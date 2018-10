Stiri pe aceeasi tema

- Nemții de la Daimler vor sa conteste supremația Didi Chuxing (echivalentul Uber in China) pe cea mai mare piața auto din lume, prin oferirea unor servicii variate de mobilitate alaturi de grupul Geely. Surse citate de Bloomberg susțin ca Daimler și Geely poarta discuții pentru inființarea unui joint…

- Vanzarile totale de autovehicule noi au crescut, in primele sapte luni ale anului, cu 23,8%, pana la 105.686 unitati, comparativ cu intervalul de referinta din 2017, arata datele Asociatiei Producatorilor si Importatorilor de Autoturisme (APIA), publicate marti. Persoanele juridice sunt cele care susţin…

- Piața auto din China a fost dominata de General Motors și Volkswagen, in ultimele doua decenii, fiecare dintre cele doua companii avand vanzari anuale de circa 4 milioane de unitați. In urma lor, la o distanța considerabila, se afla constructori precum Nissan, Toyota, Ford și Honda, fiecare cu vanzari…

- Astfel, pretul pe piata spot (Piata pentru Ziua Urmatoare) din Romania a avut o medie de 40,95 euro pe MWh la nivelul intregii zile. Spre comparatie, pe piata din Ungaria, pretul a fost de 55,84 euro pe MWh, in Slovacia - 55,57 euro pe MWh, iar in Cehia tot 55,57 euro pe MWh. In orele de varf de…

- Inmatricularile de autoturisme noi in Europa (UE plus tarile EFTA) au crescut cu 5,1% in iunie 2018 comparativ cu aceeasi luna a anului trecut, piata auto din Romania inregistrand un avans anual de 52,4%, al doilea cel mai mare din Europa dupa cel de 72,9% inregistrat in Suedia, arata datele publicate…