar putea retrograda din nou prognoza, daca Brexitul va provoca evolutii neasteptate, transmite Reuters.…

- Ford a inceput recent testele cu un nou SUV de clasa mica despre care constructorul american nu a oferit inca niciun fel de informații oficiale. Totuși, compania franceza Inovev, care se ocupa cu rapoarte de analiza despre industria auto, susține ca a intrat in posesia unor informații concrete despre…

- ”Niciun reprezentant al companiei nu a avut vreodata contact cu reprezentantii politicii romanesti sau cu orice alta institutie a statului, in afara desfasurarii normale a licitatiei”, precizeaza compania Ficantieri intr-un comunicat citat de News.ro. "Compania, care dintotdeauna s-a angajat…

- Ford incepe anul 2019 cu masuri radicale pentru divizia europeana: modelele C-MAX și Grand C-MAX vor disparea in acest an, iar uzina Ford Aquitaine Industries din Bordeaux, Franța, care produce cutii de viteze automate, va fi inchisa la final de august. Segmentul SUV are prioritate, pentru ca este mai…

- Wise Finance Solutions, companie de consultanta in atragerea fondurilor europene si a ajutoarelor de stat, anunta parteneriatul cu Human Resocia, un mare grup japonez de dezvoltare a resurselor umane. Parteneriatul reprezinta o initiativa de pregatire a absolventilor de IT atat din Romania,…

- Ministrul Energiei, Anton Anton, a declarat luni, in plenul Camerei Deputatilor, ca Romania este in discutii pentru a introduce o inovatie destul de rara in Europa, anume „stocarea energiei electrice in gaze” la Craiova.