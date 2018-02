Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul britanic Paul Brummell considera ca prezenta celor doua grupari navale NATO in Portul Constanta transmite un mesaj puternic de asigurare ca Marea Neagra va ramane o mare libera, dar si ca Marea Britanie este alaturi de Romania pentru a asigura securitatea europeana.

- Doua grupari navale NATO, care desfasoara exercitii in Marea Neagra alaturi de fregata „Regele Ferdinand” si de dragorul maritim „Lt. Lupu Dinescu”, s-au aflat sambata, in Portul Constanta. Oamenii au putut vizita, timp de trei ore si jumatate, navele britanice HMS Duncan si HMS Enterprise, dar si…

- El a trecut pe la sectorul de carne de oaie, pe la cel de oua si cel de lactate, cumparand la final o cutie de smantana romaneasca, avand tricolorul pe capac. Intrebat ce nota da retelei comerciale, Petre Daea a spus ca da "nota de respect fata de poporul roman" si ca "exemplul nu trebuie…

- Simona Halep, locul 2 WTA, se recupereaza in Romania dupa turneul de la Australian Open. Halep inca acuza probleme la glezna, dupa accidentarea suferita in turul I la Australian Open și nu știe daca va putea sa joace in Fed Cup, "M-am relaxat foarte bine. Am avut o saptamana de pauza și nu am facut…

- Cefin Trucks, importatorul si distribuitorul Ford Trucks, vrea ca acest brand de camioane grele sa fie in top 3 pe piata din Romania pana in 2020. Pentru anul acesta, compania se asteapta la vanzari de 360 unitati, de doua ori mai multe decat in 2017. 0 0 0 0 0 0

- Usor, usor, Romania intra in lumea fabricantilor de branzeturi sau de mezeluri fine. Cativa fermieri din Cluj au salvat reteta unui tip de branza care se produce intr-o pestera, iar acum o vand cu succes in Spania, Anglia, Germania, sau Austria.

- Cefin Trucks aniverseaza un an de activitate ca unic importator si distribuitor al Ford Trucks in Romania. Constructia brandului Ford Trucks in tara noastra a presupus, pana in prezent, investitii de 4,5 milioane euro.

- Cefin Trucks, importator si distribuitor al Ford Trucks, a inregistrat vanzari de 158 de vehicule comerciale catre aproximativ 50 de clienti in 2017 – primul sau an pe piata din Romania, au anuntat vineri reprezentantii companiei. „Ford Trucks intra pe piata din Romania cu o cota de piata…

- Propuneri pentru educație de la Maria Grapini. Europarlamentarul va inmana o serie de masuri prim-ministrului Viorica Dancila saptamana viitoare. O parte dintre ele vizeaza reforma in educație. Prezenta la Interviurile Libertatea, Maria Grapini a spus ca se bucura ca dupa 100 de ani de Romanie Mare,…

- Prezenta neasteptata la DNA. Actorul care il interpreteaza personajul Bobita in serialul Las Fierbinta a trecut pragul procurorilor anticoruptie. Celebrul Mihai Bobonete a stat aproximativ o ora si jumatate in fata anchetatorilor, potrivit Romania TV. - stire in curs de actualizare -

- Jean Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, a avertizat miercuri ca, daca Legile Justitiei raman asa cum le-a votat Parlamentul, discutiile privind renuntarea la MCV si intrarea in spatiul Schengen ”se vor pune in alti termeni”. In acest context, Radu Banciu a vorbit la B1 Tv despre perspectivele…

- Subsidiara locala a a grupului Flex (Flextronics) din Singapore, care produce componente pentru echipamente de comunicatii, IT si medicale, a semnat un parteneriat cu grupul Iulius pentru inchirierea a 1.200 de metri patrati in cladirea de birouri United Business Center 1 (UBC 1) din ansamblul multifunctional…

- Europarlamentarul PNL Cristian Busoi a declarat, vineri, la Craiova, ca realizarea a trei spitale regionale pana in 2022 este un obiectiv "destul de greu de indeplinit" desi Romania are la dispozitie 150 de milioane de euro, deoarece inca nu au inceput procedurile pentru proiectarea respectivelor…

- Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat vineri ca in perioada urmatoare va fi facuta publica o informatie catalogata mincinoasa care a fost transmisa oficial din Romania catre CE. "Noi vom prezenta zilele urmatoare o minciuna transmisa oficial de aici. Pentru noi si pentru comisie este important sa…

- Un miting are loc, miercuri seara, in Piața Victoriei, acolo unde protesteaza aproximativ 1.000 de persoane. Manifestantii s-au adunat incepand de la ora 18:00. Ei au tobe si vuvuzele, steaguri si pancarte si scandeaza:"Hotii", "Nu vrem sa fim o natie de hoti", "Romania, trezeste-te!", "PSD -Ciuma…

