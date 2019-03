Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 1.03.2018-1.03.2019, SibiuNews a atras, potrivit site-ului de monitorizare a audienței Trafic.ro, 216.759 (74,91% din total) cititori unici din Romania, 21.065 cititori unici din Germania, 12.893 din Franța, 6.344 din SUA, 5.199 din Italia, 4.681 din Spania, 3.958 din Marea Britanie, 1.618…

- Calatoria cu trenul in Romania a devenit o aventura tot mai periculoasa. Sute de kilometri de cale ferata se deterioreaza anual. Pasagerii care calatoresc cu trenul pe calea ferata nu numai ca au condiții deplorabile, dar calatoria a devenit și periculoasa, in ultima perioada inregistrandu-se tot mai…

- In intervalul orar 12.00-14.30, echipaje din cadrul Biroului Rutier, Serviciului Rutier și Biroului de Ordine Publica, impreuna cu lucratori RAR, au desfașurat, in municipiu, o acțiune de amploare pentru prevenirea principalelor cauze generatoare de accidente rutiere: viteza, neacordarea de prioritate…

- „Vrem sa accesam un program european prin care sa introducem in Romania o idee care n-a mai fost introdusa in lumea asta – sau poate c-o fi fost facuta dar nu stiu eu – si anume sa acumulam energie electrica in depozite de gaze. Adica, centrala de la Craiova o retehnologizam, alaturi de centrala aia…

- Eurovision 2019. Prima semifinala din selectia nationala pentru concursul muzical Eurovision 2019 și-a desemnat caștigatorii in urma unui spectacol ce a avut loc duminica, 27 ianuarie, pe scena Salii Polivalente din Iasi. Printre semifinaliști se gasește și Mirela Vaida cu piesa „Underground”. Spectacolul a…

- Romania a inregistrat, in anul trecut fata de anul anterior, un avans de 23,1% la inmatricularile de automobile noi, pana la 130.919 de unitati, a doua crestere ca marime din Uniunea Europeana (UE), dupa Lituania, potrivit datelor publicate miercuri de Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile…

- Cel puțin 16 persoane au decedat in ultima saptamana din din cauza condițiilor meteo nefavorabile in Europa, ninsorile abundente și gerul din ultimele zile creand dificultați majore in țari ca Austria, Cehia, sudul Germaniei, Grecia și chiar Norvegia, informeaza The Associated Press.In ultimele 24…

- Trenul circula pe ruta Bucuresti - Arad, iar in apropiere de localitatea Baiesti, judetul Hunedoara a deraiat. Imediat a fost declansat Planul Rosu si mobilizate toate institutiile implicate in gestionarea situatiei de urgenta. In tren se aflau 120 de calatori si, din primele informatii,…