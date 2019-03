Stiri pe aceeasi tema

- Un litru de ulei alimentar aruncat in chiuveta polueaza 1 milion de litri de apa, atrag atentia organizatiile ecologiste. Uleiul, odata ajuns in sistemul de canalizare devine nociv, intrucat depunerea acestuia pe peretii sistemului de canalizare provoaca obturari ale conductelor, iar atunci cand este…

- Producatorul american Ford a investit aproximativ 1,3 miliarde de euro in cei 11 ani de cand a preluat fabrica de la Craiova, a declarat presedintele Ford Romania, Ian Pearson, care a adaugat ca este important ca Guvernul sa-si duca la indeplinire angajamentele in ceea ce priveste infrastructura de…

- Premierul Viorica Dancila participa, luni dimineata, la Craiova, la Forumul Industriei Auto Europene 2019 si va vizita fabrica Ford, potrivit news.ro.Conform agendei premierului, Dancila participa, de la ora 9.00, la Forumul Industriei Auto Europene 2019, iar la 10.45 va vizita fabrica Ford…

- Producatorul de automobile Nissan intenționeaza sa inceteze producția a doua modele Infiniti, fabricate la uzina companiei din Sunderland, Marea Britanie, potrivit mediafax.Aceasta acțiune face parte dintr-un plan mai mare, care implica inlaturarea marcii Infiniti din Europa de Vest. Anul…

- Automotive News Europe anunta ca uzina Ford din Craiova va incepe sa produca un nou model de SUV de mici dimensiuni, care ar putea fi denumit Puma si va fi prezentat public in toamna.Noul model va fi prezentat la Salonul Auto de la Frankfurt si va inlocui modelul EcoSport, conform firmei de consultanta…

- Asociația Constructorilor de Automobile din Romania (ACAROM) a anunțat datele de producție ale uzinei Dacia de la Mioveni pentru anul care tocmai s-a incheiat. In 2018, angajații fabricii de la Mioveni au asamblat 335.262 de vehicule, in creștere cu 6.8% comparativ cu rezultatul obținut in anul 2017.…