Ford rechema 500.000 de masini Mondeo, Kuga si Edge cu motoare pe benzina EcoBoost

- Aston Martin vrea sa formeze un joint-venture cu un partener chinez care sa ii permita sa dezvolte mașini electrice pe cea mai mare piața auto din lume, dupa cum a declarat CEO-ul companiei, Andy Palmer.

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala scoate la licitație mașini intrate in proprietatea statului in urma unor confiscari sau executari silite. Prețurile de pornire variaza intre 600 de lei și 1.400 de lei și includ TVA. Vanzarea este directa sau prin licitație, așa cum procedeaza de obicei ANAF.…

- Cazul Romaniei este celebru in tot BMW Group, fiind tara in care 9 din 10 masini noi BMW vandute sunt echipate cu tractiune integrala xDrive, desi conditiile rutiere si de clima nu impun neaparat asa ceva, a spus seful BMW Group Romania, Wolfgang Schulz, intr-o discutie cu presa. Potrivit acestuia,…

- Dupa perchezițiile de joi dimineața, oamenii legii au incarcat in doua mașini saci intregi cu medicamente, dar și cutii cu pastile, toate aflate sub control national conform legilor din țara noastra. Medicamentele cu regim special, considerate droguri, erau cumparate de la farmacii din țara noastra…

- Agentia Nationala pentru Reglementare in Energetica a stabilit astazi un nou pret plafon pentru urmatoarele doua saptamani.Pentru un litru de benzina, soferii vor trebui sa plateasca 18 lei si 47 de bani.Iar un litru de motorina va putea fi cumparat cu 16 lei și 51 de bani.

- Carrefour SA va face un parteneriat cu gigantul chinez Tencent Holdings si va investi 2,8 miliarde de euro in urmatorii cinci ani, in segmentul de retail online, dupa ce CEO-ul Alexandre Bompard a decis ca va intra in cursa impotriva Amazon, potrivit Bloomberg. Decizia anuntata astazi va…

- Ford Sollers, societatea mixta infiintata in 2011 de producatorul auto american Ford si de grupul rus Sollers, a investit 1,5 miliarde de dolari in ultimii ani pentru a construi masini si motoare in Rusia. "Exporturile spre Europa sunt cu siguranta posibile. Cresterea pietelor de export…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a pus in vanzare mașini bune la prețuri extrem de mici, practic adevarate chilipiruri. Ofertele sunt uimitoare și incep de la 100 de euro. Pe site-ul oficial al ANAF puteți gasi mai multe autoturisme ajunse in posesia statului in diverse moduri, confiscate…

- ANAF vinde mașini cu prețuri de la 100 de euro. Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) scoate la vanzare, prin intermediul site-ului oficial, mai multe autoturisme ajunse in posesia statului in diverse moduri, confiscate sau predate de datornici. Licitația incepe de la prețul stabilit de ANAF,…

- Locuitorii din mai multe case din localitatea brasoveana Zarnesti, pe o raza de 150 metri, au fost evacuati, miercuri seara, dupa ce o cisterna incarcata cu sapte tone de benzina si 24 de tone de motorina a intrat intr-un gard si s-a fisurat. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului pentru…

- Volkswagen a detronat compania Toyota Motor anul trecut, si a devenit cel mai mare producator de automobile din lume pentru prima data, bazandu-se pe cererea din ce in ce mai mare inregistrata pe pietele din Rusia si Brazilia, potrivit Associated Press. Producatorul a inregistrat vanzari…

- Anul 2017 a fost cel mai bun din istoria Skoda. La nivel global, constructorul din Mlada Boleslav a vandut peste 1.2 milioane de mașini, cu 6.6% mai mult fața de 2016. Și in 2017, China a fost cea mai buna piața de desfacere pentru cehi.

- HMD Global are o prezenta pe piata de smartphone-uri de sub un an, dar a reusit in aceasta perioada scurta de timp sa iasa in evidenta, in special datorita actualizarilor software foarte rapide in comparatie cu concurenta. Cateva dintre dispozitivele Nokia mai vechi au deja disponibila actualizarea…

- Este vorba de motorul cu 4 cilindri in linie de 2.3 litri din seria EcoBoost care dezvolta o putere maxima de 280 Cp si care este cuplat standard la o transmisie automata clasica cu 6 trepte Ford. Schimbarile se regasesc si la interior unde noul Ranger 2018 facelift…

- Cativa parlamentari care conduc autoturisme puternice, cu motoare de capacitate mare, au depus un proiect de lege prin care impozitele auto vor scadea si cu 90%. Motivul invocat de acestia este numarul mare de masini inscrise in Bulgaria, masini care se vor intoarce la fiscul romanesc, scrie 4tuning.ro.…

- Florin Ravașila este ultimul sosit in echipa de consilieri personali ai primarului Timișoarei. In trecut a mai fost consilier județean PDL, consilier al lui Alin Popoviciu și a candidat pe locul patru pe lista pentru Senat a PNL Timiș la alegerile din 2016. Deși a fost numit consilier…

- Un nou producator de mașini, exclusiv cu propulsie electrica, a fost lansat in Shanghai, China. Brandul LvChi si-a prezentat conducerea, tehnologiile si planurile de viitor prin care intentioneaza sa activeze in domeniu.

