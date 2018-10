Fondurile europene. Maria Grapini, întrebare cheie “Includerea FSE+ intr-un cluster separat de politica de coeziune ar putea sa afecteze abordarea holistica (integrata) in ceea ce privește coeziunea in toate dimensiunile sale (economica și sociala). Cum considera Comisia ca va putea FSE+ sa sprijine intr-o maniera corespunzatoare obiectivul de atingere a coeziunii sociale, daca FSE+ este separat de politica de coeziune?”, a scris Maria Grapini CE. Comisia a asigurat-o pe umanista ca FSE+ ramane parte a politicii de coeziune iar integrarea sa intr-un grup specific este menita sa asigure vizibilitate prioritații politice vizand investițiile… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

