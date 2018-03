Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat miercuri seara ca liberalii vor depune o motiune simpla impotriva ministrului Fondurilor Europene, Rovana Plumb, acuzand faptul ca Romania risca sa piarda doua miliarde de euro bani europeni "din cauza incapacitatii actualului Guvern de a respecta minimele…

- Romania a atras in primul deceniu de la aderarea la UE, in 2007, fonduri europene de peste 46 miliarde euro, din care 10 miliarde euro in perioada actuala de programare, a declarat Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene. Suma reprezinta fondurile alocate pentru politica de coeziune,…

- Fondurile europene au crescut PIB-ul Romaniei cu 13,6% In actuala perioada de programare, Romania a atras aprox. 10 miliarde euro Fondurile europene intrate in Romania depasesc 46 miliarde euro, din care numai in perioada actuala de programare aproape 10 miliarde. Aceasta suma reprezinta totalul…

- 'Alocarea bugetara tine cont de ceea ce previzioneaza compania, ca si cofinantare pentru lucrarile facute pe fondurile europene si chiar decontarea acestor lucrari, urmand apoi sa faca cerere de rambursare. Sigur ca nu si-au indeplinit obiectivele niciodata in acesti ani si, in septembrie, banii asezati…

- "Saptamana viitoare am hotarat sa depunem motiunea impotriva ministrului Fondurilor Europene, la Senat. Motiunea (cu – n.r.) trage semnale de alarma ca exista un pericol extrem de mare pentru Romania sa pierdem sute de milioane fonduri europene, sa fie dezangajate fonduri europene pe mai multe programe,…

- Fondurile de pensii din Romania au investit aproape 8 miliarde lei pe piata de capital locala, anul trecut, si injecteaza 1-2 miliarde lei ca investitii noi, a declarat Radu Hanga, presedinte al Asociatiei Administratorilor de Fonduri (AAF). “Dezvoltarea pe care am vazut-o in ultimii ani se datoreaza…

- Europarlamentarul Catalin Ivan și ministrul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, au vorbit in emisiunea „Punctul de intalnire”, de la Antena 3, despre anunțul venit din Parlamentul European conform caruia in toamna acestui an Comisia de Control Bugetar va veni in Romania. „Spuneți cand…

- Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu sunt doi dintre liderii politici aflati la guvernare in 6 din cei 9 ani din intervalul 2007 – 2016, perioada in care Romania a pierdut o treime din totalul pierdut de intreaga Europa. In timp ce se bat cu statul paralel tara pierde bani europeni pe banda rulanta.…

- Grupul austriac de asigurari Vienna Insurance Group (VIG), liderul pietei romanesti de asigurari, a inregistrat anul trecut un avans de 3,7% al primelor subscrise, pana la 9,4 miliarde de euro. VIG detine in Romania companiile de asigurari Asirom, Omniasig si BCR Asigurari de Viata. In 2016, VIG…

- Vienna Insurance Group (VIG), companie care controleaza in Romania societatile Omniasig, Asirom si BCR Asigurari de Via­ta, a inregistrat in 2017 prime brute subscrise de 506 milioane euro pe piata locala, in scadere cu 5% fata de perioada similara a anului precedent, in timp ce profitul inainte…

- PNL va depune o motiune simpla impotriva ministrului Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a declarat, luni, presedintele liberalilor, Ludovic Orban, afirmand ca Romania risca sa piarda „sute de milioane, daca nu chiar miliarde de euro, din cauza incompetentei ministrului Fondurilor Europene.…

- La finalul anului 2017, datoria publica a Romaniei a fost de 33,53 miliarde euro, arata datele BNR. Totodata, in luna ianuarie 2018, datoria externa totala a scazut cu 651 milioane euro fata de decembrie 2017, pana la 93,3 miliarde euro.Din aceasta, datoria externa pe termen lung a insumat…

- Investitiile straine directe in Romania au scazut la 310 milioane de euro in prima luna din acest an, de la 387 milioane de euro in luna ianuarie a anului trecut, potrivit datelor Bancii Nationale a Romaniei publicate vineri. "Investiţiile directe ale nerezidenţilor în România…

