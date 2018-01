Ford recheamă în service, sute de maşini Sute de masini Ford, vandute in Romania, sunt chemate in service. Este vorba de modele echipate cu motorul EcoBoost de 1,6 litri, fabricate intre 2013 si 2015. Potrivit producatorului, automobilele ar putea avea unele defectiuni la motor, care ar provoca un incendiu sub capota. Compania va trimite scrisori proprietarilor pentru a-i chema cu masinile la cel mai apropiat service. Acolo se va imbunatati sistemul de racire si se va actualiza soft-ul vehiculului. Reparatiile sunt gratuite. La nivel global vor fi rechemate in service, peste 360.000 de autoturisme. (Rador/ FOTO promotor.ro) Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ford Romania a decis sa recheme in service cateva sute de masini vandute in Romania. Decizia se refera la modele echipate cu motorul EcoBoost de 1,6 litri, fabricate intre anii 2013 si 2015. Potrivit unei notificari a producatorului masinile ar putea avea unele defectiuni la motor,…

- Rețeaua de distribuție de gaz din Cluj, modernizata pe banii Europei Reteaua de distributie gaze naturale - conducte si bransamente - din municipiul Cluj-Napoca a fost modernizata in cadrul unui proiect cu o valoare de 35,1 milioane de lei, sustinut cu fonduri europene. Trei proiecte cu finantare…

- Compania nationala de transport si distributie a gazului „Transgaz” din Romania si-a exprimat interesul pentru a achizitiona compania moldoveneasca „Vestmoldtransgaz” care a fost creat pentru constructia gazoductului „Ungheni-Chisinau”. Declaratia a fost facuta de catre ambasadorul Romaniei la Chisinau,…

- Compania cu capital olandez CTP, care din 2015 este cel mai mare proprietar de spatii industrial-logistice din Romania, l-a numit pe Robert Pitt, fostul CEO al Tesco, in functia de director de operatiuni. El va coordona si proiectele companiei aflate in diferite stadii de dezvoltare in Romania.

- Entersoft România a obținut în 2017 o creștere a cifrei de afaceri cu 10% fața de anul anterior, în timp ce profitul s-a majorat cu doua cifre procentuale. Creșterea din 2017 a fost asigurata prin proiectele derulate la clienți noi, prin participarea la implementari internaționale,…

- Sectia 14 de Politie, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 4, face cercetari dupa ce un taximetrist a fost batut de trei șoferi UBER. Agresiunea a avut loc in fața unul club din Capitala. „Cercetarile au fost declansate in urma unei plangeri formulate la data de 19 ianuarie…

- HP recheama mai multe PC-uri dupa un numar redus de raportari cu privire la supraincalzirea bateriilor si un caz in care o baterie de laptop a ars in mana utilizatorului. Compania a comunicat rechemarea modelelor la nivel global marti. Este vorba despre dispozitive vandute intre decembrie 2015 si decembrie…

- Compania de cablu RCS&RDS, lider al pietei de servicii de televiziune si internet fix din Romania, va lansa servicii de telefonie mobila si pe piata din Ungaria in luna iunie sub brandul Digi, dupa mai multe amanari, scrie cotidianul de business Vilaggazdasag. Serviciile, care ar fi trebuit…

- Cea mai mare tranzactie intermediata pe segmentul rezindential a fost de peste 1,5 milioane de euro pentru un apartament din Capitala. Franciza de agentii imobiliare RE/MAX Romania a intermediat peste 1.500 de tranzactii in 2017, in crestere cu 50% fata de anul precedent, valoarea…

- Gigantul suedez H&M, una dintre cele mai mari companii din retailul de moda, care s-a extins masiv in ultimii ani inclusiv in Romania, a fost acuzata de rasism, din cauza unei reclame nepotrivite in care mesajul a fost considerat unul rasist. Reprezentanții H&M și-au cerut scuze la inceputul acestei…

