- Ross Perot, fost candidat la președinția Americii, s-a stins din viața, la varsta de 89 de ani, dupa o lupta lunga cu boala nemiloasa. Averea lui Ross Perot este estimata de revista Forbes la patru miliarde de dolari, scrie presa americana, preluata de AFP. Ross Perot suferea de o leucemie diagnosticata…

- Filmul ”Avenger: Endgame” al celor de la Marvel a depașit producția ”Avatar” la incasari și a ajuns astfel cel mai vandut film din lume, stabilind un nou record, cu 2,75 miliarde de dolari in box-office la nivel global, scrie Forbes. Spre comparație, ”Avatar” are incasari la nivel global de 2,749 miliarde…

- Cantautorul Mihai Constantinescu este in continuare in stare grava la Spitalul Floreasca din Capitala. Declarațiile optimiste ale fostei soții, care a spus ca inima artistului și-a recapatat toate funcțiile nu se adeveresc pentru ca recuperarea creierului este aproape imposibila. Cele 10 minute in…

- Anuntul a fost facut de Bob Iger, directorul executiv al companiei Disney, in cadrul unui eveniment care a avut loc in New York. Iger a refuzat sa dea mai multe detalii despre viitoarea productie. Anterior, firma americana a confirmat faptul ca si Rian Johnson, realizatorul "The Last Jedi/ Razboiul…

- Will Smith revine pe marile ecrane dupa ce timp de doi ani a luat o pauza de la actorie pentru a se redescoperi. Actorul american a declarat ca s-a simțit nevoit sa se retraga de pe platourile de filmare pentru a-și dezvolta capacitațile personale. Dupa ce si-a surprins fanii cu prezenta sa in Leicester…

- Carol Feldman, cetatean de onoare al Tulcei, scriitor si actor, s a stins din viata pe 7 mai 2019. Anuntul a fost facut de Federatia Comunitatilor Evreiesti din Romania pe Facebook.Carol Feldman a fost si un jurnalist indragit de cititorii sai la "Jurnalul saptamanii" Israel si "Realitatea evreiasca"…

- Numarul de profile Facebook ale persoanelor decedate al putea sa-l depașeasca pe cel al persoanelor în viața în 50 de ani, potrivit unui studiu publicat sâmbata și citat de France 24. Rețeaua sociala risca astfel sa devina stapâna memoriei colective a unei parți din umanitate.…