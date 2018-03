Ford cheama in service 1.4 milioane de automobile dupa ce au descoperit ca volanul se poate desprinde

Stiri pe aceeasi tema

- Ford Motor va rechema la service 1,38 milioane de vehicule in America de Nord, problema fiind potentiala pierdere a suruburilor volanului, care s-ar putea desprinde, pana acum inregistrandu-se doua accidente si o ranire, informeaza economica.net. Rechemarea vizeaza modelele Ford Fusion ...

- Ford cheama in service 1,4 milioane de vehicule ale caror volane se pot slabi și chiar pot sa sara in timpul drumului, transmite CNN, potrivit stiri.tvr.ro Decizia a fost luata dupa doua accidente care ar fi fost cauzate de aceasta problema. Modelele afectate sunt Ford Fusion și Lincoln MKZ, produse…

- Producatorul de medicamente Biofarm Bucuresti (BIO) propune un un dividend brut per actiune de 0,019 lei, echivalentul unui randamnet de 6,16%. Suma totala indreaptata catre dividende este astfel de 18,7 milioane lei, reprezentand o rata de distributie de 52%. Compania farmaceutica a indreptat anul…

- E absolut fabulos cum s-a realizat un transfer de cinci stele, la FCSB. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, a aflat ca Gigi Becali l-a descoperit pe Florin Tanase in timpul unui gratar, la Ovidiu, in perioada cand lucra la Academia Gheorghe Hagi. Atacantul l-a impresionat pe patronul roș-albaștrilor…

- Producatorul de energie termica ENET Focsani a preliminat un profit brut de 870 mii in 2017 și un profit estimat de 342 mii lei pentru anul viitor. Situatia financiara buna vine dupa un an 2016 cu probleme, fiind inregistrate pierderi de peste un milion de lei. Conform bugetului pentru…

- Grupul Jidvei preconizeaza pentru 2018 afaceri de 40 mil. Euro. Compania mizeaza anul acesta pe export. Producatorul de vinuri Jidvei, detinut de familia Necsulescu, si-a bugetat pentru acest an afaceri mai mari cu 15% fata de anul precedent si merge cu pasi repezi spre pragul de 40 de milioane de euro.…

- • „Am o relatie speciala cu Hagi!”. Detalii fabuloase, in interviul de mai jos Fost arbitru de meserie, George Filip, un tanar targujian care si-a pus deja amprenta in lumea fotbalului romanesc, are o meserie mai putin cunoscuta la noi, insa deja celebra in afara, mai exact, aceea de scouter.…

- Producatorul de ulei Argus a inregistrat, in 2017, pierderi de 9,2 milioane de lei la o cifra de afaceri de 163,03 milioane de lei, arata datele raportate de companie catre Bursa de Valori Bucuresti. Cifra de afaceri a companiei a scazut in anul 2017 cu 15% comparativ cu anul precedent.…

- Daca te intrebai ce mai face rapperul cu succes fenomenal in anii ’90, vestile nu sunt prea bune… Vanilla, alaturi de Laura Acum in varsta de 50 de ani, Vanilla se afla intr-un divort urat de Laura Van Winkle, care sustine ca artistul a ascuns o parte din averea lui, pentru a nu fi nevoit sa o imparta…

- Producatorul chinez de automobile Geely a devenit cel mai mare actionar al Daimler, detinatoarea marcii Mercedes Benz, anuntand, in acelasi timp, ca va coopera cu compania germana in domeniul masinilor electrice.