- Producatorul de camere video sport GoPro, prezent si in Romania cu un birou, se tranzactioneaza pe bursa de la New York in scadere chiar si cu 20% fata de sedinta precedenta dupa ce compania a anuntat ca se asteapta la vanzari in trimestrul patru mai mici decat cele previzionate, va concedia 250…

- Grupul Electrica, lider in distributia si furnizarea de energie electrica in Romania, a anuntat vineri seara ca a fost amendat de Consiliul Concurentei cu 10,8 milioane lei, reprezentand 2,98% din cifra de afaceri totala realizata in anul financiar 2016, din cauza ca ar fi incalcat legea in cadrul…

- Anna, o tanara de 21 de ani care lucreaza ca escorta de lux in Germania și iși promoveaza serviciile pe unul dintre cele mai exclusiviste site-uri de profil din lume, Cinderella, susține ca a caștigat 9.000 de lire pe noapte (peste 10.000 de euro) de la un actor caștigator de Oscar . Intr-un interviu…

- Compania aeriana low-cost Ryanair nu a reusit sa evite prima greva a pilotilor din istoria sa, dupa ce vineri pilotii din Germania au oprit activitatea timp de patru ore, transmit Reuters si DPA. Joi, sindicatul pilotilor Vereinigung Cockpit (VC) informase ca vor avea loc vineri miscari…

- Consiliul Concurentei a declansat o investigatie privind un posibil abuz de pozitie dominanta de catre Dante International SA pe piata serviciilor de intermediere prin platformele online din Romania, se arata intr-un comunicat de presa. Dante International este o companie specializata in comertul cu…

- Arctic, cel mai mare producator de electrocasnice din Romania si unul din cei mai importanti angajatori din judetul Dambovita, va mentine neschimbate salariile celor 3.600 de angajati, urmand a suporta incepand cu 1 ianuarie 2018, cheltuielile generate de transferul contributiilor sociale…

- Compania de comunicatii prin cablu Liberty Global, proprietarul UPC, a anuntat joi vanzarea diviziei UPC Austria catre filiala locala a Deutsche Telekom pentru o valoare de 1,9 miliarde euro, transmite Reuters, potrivit Agerpres. UPC Austria este cel mai mare operator de cablu din Austria, cu 654.000…

- Posta Romana a anuntat ca in zilele de luni si marti, 25 si 26 decembrie, toate oficiile postale vor fi inchise. "In ziua de 30 decembrie 2017, toate subunitatile postale din mediul urban si rural vor functiona in program normal de lucru aferent zilei de sambata. In zilele de 1 si 2 ianuarie…

- “Tranzactia arata ca exista lichiditate pe piata locala pentru proprietati imobiliare de mari dimensiuni.” Compania de consultanta imobiliara JLL a reprezentant Elbit Imaging in procesul de vanzare a pachetului de 98,2% din actiunile complexului hotelier Radisson din Capitala, contra…

- Potrivit unui comunicat al Enterprise Investors, cumparatorul este Xella Group, unul dintre cei mai importanti producatori mondiali de materiale de constructii pentru zidarie din domeniul betonului celular autoclavizat (BCA) si domenii conexe. Tranzactia este conditionata de obtinerea aprobarii…

- Romania a facut joi plata pentru primul sistem de rachete Patriot România a facut joi plata pentru primul sistem de rachete Patriot. Anuntul a fost facut de ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, care a explicat ca în 2018, peste 30 % din fondurile bugetare ale ministerului…

- Banca Transilvania, banca oamenilor întreprinzatori, susține 250 de mii de clienți companii. O treime din firmele înființate în 2017 colaboreaza cu BT. Cu Banca Transilvania lucreaza clienți corporativi mari si medii, IMM-uri si micro-întreprinderi.…

- Reteaua Silver Decor cuprinde 16 locatii in Romania, dintre care 13 functioneaza in regim de franciza. Compania cu acelasi nume este prezenta astfel in orase precum Arad, Bucuresti, Craiova, Iasi, Pitesti, Sibiu si Timisoara si vizeaza expansiunea in Oradea, Bacau si Targu-Mures.

