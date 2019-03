Ford si-a recompensat directorul general cu un pachet salarial de peste 17 milioane de dolari in 2018 Directorul general al Ford, Jim Hackett, a castigat anul trecut 17,1 milioane de dolari - reprezentand salariul, bonusul si optiuni cu actiuni pe termen lung - in crestere fata de 16,3 milioane de dolari in 2017, se arata intr-un document remis de producatorul auto catre Autoritatea de supraveghere a pietelor financiare din SUA (SEC).



Incluzand valoarea pensiei si alte compensatii, seful Ford a obtinut anul trecut 17,70 milioane de dolari. Jim Hackett, care a preluat conducerea Ford in mai 2017, a castigat de 276 de ori valoarea medie a compensatiei de care au beneficiat angajatii companiei… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