- Un fragment de craniu cu ultimul molar superior stang al unui mastodont Tetralophodon longirostris, ruda indepartata a elefantilor, a fost descoperit intr-o cariera de nisip din satul Verejeni, Telenesti. Teodor Obada, cercetator stiintific la Institutul de Zoologie al Academiei de Stiinte a Moldovei,…

- In lume s-au vandut anul trecut peste 86 de milioane de automobile, dintre care peste 25 de milioane in China și 17 milioane in SUA. SUV-urile au ajuns la o cota record de 34% din piața, Toyota a fost marca cu cele mai mari vanzari, iar gama F-Series de la Ford este pe locul unu […]

- Williams Hill este acuzata de esecuri repetate in gestionarea jocurilor de noroc si probleme in gestionarea prevenirii infractiunii de spalare a banilor. Comisia pentru Jocuri de Noroc aminteste ca agentiile au obligativitatea a a veghea asupra legalitatii transferului de bani, depuneri sau retrageri,…

- Producatorul de tevi industriale TMK-Artrom Slatina va lansa oficial in productie, vineri, un complex de tratamente termice pentru tevi din otel, realizat in urma unei investitii de 36 milioane de dolari.

- Producatorul de energie Nuclearelectrica (simbol bursier SNN), care opereaza centrala nucleara din Cernavoda, a raportat pentru anul trecut un profit net de 303 milioane lei, mai mare cu 172% fata de anul anterior, conform datelor preliminare anuntate joi de companie. De asemenea, veniturile din exploatare…

- Producatorul de energie Nuclearelectrica (simbol bursier SNN), care opereaza centrala nucleara din Cernavoda, a raportat pentru anul trecut un profit net de 303 milioane lei, mai mare cu 172% fata de anul anterior, potrivit datelor preliminare anuntate joi de companie. De asemenea, veniturile din…

- Producatorul de aeronave IAR Brasov a inregistrat anul trecut afaceri de 185 milioane lei, in crestere cu 21%, si un profit net de 11 milioane lei, in scadere de la 12,2 milioane lei in 2016, potrivit raportului financiar preliminar. Profitul din exploatare s-a majorat la 16,4 milioane lei,…

- Producatorul si furnizorul de energie si corpuri de iluminat Electromagnetica Bucuresti (ELMA) a inregistrat anul trecut venituri de 221 milioane lei, fata de 234 milioane lei in 2016, compania incheiind anul pe minus, cu o pierdere de 15 milioane lei, potrivit raportului financiar preliminar.…

- Purcari Wineries se va lista, joi, la Bursa de Valori Bucuresti (BVB), la un pret de 19 lei/actiune, potrivit unui anunt al companiei. Iniţial, compania anunţa că evenimentul va avea loc în jurul datei de 14 februarie. Preţul de ofertă pentru cele 9,8 milioane…

- „Rezultatele financiare inregistrate de Alro in 2017 sunt cele mai bune din ultimii zece ani, de la primele semne care prevesteau in 2008 inceputul crizei in industria aluminiului. Datorita strategiei noastre pe termen lung de integrare pe verticala, am reusit sa monitorizam si sa reducem impactul…

- ♦ Agricost este cea mai mare ferma de cereale din Romania si opereaza in sistem de arenda aproape 56.000 de hectare de teren in Insula Mare a Brailei. Producatorul de cereale si seminte oleaginoase Agricost, un busi­ness de 86 de mi­lioane de euro deti­nut de antre­prenorul Constantin…

- Actionarii Alro, cel mai mare producator de aluminiu din Europa continentala (excluzand Rusia si Peninsula Scandinava), au aprobat un plan de investitii de 61 milioane dolari pentru acest an, scrie news.ro.Combinatul de aluminiu preconizeaza pentru acest an un profit net de 42,8 milioane dolari,…

- Producatorul de panificatie Boromir Ind a initiat o oferta publica de cumparare pentru 13,25 milioane actiuni, respectiv 5,68% din capitalul companiei, suma totala pusa la bataie fiind de 4,9 milioane lei. Oferta se va derula la un pret per actiune de 0,37 lei si se va derula in perioada…

- Producatorul de energie Nuclearelectrica estimeaza ca va obtine in acest an un profit brut de 365 de milioane de lei, de peste cinci ori mai mare decat cel bugetat pentru acest an, de 70 de milioane de lei, potrivit proiectului privind bugetul de venituri si cheltuieli al companiei, care va fi discutat…

