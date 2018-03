Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul de medicamente Biofarm Bucuresti (BIO) propune un un dividend brut per actiune de 0,019 lei, echivalentul unui randamnet de 6,16%. Suma totala indreaptata catre dividende este astfel de 18,7 milioane lei, reprezentand o rata de distributie de 52%. Compania farmaceutica a indreptat anul…

- Mercedes a anunțat ca mai multe dintre modelele sale din segmentele compact și mediu vor fi chemate in service in Romania pentru defecțiuni electrice care pot duce la deschiderea airbagului șoferului.

- La data de 10 martie 2018, in jurul orei 2.00, politistii Serviciului Rutier Alba, in timp ce actionau in P-ta Dacia din municipiul Sebes, l-au depistat pe un tanar de 33 de ani, din Sebes, in timp ce conducea un autoturism avand permisul de conducere suspendat. Fata de tanar, cercetarile sunt continuate…

- Un barbat de 37 de ani s-a ales cu un dosar penal, dupa ce a pus pe urmele sale un echipaj de politie. Individul nu a oprit la semnalul regulamentar de oprire al politistilor, acestia constatand in momentul in care au reusit blocarea sa pe un drum ca acesta nu are permis de conducere si refuza sa ...

- Compania romaneasca UiPath, care produce ”roboți software”, a primit o finanțare de 153 de milioane de dolari, compania fiind evaluata la 1,1 miliarde de dolari, potrivit Reuters . Orice start-up cu o valoare mai mare de un miliard de dolari este considerata un ”unicorn”. Intre companiile care au investit…

- Societatea de stat Conpet Ploiesti, un monopol al transportului de titei prin conducte, si-a bugetat investitii de 76,62 milioane lei in acest an si estimeaza totodata un profit net de 60,66 milioane lei, in scadere cu 18% fata de cel realizat anul trecut.Compania estimeaza venituri totale…

- Grupul Jidvei preconizeaza pentru 2018 afaceri de 40 mil. Euro. Compania mizeaza anul acesta pe export. Producatorul de vinuri Jidvei, detinut de familia Necsulescu, si-a bugetat pentru acest an afaceri mai mari cu 15% fata de anul precedent si merge cu pasi repezi spre pragul de 40 de milioane de euro.…

- Banca Transilvania va derula in perioada 1 -23 martie un proces de rascumparare a 10 milioane de actiuni proprii, la un pret maxim de 3,5 lei/titlu. . Actiunile bancii au deschis sedinta de joi in scadere cu 0,61% ”Rascumpararea de actiuni BT (TLV), in conditiile legii si in cadrul limitelor…

- Anastacia a fost data in judecata de fostul ei manager, care sustine ca nu si-a primit procentul din incasarile generate de trei albume de studio ale cantaretei americane, o suma care se ridica la 3 milioane de dolari, informeaza tmz.com.

- Compania miniera Rosia Montana Gold Corporation (RMGV) a obținut suspendarea executarii unei decizii ANAF pentru o datorie de 27 de milioane de lei, reprezentand TVA neachitat in perioada 2011 – 2015. Decizia poate fi contestata cu recurs la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Disputa dintre ANAF si…

- Cel mai bogat ministru din Guvernul Dancila deține aproape 10% dintr-o afacere de peste 120 milioane euro. Cel mai bogat ministru din guvernul Dancila este Viorel Stefan, actual vicepremier, cel care detine 9% din fir­ma TTS (Transport Trade Services SA). Compania este parte a unui grup ce a fost…

- Un tribunal din orasul german Leipzig a amanat, joi, pentru saptamana viitoare, luarea unei decizii cu privire la posiblitatea marilor orase de a interzice accesul autovehiculelor diesel mai vechi, o decizie care ar putea afecta valoarea de revanzare a aproximativ 15 milioane de vehicule

- Compania belgiana Interparking a cumparat o parcare in Timisoara, pentru aproximativ 4 milioane de euro, in contextul cresterii afacerii operatorului in Romania. In Romania Interparking detine in prezent 4 parcari, dintre care 2 se afla in Bucuresti, in zona Piata Universitatii si…

- CFR Marfa estimeaza profit zero in acest an si si-a planificat investitii in suma de 81 milioane lei, potrivit proiectului de buget si cheltuieli pentru acest an, publicat in dezbatere de actionarul majoritar al companiei, Ministerul TransporturilorCFR Marfa si-a bugetat venituri totale de…

- Compania CFR Marfa ar putea avea in acest an un proiect de investitii de 81 milioane lei, potrivit proiectului de HG privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 al societatii. Veniturile totale ale companiei sunt estimate la 925,233 milioane lei, la fel ca si cheltuielile. Cheltuielile…

- Directorul sportiv al echipei nationale a României, Adrian Mutu, apreciaza ca mijlocasul Ianis Hagi a facut bine ca s-a întors la FC Viitorul de la Fiorentina. ”A facut foarte bine ca a plecat. Perioada cât a stat acolo i-a prins bine, dar el…