- Si masinile care au un pret exorbitant se pot strica sau au defecte din uzina. Potrivit unui mesaj aparut pe site-ul oficial al Administrației Naționale de Siguranța a Traficului din SUA (NHTSA), o rechemare in service o organizeaza compania franceza Bugatti!

- Kika si Pepco, prezente si in Romania, se prabusesc la bursa de la Frankfurt cu 60% pe fondul unor nereguli contabile. Compania ce le detine pe amandoua pierde 8 miliarde de euro in cateva ore… Steinhoff International Holdings, unul dintre cei mai mari retaileri de mobila la nivel mondial, care in…

- Florin Talpes conduce grupul Bitdefender, cel mai mare producator de software din Romania. Solutiile de securitate informatica produse de compania romaneasca se claseaza pe primele locuri in topuri la nivelul mondial in testele de specialitate. O pereche aflată la a doua tinereţe se antrenează…

- Consilul Concurentei analizeaza tranzactia prin care OMV Petrom SA preia contractele de furnizare de combustibil de aviatie incheiate de Eurospeed SRL cu anumite companii aeriene si alte categorii de beneficiari, ce opereaza zboruri pe Aeroportul International Iasi. In conformitate cu prevederile…

- Prospex Oil and Gas, o companie britanica listata pe bursa de la Londra, a anuntat luni ca a facut o descoperire importanta de gaze in Romania. Drept urmare, actiunile companiei au explodat cu peste 45%.

- Editia a XII-a a Top 100 cele mai valoroase companii din Romania este cea mai interesanta din 2008 pana in prezent. In sfarsit, anii neintrerupti de crestere economica se vad si in rezultatele companiilor. In afara de cresterile de business, listarile Medlife si Digi au adus o lumina noua…

- Doi reprezentanti ai Constantei, plutonierul Ionut Mocanu, de la Brigada 9 Mecanizata "Marasestildquo;, Compania 349 Cercetare, si George Lozovanu, au urcat pe podium la Campionatul European de Kures lupte traditionale turco tatare , care s a desfasurat timp de doua zile, in Germania, la Aalen regiunea…

- Momentele in care acesta a fugit si a fost practic ciuruit de gloantele soldatilor nord-coreeni au fost surprinse de camerele de supraveghere. In imaginile surprinse de camerele de supraveghere se vede cum un autovehicul trece in viteza prin zona demilitarizata de la granita dintre cele…

- Sphera Franchise Group, compania care a adus brandul american Taco Bell in Romania, a anunțat ca va deschide al doilea restaurant din București pe 30 noiembrie, in Mega Mall. Taco Bell a intrat pe piața din România luna trecută, primul restaurant fiind deschis în centrul comercial…

- Grampet Group, cel mai mare holding feroviar din Romania și din Europa Centrala și de Sud-Est, o companie cu capital privat 100% romanesc, cu peste 7.000 de angajați in industria feroviara, anunța ca a luat decizia de a conserva veniturile nete ale angajaților, menținand de la 1 ianuarie 2018 același…

- Compania producatoare de rachete MBDA intentioneaza sa produca in Romania componente de rachete, sa asambleze si sa realizeze mentenanta rachetelor, in Ploiesti, dupa ce personalul roman va fi instruit la fabricile din Franta, daca se ajunge la un contract, potrivit MEDIAFAX.Citeste si: Finantistii…

- Compania Naționala Aeroporturi București s-a clasat pe primul loc in domeniul aviație-servicii aeroportuare, in topul 2017 Major Companies in Romania, realizat de portalul doingbusiness. Aeroporturi București a avut in anul 2016 o cifra de afaceri de peste 861,3 milioane lei, in creștere cu…