- Surse din piața de fuziuni și achiziții citate de mirsanu.ro estimeaza in jurul a 80 – 90 milioane euro valoarea achiziției Betty Ice. Betty Ice, pe piața din 1994, afacere fondata și deținuta de omul de afaceri sucevean Vasile Armenean, a inregistrat in 2016 o cifra de afaceri de 126 de milioane de…

- Audi va trebui sa cheme in service un numar de 127.000 de masini, dupa ce autoritatile germane au descoperit ca mai multe modele ale constructorului au folosit un soft de pacalire a emisiilor de oxid de azot, potrivit automarket.ro. 0 0 0 0 0 0

- Producatorul de prefabricate ASA Cons din Turda a finalizat anul 2017 cu o cifra de afaceri de aproximativ 20 de milioane de euro, un plus de 14% fața de anul precedent, anunța Ziarul Financiar . Read More...

- Fotocredit: Volkswagen Grupul Volkswagen a raportat pentru 2017 o creștere a vanzarilor de 4.3%, livrand prin intermediul brandurilor de sub umbrela sa nu mai puțin de 10.74 milioane de autovehicule. Totalul afișat pare sa plaseze compania germana in postura de lider al constructorilor de autovehicule,…

- Se anunța un simplu control de rutina, insa.... Vamesii francezi au confiscat 539 kg de cocaina, in valoare de mai multe zeci de milioane de euro pe piata neagra, la inceputul acestei saptamani in apropiere de Perpignan, la frontiera dintre Franta si Spania.

- Volkswagen a detronat compania Toyota Motor anul trecut, si a devenit cel mai mare producator de automobile din lume pentru prima data, bazandu-se pe cererea din ce in ce mai mare inregistrata pe pietele din Rusia si Brazilia, potrivit Associated Press. Producatorul a inregistrat vanzari…

- Peste 15 milioane de autoturisme noi au fost vandute anul trecut in Uniunea Europeana, inregistrandu-se un record al ultimilor zece ani, a anuntat miercuri Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), potrivit DPA, citata de Agerpres. 0 0 0 0 0 0

- Al cincilea cel mai mare diamant din lume a fost descoperit intr-o mina din Lesotho si ar putea valora 40 de milioane de dolari, a afirmat producatorul global de diamante Gem Diamonds, potrivit Gizmodo.

- Companiile auto germane se asteapta anul acesta sa-si majoreze in continuare cota de piata in SUA, datorita lansarii de noi modele. Intentia este anuntata chiar daca cererea pe cea de-a doua piata auto mondiala ar urma sa scada usor, a previzionat luni Asociatia Producatorilor Germani de Automobile…

- Constructorul auto american Ford Motor Co isi va majora investitiile in vehicule electrice la 11 miliarde de dolari pana in 2022, urmand ca la acea data sa ofere 40 de modele hibride si complet electrice, a declarat duminica presedintele Ford, Bill Ford, la salonul auto din Detroit, transmite Reuters.…

- Producatorul de componente auto VCST Automotive Production Alba, subsidiara locala a grupului belgian VCST, a bugetat pentru acest an investitii totale de aproximativ 7,5 mil. euro in noi echipamente care sa sustina cresterea capacitatii de productie. 95% din productia fabricii merge la export, iar…

- In ultimele 24 de ore, polițiștii au intervenit la aproape 2.600 de evenimente, au aplicat peste 8.800 de sanctiuni contraventionale și au constatat 831 de infracțiuni. In 11 ianuarie, peste 11.600 de politisti au acționat, la nivel național, pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea…

- PNL si USR au convocat o sedinta a extraordinara a Consiliului General in 22 ianuarie 2018, in care solicita informari cu privire la cele 22 de companii si doua regii din subordinea Primariei Capitalei (PMB).

