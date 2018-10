Stiri pe aceeasi tema

- Noul director general al operatorului aerian Air France KLM, Benjamin Smith, a declarat joi pentru cotidianul Financial Times ca statul francez este pregatit sa isi vanda participatia pe care o detine la grupul franco-olandez, transmite Reuters. Potrivit lui Benjamin Smith, presedintele francez…

- Ministrul francez al Economiei, Bruno Le Maire, a anuntat vineri ca negocierile cu furnizorul de transmisii componente auto Punch Powerglide din Belgia privind achizitionarea fabricii Ford din sud-vestul Frantei ar putea fi finalizate luna urmatoare,...

- Ministrul de interne al Frantei, Gerard Collomb, a declarat ca va candida in alegerile pentru primaria Lyonului, al treilea oras ca marime al Frantei, in anul 2020 si ca nu ar vrea sa astepte pana in ultima clipa pentru a demisiona din guvern, informeaza publicatia L'Express pe site-ul sau, potrivit…

- Constructorul auto american Ford Motor, prezent si pe piata din Romania, ar putea sa inceteze sa mai produca trei dintre actualele sale modele si sa elimine pana la 24.000 de locuri de munca, in cadrul procesului de restructurare a activitatilor din Europa anuntat deja, informeaza un articol publicat…

- Ford va forma o divizie separata dedicata vehiculelor autonome, unde va investi patru miliarde de dolari pana in 2023, transmit Automotive News Europe si Reuters, informeaza AGERPRES . De asemenea, compania va cauta investitori din afara pentru nou formata divizie Ford Autonomous Vehicles LLC, care…