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica a anunțat prețurile plafon la carburanți pentru urmatoarele doua saptamani. Astfel, incepand de miercuri, 10 ianuarie, prețul plafon pentru un litru de benzina creste cu 68 de bani, iar pentru motorina cu 60 de bani.

- Fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu a mers luni, la DIICOT, pentru a da declaratii in dosarul in care medicul Mihai Lucan este cercetat sub control judiciar pentru delapidarea Institutului Clinic de Urologie si Transplant Renal Cluj-Napoca. El este audiat in calitate de martor.…

- Agentia Nationala pentru Reglementare in Energetica stabilește un plafon pentru tarifele la carburanti o data la doua saptamani. UNIMEDIA va invita sa urmarim care a fost evoluția prețurilor la benzina și motorina in anul 2017.

- Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica a anunțat prețurile plafon la carburanți pentru urmatoarele doua saptamani. Astfel, incepand de miercuri, 27 decembrie, prețul plafon pentru un litru de benzina creste cu 13 bani, iar pentru motorina, cu șapte bani.

- Carburantii se vor scumpi incepand de maine. Agentia Nationala pentru Reglementare in Energetica a stabilit noi prețuri plafon pentru urmatoarele doua saptamani. Un litru de benzina va putea fi vandut cu cel mult 17 lei si 54 de bani, cu 13 bani mai mult decat in prezent.

- Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetica a anunțat prețurile plafon la carburanți pentru urmatoarele doua saptamâni. Începând de miercuri, 27 decembrie, prețul plafon pentru un litru de benzina creste cu 13 bani, iar pentru motorina – cu 7 bani, transmite…

- Decizia anuntata de Comisia Municipala pentru Transport din Beijing va permite companiilor inregistrate in China sa solicite autorizatii temporare pentru testarea vehiculelor fara sofer in conditii reale de trafic. Daca nu apar prea multe incidente nedorite, testele ar putea fi urmate de acceptarea…

- „Momentan, avem peste 2.800 de autovehicule in asteptare, programate, inspectia la Registrul Auto Roman Iasi", a declarat ieri, in Colegiul Prefectural, seful reprezentantei RAR, Octavian Varvara. El a precizat ca inca de la inceputul anului se lucreaza si sambata, iar numarul mediu zilnic de masini…

- De maine, pretul benzinei si al motorinei va scadea. Agentia Nationala pentru Reglementare in Energetica a anuntat noi preturi plafon pentru carburanti.Un litru de benzina va putea fi vandut cu cel mult 17 lei si 41 de bani, cu 26 de bani mai puțin decat in prezent.

- Un grup format din zeci de deputati pozitionati pe intreg esichierul politic incearca sa modifice legea privind Codul Fiscal astfel incat impozitele datorate statului de proprietarii de masini de teren, SUV-uri de lux si limuzine cu motoare mari sa se reduca cu pana la 90 la suta. Reversul medaliei:…

- Directoarea Institutului „Marius Nasta” din Bucuresti, Gilda Popescu si-a pierdut functia in urma unui control al Ministerului Sanatatii prin care s-au constatat mai multe nereguli. Dintre cele mai grave sunt posibile situatii de incompatibilitate si de gestiune defectuoasa, motiv pentru care membrii…

- Fermierii care doresc sa obtina ajutorul de stat in sectorul cresterii animalelor, in cursul anului viiitor, sunt obligati sa depuna cereri initiale, dupa cum anunta Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA). Potentialii beneficiari trebuie, insa, sa se grabeasca, deoarece data-limita…

- Agentia Nationala de Management al Calitatii in Sanatate incepe de saptamana viitoare procesul de reacreditare a Spitalului Judetean Clinic Judetean din Constanta. Reacreditarea este absolut necesara pentru ca Spitalul Judetean sa poata reinnoi contractul cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate.Comisia…

- Fermierii bihoreni pot depune la Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA) pana la data de 15 decembrie 2017 inclusiv, cererile initiale anuale de solicitare a ajutorului de stat in sectorul cresterii animalelor pentru anul 2018. Cererile se depun la Centrele Judetene…

- Grupul PSA Peugeot-Citroen si japonezii de la Nidec Corp au stabilit un parteneriat si vor investi 200 milioane euro in productia de motoare pentru masini electrice care vor fi utilizate pe modelele grupului francez care a cumparat Opel. Compania mixta are sediul in Franta si obiectivul este sa ajunga…

