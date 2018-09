Ford este aproape de vanzarea fabricii sale din Franta

Stiri pe aceeasi tema

- Franta impartaseste 'aceeasi viziune' asupra Europei cu noul guvern populist italian, a dat asigurari miercuri, la Roma, ministrul francez de finante, Bruno Le Maire, relateaza AFP. 'Noi impartasim aceeasi viziune a constructiei europene, a zonei euro si a relatiilor comerciale', a declarat…

- Calificarea Frantei in finala Cupei Mondiale de fotbal 2018 ''este buna pentru cresterea'' economica, a afirmat un ministru din Hexagon dupa ce "les Bleus" au invins marti Belgia in semifinalele competitiei (1-0). "Nu va voi vorbi de punctele din PIB, dar este bine pentru…

- Thibaut Courtois, portarul in varsta de 26 de ani al Belgiei, ataca modul in care Franța a jucat in semifinala Campionatului Mondial cu Belgia caștigata cu 1-0 de naționala "Cocoșului galic". "A fost un meci frustrant. Franța s-a aparat in 40 de metri. Au fost mai defensivi decat orice alta echipa pe…

- Pour l'eternite. Acesta a fost titlul de la prima pagina a ziarului L'Equipe, imediat dupa ce Franța cucerit Mondialul din 1998. Acum, francezii au din nou motive de bucurie. Naționala lui Deschamps a invins-o pe Belgia, 1-0, și va lupta duminica, impotriva Croației sau Angliei, pentru al doilea triumf…

- Marti, 10 iulie, de la ora 21:00, se va juca prima semifinala de la Campionatul Mondial din Rusia, cand se vor intalni Franta si Belgia. Potrivit caselor de pariuri, Franta are o cota de 2.58 sa castige in primele 90 de minute, in timp ce Belgia are 3.20. Pentru calificarea in marea finala, Frantei…

- Peste 16 milioane de francezi si 20 de milioane de britanici au urmarit sferturile de finala in care selectionatele Frantei si Angliei s-au calificat in semifinalele Cupei Mondiale, conform news.ro.Meciul de vineri dintre Uruguay si Franta, incheiat cu scorul 0-2, a fost urmarit la TF1, in…

- Ministrul francez al Economiei, Bruno Le Maire si-a exprimat duminica dorinta de a adauga unele dispozitii privind plafonarea comisioanelor bancare pentru gospodariile cu venituri modeste in planul antisaracie al executivului, a carui prezentare a fost amanata pana dupa vacanta. "Cu privire…

- Ministrul de Externe al Franței plaseaza România guvernata de coaliția PSD-ALDE pe harta proiectelor &"iliberale&", alaturi de Ungaria și Polonia și critica atacul majoritații la adresa justiției.