Ford anunta ca va investi masiv la Craiova, in baza promisiunilor Guvernului Dancila: Este esential sa va respectati angajamentele

Directorul fabricii Ford de la Craiova, John Henry Oldham, a anuntat luni ca societatea va continua sa investeasca masiv in fabrica din Romania, dar ca se asteapta ca Guvernul sa isi respecte promisiunile si sa construiasca, in sfarsit, drumurile promise in zona.



"Peste numai cateva zile, Ford va sarbatori 11 ani de cand a inceput sa produca la Craiova. In acest timp, am investit aproximativ 1,3 miliarde de euro pentru a dezvolta tehnologie de ultima generatie pentru productia de autovehicule si motoare.



Astazi, am avut ocazia sa o informam pe doamna premier despre planurile…