- Avtovaz, subsidiara rusa a Renault, va relua exporturile de masini Lada in Cuba, urmand sa livreze sedanul 344 Vesta si crossoverul Largus, care vor fi folosite ca taxiuri guvernamentale, vehicule de inchiriat si pentru uzul turistilor, transmite Automotive News Europe. Modelul Largus este…

- Dincolo de rivalitatea pe care o afiseaza in piata smartphone, Apple si Samsung au impart o colaborare incomoda, fara de care ultimul model iPhone X ar fi practic imposibil de livrat in volum suficient. Cu Samsung in rolul de furnizor principal de ecrane OLED, Apple nu se afla intr-o pozitie prea confortabila,…

- Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetica a stabilit noile prețuri plafon la carburanți, transmite stirilocale.md Potrivit ANRE, un litru de benzina va costa 17,67 de lei, cu 12 bani mai ieftin decât în prezent. Motorina s-a scumpit cu 7 bani și…

- La stațiile de alimentare cu combustibil, prețurile benzinei vor scadea ușor, dar motorina se va scumpi și mai mult. Acest lucru rezulta din noile prețuri maxime cu amanuntul pentru principalele produse petroliere, care au fost publicate de Agenția Naționala pentru Reglementare in Energetica și vor…

- Agenția Naționala pentru Reglementari in Energetica a afișat astazi noi prețuri-plafon pentru benzina și motorina, care vor fi valabile pana pe 12 decembrie curent. Astfel, un litru de motorina va costa in urmatoarele doua saptamani 15,85 de lei, cu 7 bani mai mult decat pana acum. Totodata, incepand…

- „Astfel, alocarea bugetara in anul 2018 pentru derularea acestui Program Național va fi de peste 41 milioane de lei, obiectivul fiind asigurarea accesului la diagnostic și tratament corect pentru toți pacienții afectați de tuberculoza, inclusiv tuberculoza multidrog rezistenta (MDR/XDR)” a declarat…

- Toți pacienții cu tuberculoza vor fi tratați in cadrul programului național in domeniu Ministerul Sanatații (MS) va dubla anul viitor bugetul Programului Național de Prevenire, Supraveghere și Control al Tuberculozei alocand peste 41 milioane de lei pentru derularea acestuia in vederea asigurarii accesului…

- Grupul Volkswagen, Daimler și BMW sunt pe punctul de a obține producții record de mașini in acest an, iar trendul ar putea continua și in 2018, pe fondul creșterii puternice venite din China și India.

- In vederea asigurarii creșterii conformarii fiscale la declarare și plata a obligațiilor fiscale, precum și pentru asigurarea unui climat concurențial onest, Agenția Nationala de Administrare Fiscala continua lupta impotriva evaziunii fiscale. Din analiza riscului de nedeclarare/neplata a obligatiilor…

- Un teribil carambol produs pe o autostrada din estul Chinei s-a soldat miercuri cu moartea a 18 persoane, au indicat autoritațile, in timp ce imaginile de la locul dramei aratau mașini calcinate sau transformate in epave, relateaza AFP.

- Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetica a anunțat prețurile plafon la carburanți pentru urmatoarele doua saptamâni. Începând de miercuri, 15 noiembrie, prețul plafon pentru un litru de benzina crește cu 66 de bani, iar pentru motorina – cu 52 de bani, transmite…

- Iubitorii de mașini și-au dat intalnire sambata, in Cetatea Alba Carolina, in cadrul primei intaniri a pasionaților auto din județ. Fie ca sunt din Sibiu, Cluj sau Hunedoara, toți fac parte dintr-o mare familie, unita de aceeași pasiune. Inițiatorii evenimentului și organizatori, au fost Adrian, Moldovanu…

- Seria controalelor privind starea tehnica a autovehiculelor a continuat pe DN 74. Politistii din Abrud si reprezentantii RAR au depistat 12 autovehicule ce prezentau diverse defectiuni tehnice. Potrivit IPJ Alba, miercuri, 8 noiembrie, politistii rutieri din Abrud si cei ai Postului de Politie Bucium,…

- "Trebuie sa spun ca, in ultimele decenii, Japonia a fost caștigatoarea" din planul schimburilor comerciale, a aratat Trump. Cu titlu de exemplu, el a spus ca Japonia vinde milioane de mașini in Statele Unite, in timp ce puține mașini americane sunt importate in aceeași țara. "Statele…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala a facut un anunț important pe pagina de Facebook a instituției. ANAF face cunoscut faptul ca a scos la licitație mai multe autoturisme, unele chiar la preț de chilipir. Astfel, ANAF scoate la vanzare mai multe autoturisme, printre care o Dacia 1310 și o Dacia…