- Potrivit anuntului postat pe portalul e-jobs, candidatii ar trebui sa aiba un pasaport UE, o inaltime intre 1,57 si 1,88 m, sa poata inota cel putin 25 de metri fara ajutor, sa fie fluenti in limba engleza, sa fie constiinciosi, flexibili, prietenosi si deschisi. Compania le ofera candidatilor selectati…

- Masacrul de la Jilava, in care 89 de evrei au fost omorati de catre legionari, si pogromul de la Bucuresti au fost comemorate, duminica, in padurea Jilava, in prezenta ambasadorului SUA in Romania, Hans Klemm, si a ambasadorului Austriei, Isabel Rauscher. Presedintele Federatiei Comunitatilor…

- Europarlamentarul Siegfried Mureșan a reacționat prompt dupa ce Grupul de state impotriva coruptiei (GRECO) a publicat, astazi, raportul privind coruptia din tara noastra. Expertii arata in raport ca autoritatile din Romania au indeplinit doar doua din cele 13 recomandari facute in 2016.„Grupul…

- Seful Serviciului Omoruri din cadrul Politiei Romane, Radu Gavris, a ajuns in urma cu scurt timp la sediul DNA. Surse au declarat pentru Romania TV ca acesta nu a fost citat si nu ar fi vorba de o audiere in cadrul unui dosar. Este vorba de o vizita "colegiala", institutionala, mai spun sursele…

- Președintele Klaus Iohannis a desemnat-o pe Viorica Dancila pentru funcția de premier, iar construcția Cabinetului a inceput. Ministru al Educației in primele doua Guverne PSD, Liviu Pop, va fi mai mult ca sigur exclus din viitoarea formula guvernamentala. Citește și: PSD trimite una dintre…

- Contractul pentru constructia podului de peste Dunare intre Braila și Macin a fost semnat luni la București, in prezenta premierului Mihai Tudose si a ministrului Transporturilor Felix Stroe. Aceasta este cea mai complexa lucrare de infrastructura rutiera din Romania, din ultimii 27 de ani. Asocierea…

- Grupul francez Carrefour a anuntat achizitionarea unei participatii de 17% la retailerul online de moda Showroomprive.com, cu suma de 79 de milioane de euro, de la retailerul de mobilier Conforama, potrivit Reuters.

- Jurnalista Anisa Sandulache a anunțat decizia de a incheia colaborarea cu postul Romania TV pe pagina personala de Facebook. Anisa Sandulache nu a dezvoltat motivele desparții de Romania TV, precizand doar ca era ”prea mult zgomot”. „Colaborarea mea cu Romania TV s-a incheiat. Motivul:…

- Dupa numeroase zvonuri si incertitudini, cel mai iubit show din Romania „Mireasa pentru fiul meu” revine dupa o pauza de cateva luni bune. Mirela Boureanu Vaida se intoarce la carma emisiunii ce a facut-o celebra! Anuntul a fost facut de cei de la Antena 1! E oficial! Cel mai iubit reality-show de matrimoniale…

- "Vom reusi sa facem o tara mai buna si un trai mai bun pentru romani" Bugetul promulgat miercuri de presedintele Klaus Iohannis, dar cu formularea mai multor critici si rezerve, a fost adoptat de Parlament cu trei zile înainte de Craciun. Coalitia PSD- ALDE îl considera unul echilibrat,…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a relansat constructia la cateva sute de kilometri de autostrada, dar a receptionat doar 15,4 kilometri noi, pentru punerea in circulatie, lungimea totala a soselelor de mare viteza ajungand la 748 km.

- Suntem martorii unei schimbari importante de paradigma pe piata muncii. Se schimba convingerea conform careia, pentru a atrage cei mai buni candidati si a construi echipe performante, organizatiile trebuie sa lucreze cu angajati full-time, pe baza unor contracte permanente. In plan international,…

- Stațiunea Baile Govora deține foarte multe cladiri de epoca, insa foarte multe dintre ele sunt lasate in paragina, iar altora li s-a readus stralucirea de pe vremuri, anunța antena3.ro. Printre celebrele cladiri se numara și Hotel Palace, un monument istoric care are 365 de uși și ferestre. …

- Prezenta in luna decembrie la Caransebeș pentru a intra in posesia titlului de „Cetațean de onoare” al municipiului, jucatoarea nascuta și crescuta pana la 6 ani in capitala gugulanilor a declarat pentru Jurnal CS ca spera ca 2018 sa fie și mai bun decat anul care se incheie in aceste zile:…

- Prezenta pe piața romaneasca inca din anul 1999, compania WIRQUIN Romania continua seria investițiilor majore in ceea ce privește producerea echipamentelor sanitare inovatoare. Compania are in plan, in anul 2018, sa construiasca cea mai moderna fabrica de instalații sanitare din țara. Proiectul va prinde…

- In foarte scurt timp se pregatește aderarea Romaniei la spațiul Schengen. Sunt mai multe surse politice de la Bruxelles care anunța acest lucru. In intampinarea deciziei care va fi luata in scurt timp și anunțata pana la finele anului , mai mulți lideri politici importanți au transmis acest mesaj.Citește…

