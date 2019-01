Ford, probleme la aproape 1 milion de autovehicule

Stiri pe aceeasi tema

- Ford va rechema la service peste 953.000 de vehicule din intreaga lume pentru a inlocui airbag-uri defecte produse de grupul nipon Takata, care pot exploda, transmite AP.Airbag-urile frontale Takata contin o capsa pirotehnica posibil asamblata cu material pirotehnic neconform, care, in cazul…

- In perioada 21-26 decembrie, frontiera romana a fost tranzitata de aproximativ 1.035.000 de persoane, din care 635.000 pe sensul intrare in din tara si 400.000 pe sensul de iesire din tara si de 250.000 mijloace de transport, 154.000 pe sensul de intrare si 95.000 pe sensul de iesire, fiind inregistrata…

- In perioada 03– 09 decembrie, politistii maramureseni au organizat zece actiuni punctuale pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice. De asemenea, in perioada mentionata s-a intervenit la 168 evenimente de natura judiciara sau privind siguranta publica si rutiera.…

- Constructorul auto japonez Toyota a anuntat joi ca va rechema la service un numar de 1,6 milioane de vehicule vandute in toata lumea din cauza unor probleme la airbag, o noua lovitura pentru cel mai mare constructor auto nipon dupa alte doua retrageri demarate incepand din luna septembrie, informeaza…

- Executia bugetului general consolidat pe primele noua luni ale anului 2018 s-a incheiat cu un deficit de 16,8 miliarde lei, respectiv 1,77% din PIB, in crestere cu 10 miliarde lei fata de deficitul de 6,8 miliarde lei (0,81% din PIB) inregistrat in aceeasi perioada a anului 2017, potrivit datelor publicate…

- Aproape jumatate din noile uniforme de lupta ale Armatei Romane au probleme: se decoloreaza la soare, intra la apa și se scamoșeaza. Potrivit Armatei, doar primul lot a avut probleme. Asta inseamna insa deja cateva zeci de mii de uniforme.

- Lumea proprietarilor de mașini este intr-o continua fierbere in ultimele saptamani. In urma scandalului provocat de descoperirea unui nou dispozitiv de manipulare a emisiilor poluante ale automobilelor cu motoare diesel, Ministerul German al Transporturilor a decis rechemarea in service a peste 100.000…