- Oficialii companiei spun ca cea mai mare parte a calatorilor romani nu stiu ca au dreptul la despagubiri in cazul in care zborul lor are intarzieri sau este anulat.”Atat zborurile catre destinatiile externe, cat si cele locale, au inregistrat cresteri cu doua cifre in ultimii ani. 2017…

- Brandul Nokia a redevenit pe parcursul unui singur an unul dintre cele mai interesante de pe piata de smartphone-uri. HMD a oferit produse bine dotate la preturi competitive, insa numele Nokia nu pare sa fie atat de important atunci cand vine vorba despre alte categorii de produse, compania mama luand…

- Transportatorul national de titei si produse petroliere Conpet a obtinut, anul trecut, un profit net de 73,661 milioane de lei, in urcare cu 3% fata de rezultatul din 2016, cand a inregistrat un castig de 71,547 milioane de lei, potrivit unui raport transmis, joi, Bursei de Valori Bucuresti.…

- Romcarbon Buzau (ROCE), companie ce are drept domeniu de activitate fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic, a inre­gistrat in 2017 un profit net de 5,08 milioane lei, plus 4% fata de 2016, la afaceri de 198 mil. lei, in crestere cu 9% comparativ cu raportarea din anul precedent.…

- Clujul e fruntas la alimentarea cu apa potabila. 350 milioane de euro de la UE pentru Compania de Apa Someș Numarul persoanelor care primesc apa de la Compania de Apa Someș s-a dublat in timp ce numarul localitaților deservite a crescut de aproximativ 10 ori. Devenita, în anul 2006, primul…

- Numar record de mașini second-hand inmatriculate in țara noastra Numarul autoturismelor second-hand înmatriculate în România, în prima luna din acest an, a fost de peste patru ori mai mare decât în ianuarie anul trecut, depasind 39 de mii de unitati, reiese din…

- Chocolissimo, brand de origine poloneza administrat in regim de franciza pe plan local de compania Savorisa SRL, estimeaza pentru acest an vanzari de 3,5 milioane de lei, in crestere cu 50% fata de anul trec Chocolissimo, brand de origine poloneza administrat in regim de franciza pe plan…

- Google desfasoara in prezent mai multe programe de tip „bug bounty", programe prin care cei care descopera probleme de securitate in cadrul produselor companiei sunt recompensati financiar. Google Chrome si Android sunt doar cateva din produsele in jurul carora exista astfel de programe. In…

- Compania americana Amazon a fost al doilea mare producator de tablete in ultimul trimestru, dupa Apple, scrie news.ro.Conform cifrelor publicate de IDC, Apple a livrat 13,2 milioane de unitati in ultimul trimestru. Cresterea de 0,6% a conferit producatorului de iPad-uri o cota de piata de…

- Barbatul care a provocat accidentul de sambata din centrul Capitalei a fost arestat preventiv, luni, de catre magistrasii Tribunalului Bucuresti. Tot in cursul acestei zile, a fost externata si sotia acestuia, care a spus ca a cerut ordin de protectie, in conditiile in care barbatul a amenintat ca…

- Grupul Jidvei a inregistrat anul trecut vanzari de 14 milioane de sticle, cu 13% mai mari fata de anul anterior, informeaza un comuncat al companiei, care detine 2.500 de hectare de plantatii proprii de vita de vie. Segmentul premium si superpremium, cu gamele Mysterium si Owner’s Choice…

- Compania petroliera americana Chevron va plati Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM) suma de 73,4 milioane de dolari, potrivit unei decizii a Curtii Internationale de Arbitraj de pe langa Camera Internationala de Comert de la Paris (ICC Paris). Statul roman va fi despagubit dupa ce Chevron…

- Compania aeriana Blue Air, controlata de antreprenori locali, va renunta incepand cu 17 februarie la zborurile pe ruta Timisoara-Iasi-Cluj, conform unui anunt al companiei. „Din cauza frictiunilor create de catre Aeroportul International Traian Vuia din Timisoara suntem nevoiti sa va informam…

- Rusia se pregatește sa ofere bilete pentru plimbari in spațiu. Turiștii vor ajunge mai intai pe Stația Spațiala Internaționala iar biletului pentru o “plimbare” se va ridica la aproximativ 100 de milioane de dolari. Rusia se pregatește sa ofere turiștilor bilete pentru plimbari in spațiu. Informația…

- Actionarii City Insurance, liderul pietei RCA si asiguratorul cu cele mai mari venituri dupa primele noua luni ale anului trecut, au decis in data de 11 ianuarie 2018 sa majoreze cu 20 de milioane de euro capitalul social al societatii, potrivit hotararii publicate joi, 1 februarie 2018, in Monitorul…

- Ford Romania a anunțat chemarea in service a circa 500 de autoturisme pentru posibile defecțiuni ale motorului care ar putea duce la izbucnirea unui incediu sub capota. Este vorba de diverse modele echipate cu propulsorul 1.6 EcoBoost.