- Inselatoria cu apeluri telefonice din tari straine este o practica sesizata inca de anul trecut in tara noastra, dar intensificata in ultimele luni, cu toti mai multi romani printre victime. Mii de romani sunt terorizați in ultimul timp de apeluri telefonice venite din tari exotice. Apeluri scurte,…

- Rușii de la Lukoil care opereaza rafinaria Petrotel din Ploiești au scapat de acuzațiile de fiscala de doua miliarde de euro și spalare de bani aduse de catre procurorii ploieșteni. In schimb, compania și reprezentanții acesteia raman inculpați intr-un dosar de folosire cu rea-credința a creditului…

- Retailerul online eMag a anunțat ca va comercializa abonamente Digi Mobil in cadrul campaniei de reduceri Black Friday 2017 care va incepe pe data de 17 noiembrie. eMag va vinde abonamente Digi Mobil de Black Friday 2017. Vor fi 3.000 de abonamente Digi Mobil Optim Nelimitat cu 4,8 euro pe luna și…

- Compania petroliera MOL a primit un rating de credit pe termen lung BBB-, din categoria recomandata investitiilor, cu perspectiva stabila, din partea agentiei Standard and Poor’s (S&P), informeaza compania. Agentia de evaluare financiara S&P a ajuns la concluzia ca imbunatatirea ratingului…

- Salariile celor peste 25.000 de angajati ai Postei Romana nu vor fi afectati de transferul contributiilor sociale, de la angajator la angajat, ca urmare a modificarilor aduse Codului Fiscal, anunta compania prin intermediul unui comunicat de presa. 0 0 0 0 0 0 “Am luat decizia…

- Niciunul dintre cei peste 25.000 de angajați ai Poștei Romane nu va pierde bani la salariu odata cu trecerea contribuțiilor la salariat, prevazuta a intra in vigoare de la 1 ianuarie 2018, a anunțat miercuri compania. ”Am luat decizia de a veni in sprijinul angajatilor nostri. Ii asigur, pe aceasta…

- "Credem in gesturile frumoase facute fara un motiv anume și te incurajam sa daruiești flori in orice zi. Profita de o saptamana in care ai reduceri de pana la - 60% la buchete de flori și aranjamente florale și surprinde-i pe cei dragi cu un cadou la care nu se așteapta. Vezi oferta noastra și gandește-te…

- Anul 2017 a fost prolific pentru FashionUP, unul dintre cei mai mari retaileri online de îmbracaminte, încalțaminte și accesorii din România, iar extinderea pe înca o piața internaționala este o confirmare în acest sens. Compania a achiziționat la începutul anului…

- Ambasadorul Romaniei in Statele Unite, George Maior, s-a intalnit cu mai multi specialisti romani care lucreaza la Intel, cu primarul orasului Portland si a tinut o prelegere la Portland State University. Intalnirile fac parte dintr-o vizita a ambasadorului in statele Oregon si Washington unde Maior…

- Premier Estate Management, companie condusa de Andreea Comsa (foto), a incheiat un parteneriat pe servicii de consultanta cu Anchor Grup, pentru ansamblul rezidential Pallady Towers si coordonarea activitatii de vanzari. Proiectul, situat pe Bulevardul Theodor Pallady in cartierul Titan, prevede…

- Pambac, una dintre cele mai mari fabrici de morarit și panificație din România, își automatizeaza activitațile din depozite cu soluția WMS de la Senior Software. Compania estimeaza ca investiția va fi recuperata în maximum un an și jumatate. Dupa implementarea noului sistem, Pambac…

- Compania chineza va continua si angajarile din centrul de servicii, odata cu transferarea in Romania a unor departamente din cadrul Huawei Europe. „Investim mult aici, nu doar facem bani prin distribuitori, cum fac unii rivali“.

- Compania bacauana Dedeman SRL se afla in plutonul companiilor care conduc cateva topuri menționate in studiul True Leaders, realizate de ICAP Romania. Saptamana trecuta, a avut loc festivitatea TRUE LEADERS AWARDS, de premiere a celor mai sanatoase... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.