- Raiffeisen Bank, una dintre bancile universale de top, cu aproximativ 2 milioane de clienți persoane fizice, 100.000 IMM-uri si 5.600 de companii, ia o decizie fara precedent.Prezenta in Romania cu 466 de unitati și peste 1.200 de ATM-uri, instituția pregatește noi modificari importante pentru…

- Senatorul Traian Basescu, președintele PMP, a declarat luni seara, la Romania TV, ca prezența politicienilor la proteste politizeaza mișcarile de strada spontane și poate genera riposta politica iar prezența unor liberali și a unor membri USR afecteaza credibilitatea protestatarilor. Întrebat…

- „Bugetul de stat se stabileste la venituri in suma de 125.955,5 milioane de lei, iar la cheltuieli in suma de 161.731,9 milioane de lei, cu un deficit de 35.776,4 milioane de lei”, se arata in proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2018, dat publicitatii de Ministerul Finantelor Publice.…

- Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat marți ca a aflat "cu profunda tristețe" vestea decesului regelui Mihai I al Romaniei, pe care a avut "șansa de a-l cunoaște", și a subliniat ca amintirea acestuia "va fi cu atat mai prezenta in gandurile noastre"…

- Județul Alba se afla pe locul 7 in Romania dupa numarul de milionari pe care ii gazduiește, potrivit Top 300, realizat de Capital. In total in Alba exista 9 milionari a caror avere insumata ajunge la de 521 mil. de euro. Prezența capitalul romanesc alaturi de marile investiții straine a contribuit la…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, si ambasadorul Statelor Unite in Romania, Hans Klemm, au participat la ceremonia de semnare a Scrisorii de Oferta si Acceptare pentru achizitia, de catre M.Ap.N., a sistemelor de rachete sol-aer cu bataie mare (HSAM) – PATRIOT, se arata intr-un comunicat MApN.

- Una dintre cele mai vechi banci din România, Bancpost, înființata înca din 1991 și privatizata în 2002 catre grecii de la Eurobank, este achiziționata azi de Banca Transilvania, numarul doi pe piața bancara locala.

- Prezența in Romania a miniștrilor din sectorul educației din Europa dar și din cele mai dezvoltate state asiatice, alaturi de aproape 400 de rectori ai celor mai importante centre universitare din cele doua continente, reprezinta o adevarata oportunitate pentru țara noastra. [citeste si]…

- Zilele in care elevii isi permiteau sa lipseasca de la ore sau sa ascunda nota proasta de la test, vor deveni in curand o amintire. In toata aceasta ecuatie parintii sunt cei mai castigati. Totul datorita catalogului virtual care incet-incet isi face simtita prezenta in scolile romanesti. Acest sistem…

- Romania poate fi marea sansa a Republicii Moldova daca aceasta vrea sa isi sporeasca substantial securitatea energetica prin diversificarea resurselor de aprovizionare cu gaz natural. Constructia gazoductului BRUA, prelungirea pana la Chisinau a interconectorului Iasi - Ungheni si prezenta americanilor…

- Marius si Ruth Bodnariu, familia mixta romano – norvegiana, stabilita in Romania dupa recuperarea copiilor preluati de Barnevernet, a participat in perioada 7-8 noiembrie la Mic dejun cu rugaciune, un eveniment organizat la Palatul Parlamentului de Grupul Ecumenic din Parlament.

- Cetateanul sarb Bratislav Zivkovic, declarat indezirabil pe 15 ani de instanta dupa ce SRI l-a monitorizat incercand sa afle informatii secrete despre baze militare si radare ale Romaniei la Marea Neagra, a declarat pentru Sputnik ca serviciile de informatii nu au niciun fel de dovezi cu privire la…

- In septembrie, lucrarile de infrastructura au inregistrat cel mai pronuntat declin, dar constructia de locuinte a crescut substantial. "Pe obiecte de constructii, volumul lucrarilor de constructii a scazut la constructiile ingineresti cu 26% si la cladirile nerezidentiale cu 24,9%. Cresteri…

- Ministrul justitiei, Tudorel Toader, la "Ora Guvernului" Ministrul Justitiei, Tudorel Toader Ministrul justitiei, Tudorel Toader, este asteptat, astazi, la "Ora Guvernului", pentru a prezenta situatia din penitenciare. Tot astazi vor avea loc audieri în cadrul Comisiei…

- Prezenta neasteptata la Directia Nationala Anticoruptie! Omul de afaceri Alin Ionescu a intrat in urma cu cateva minute in sediul DNA. Discret, afaceristul nu a vrut sa faca declaratii in fata jurnalistilor. Nu exista informatii cu privire la motivele chemarii acestuia de catre procurorii…

- Doua investitii majore, care ar putea duce la o anumita descongestionare a traficului în Bucuresti, bat pasul pe loc, cu toate ca ar fi trebui sa fie gata de mult. La intrarea în Bucuresti dinspre Pantelimon si dinspre Mogosoaia-Buftea ar fi trebuit sa fie functionale în…