- PNL si USR au convocat o sedinta a extraordinara a Consiliului General in 22 ianuarie 2018, in care solicita informari cu privire la cele 22 de companii si doua regii din subordinea Primariei Capitalei (PMB). Noile firme infiintate de majoritatea PSD-ALDE au primit doar in 2017 circa 200 de milioane…

- Consiliul Concurentei a anuntat marti ca a sanctionat 12 companii de pe piata productiei, distributiei si comercializarii de acumulatori auto (producatorul Rombat si 11 distribuitori ai sai) cu amenzi in valoare totala de 3,29 milioane lei (aproximativ 731.492 euro).Citeste si: Cine este Alexandru…

- Producatorul american de camere video pentru sport si actiune GoPro Inc. a anuntat luni un nou set de masuri de restructurare, printre care eliminare a peste 250 de locuri de munca, echivalentul a 20% din efectivele sale, precum si iesirea de pe piata dronelor, informeaza AFP. Acest anunt…

- Producatorul de camere video sport GoPro, prezent si in Romania cu un birou, se tranzactioneaza pe bursa de la New York in scadere chiar si cu 20% fata de sedinta precedenta dupa ce compania a anuntat ca se asteapta la vanzari in trimestrul patru mai mici decat cele previzionate, va concedia 250…

- Mai multe postari de pe forumul oficial Samsung si de pe retele de socializare atrag atentia asupra unei noi potentiale probleme cu bateriile pentru producatorul coreean. Conform utilizatorilor, smartphone-ul Galaxy Note 8 nu se mai incarca daca a fost descarcat complet. Cu alte cuvinte, daca…

- Producatorul de prefabricate ASA Cons Romania SRL din Turda va incheia anul cu o cifra de afaceri superioara celei din 2016, cu circa 10 procente, anunța Ziarul Financiar. In anul 2017, ASA Cons va incheia cu o cifra de afaceri in jurul valorii de 19 milioane de euro. Read More...

- Fiat Chrysler Automobiles va chema 1,48 de milioane de automobile modelul Ram pickup, in Statele Unite, din cauza riscului ca o anumita componenta sa determine miscarea autovehiculului de pe loc atunci cand acesta este parcat, potrivit Bloomberg. Daca un sofer sta in mod repetat in masina…

- Producatorul de energie Nuclearelectrica, operatorul centralei nucleare din Cernavoda, a incheiat un contract in valoare de 59,92 milioane lei pentru ”utilizarea/exploatarea resurselor de apa de suprafata si/sau subterane – utilizare apa din Dunare” pentru cele doua reactoare ale centralei in anul 2018,…

- Producatorul de energie Nuclearelectrica (simbol bursier SNN), care opereaza centrala nucleara din Cernavoda, a incheiat un contract in valoare de 59,92 milioane lei pentru ”utilizarea/exploatarea resurselor de apa de suprafata si/sau subterane - utilizare apa din Dunare” pentru cele doua reactoare…

- Producatorul de automobile de lux Audi va rechema 330.000 de vehicule diesel pe piata din Germania, din cauza unei probleme la sistemul de incalzire care poate duce la declansarea unui incendiu, relateaza MarketWatch, potrivit news.ro.Problema este la o conexiune electrica a sistemului auxiliar…

- Inspectorii antifrauda fiscala au identificat o retea de 25 de firme care a cauzat bugetului statului un prejudiciu total de peste 101 milioane lei prin diminuarea artificiala a bazei impozabile si sustragerea de la plata impozitului pe profit si a TVA aferente activitatii de comercializare de bunuri…

- Inspectorii antifrauda fiscala au identificat o retea de 25 de firme care a cauzat bugetului statului un prejudiciu total de peste 101 milioane lei, prin diminuarea artificiala a bazei impozabile si sustragerea de la plata impozitului pe profit si a TVA aferente activitatii de comercializare de bunuri…

- Producatorul de gaze Romgaz are de recuperat 244 milioane de lei de la ANAF, aceasta suma reprezentand accize platite in perioada 2010-2016, dar care nu ar fi trebuit achitate. "Mentionam faptul ca S.N.G.N. ROMGAZ S.A a calculat, declarat si achitat accize aferente consumului tehnologic pentru perioada…