- Un numar de 23 de milioane de persoane au fost victime ale criminalitatii informatice in 2017 in Germania, echivalentul a circa 38% din totalul adultilor care se afla cu regularitate online, a informat marti compania americana de securitate informatica Norton by Symantec, relateaza DPA, informeaza AGERPRES…

- vezi prezentarea Unii soferi isi schimba rar masina, asa de rar ca o tin peste 15 ani. Bineinteles majoritatea celor care isi schimba rar masina prefera modelele japoneze. Compania de cercetare auto iSeeCars a analizat peste 650.000 de masini vandute anul trecut, fabricate intre anii 1981-2002, pentru…

- Comunele Traian și Valea Ciorii sunt la un pas sa piarda cele 10 milioane de euro, bani acordați de Uniunea Europeana pentru implementarea a doua proiecte destinate reintegrarii sociale a localnicilor din comunitațile sarace. Motivul il reprezinta dezinteresul beneficiarilor de a participa la activitațile…

- Cresterea masiva a numarului de abonati din ultimul trimestru a antrenat o crestere a pretului actiunilor Netflix care au dus valoarea de piata a companiei la peste 100 de miliarde de dolari. Ultimul trimestru din 2017 a fost şi cel mai bun pentru Netflix, compania americană atrăgând…

- Audi va trebui sa cheme in service un numar de 127.000 de masini, dupa ce autoritatile germane au descoperit ca mai multe modele ale constructorului au folosit un soft de pacalire a emisiilor de oxid de azot, potrivit automarket.ro. 0 0 0 0 0 0

- Entersoft România a obținut în 2017 o creștere a cifrei de afaceri cu 10% fața de anul anterior, în timp ce profitul s-a majorat cu doua cifre procentuale. Creșterea din 2017 a fost asigurata prin proiectele derulate la clienți noi, prin participarea la implementari internaționale,…

- Locul trei in ceea ce priveste vanzarile globale de masini premium in 2017, produse de troica germana, a fost ocupat de Audi. Compania din Ingolstadt anunta ca și-a marit vanzarile pentru al optulea an consecutiv!

- Și compania taiwaneza Asus a anunțat ca va mai face investiții in eSport, doar ca limitate la echipele chineze. Iar investițiile companiei vor ajunge la cifra de 16 milioane de dolari. Asus nu este straina de eSport, compania deținand Asus Republic of Gamers – practic propria…

- Volkswagen a detronat compania Toyota Motor anul trecut, si a devenit cel mai mare producator de automobile din lume pentru prima data, bazandu-se pe cererea din ce in ce mai mare inregistrata pe pietele din Rusia si Brazilia, potrivit Associated Press. Producatorul a inregistrat vanzari…

- Anul trecut, Grupul Volkswagen a comercializat 10.74 de milioane de vehicule la nivel internațional. Ultimele estimari facute de Toyota se opreau la 10.35 de milioane de unitați. Astfel, sunt șanse mari ca grupul german sa ramana cel mai mare constructor auto din lume și in 2017.

- Compania TAROM pierde anual milioane de euro se arata intr-un raport al Corpului de control al premierului. Documentul are 177 de pagini si mentioneaza furturi de piese, furturi de mancare de la bord si decizii manageriale care au adus companiei daune anuale de milioane de euro. In raportul…

- La finalul lunii noiembrie, Werner Wolff, fost director in cadrul retelei de dealeri BMW Automobile Bavaria, a fost numit director general al companiei de stat Tarom, al cincilea sef al companiei din acest an. Reevaluarea cheltuielilor a generat, intr-o prima etapa, optimizarea activitatilor…

- Un tanar in varsta de 37 de ani, tatal unui copil in varsta de 4 ani, a murit dupa ce a intrat violent cu autoturismul pe care il conducea intr-un stalp de pe Calea Unirii, artera principala a municipiului Suceava. Accidentul s-a petrecut in noaptea de marti spre miercuri, putin dupa miezul noptii,…

- Fiat Chrysler Automobiles va chema 1,48 de milioane de automobile modelul Ram pickup, in Statele Unite, din cauza riscului ca o anumita componenta sa determine miscarea autovehiculului de pe loc atunci cand acesta este parcat, potrivit Bloomberg. Daca un sofer sta in mod repetat in masina…

- Wizz Air a transportat in Romania cat Tarom și Blue Air la un loc Wizz Air a transportat, in Romania, mai multi pasageri decat Tarom si Blue Air, in primele 10 luni din 2017, compania avand semnate contracte pentru achizitii a zeci de aeronave care urmeaza sa intre in flota, in timp ce Tarom pregateste…

- Audi face rechemari. 330 de masini vandute in Germania au nevoie de cateva reparatii pentru a remedia un defect de fabricatie. Problema e la sistemul de incalzire, unde un conector electric prezinta riscul de a declansa un incendiu, scrie digi24.ro.

- Ucraina a blocat contractul Bulgariei cu Federația Rusa pentru service-ul avioanelor MiG-29 ale fortelor aeriene bulgare. In urma plangerii depuse de compania ucraineana Ukrinmash la Comisia pentru protecția concurenței din Bulgaria, autoritatile de la Sofia au suspendat contractul in valoare de 49,77…

- Compania multinationala Anchor Grup, jucator in sectoarele rezidential, spatii de birouri si comerciale, a investit in Romania, in cele doua decenii in care a fost prezenta pe piata locala, peste 400 de milioane de euro.