- Sase persoane trimise in judecata si condamnate, in prima instanta, in dosarul celei mai mari capturi de cocaina din Romania raman in arest. Decizia este definitiva si a fost luata ieri de judecatorii Curtii de Apel Constanta. Totodata, magistratii au respins, ca nefondate, cererile de revocare si de…

- Peste 4,3 miliarde de tigarete au fost vandute in 2017 pe piata neagra din Romania, iar statul roman nu a incasat nicio taxa pentru circa 16% din tigaretele consumate anul trecut, ceea ce inseamna ca 2,8 miliarde de lei (613 milioane de euro) au ajuns la retelele de contrabanda, potrivit unui studiu…

- Comisia Europeana a aprobat faza a doua pentru autostrada Sebeș-Turda. Valoarea proiectului se ridica la peste 272 milioane euro, bani care vor veni din Fondul European de Dezvoltare Regionala. Comisia Europeana a aprobat faza a doua pentru autostrada Sebeș-Turda. Valoarea totala a proiectului se ridica…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat ca sustine un referendum in ceea ce priveste redefinirea familiei, cerut printr-o petitie de 3 milioane de persoane, afirmand ca la Bruxelles este catalogat "un conservator" pentru ca sustine initiativa. "Nu din cauza mea se intarzie lucrurile,…

- Al cincilea an al exercitiului financiar 2014-2020 debuteaza cu stangul, iar rata de absorbtie este, potrivit ultimei statistici a Ministerului Dezvoltarii si Fondurilor Europene din 2 februarie, de 4,9% - 1,1 mld. euro din totalul de 22,6 miliarde de euro fonduri structurale acordate Romaniei in exercitiul…

- Comisia Europeana a anuntat marti ca un pachet de investitii de 1,8 milioane de euro din Fondurile de Coeziune vor finanta masurile de protectie impotriva inundatiilor pentru 11 bazine hidrografice din...

- Premierul Dancila confirma eșecul construcției metroului spre Otopeni cu fonduri europene: Exista riscul sa se trimita toata documentația inapoi, a spus șefa Executivului, intr-un interviu pentru Antena 3. Viorica Dancila a precizat ca saptamana viitoare, ministrul Fondurilor Europene dar și ministrul…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) acorda un imprumut de 278 de milioane de lei (60 de milioane de euro) pentru constructia unui nou gazoduct intre Romania, Bulgaria, Ungaria si Austria (BRUA), in vederea sprijinirii pietelor energetice regionale europene, se arata intr-un…

- Superfood Company, unul dintre cei mai mari importatori și distribuitori de produse pentru copii mici, a inregistrat in 2017 o cifra de afaceri de circa 21 milioane de euro (97 milioane lei), in creștere cu aproape 10% fața de 2016, cand au fost raportate vanzari de 88 milioane lei (peste 19 milioane…

- De la an la an prețul alimentelor occidentale care burdușesc frigiderele romanilor crește. Astfel, potrivit Institutului Național de Statistica (INS), in primele 10 luni ale anului care a trecut Romania a cumparat din țarile UE mancare in valoare de 5 miliarde de euro. Din aceasta suma, 1,3 miliarde…

- Comisia Europeana a anuntat luni ca 1,3 miliarde de euro din Fondurile de Coeziune vor fi investite in modernizarea unei sectiuni a coridorului feroviar de la Curtici, la granita dintre Romania si Ungaria, pana in Constanta, la Marea Neagra, se arata intr-un comunicat al Reprezentantei CE in Romania.…

- Titlurile de stat detin cea mai mare pondere in cadrul activelor, de 24,55 miliarde de lei, respectiv 59,82%. Pe locul doi de afla actiunile, cu 8,5 miliarde de lei (20,73%). Depozitele bancare se situeaza pe locul al treilea din acest punct de vedere, cu 3,89 miliarde de lei, respectiv 9,5% din…

- Rompetrol Rafinare, compania care administreaza rafinaria Petromidia, cea mai mare unitate de procesare a petrolului din Romania, a terminat anul trecut, conform rezultatelor preliminare, cu un business, la nivel individual, de circa 11,2 miliarde de lei (2,4 miliarde de euro), cu 27,5% mai mare…

- Banca Transilvania a facut un profit anual de 257 de milioane de euro Profitul net al Bancii Transilvania (BT) Cluj pe anul trecut de 1,18 miliarde de lei, iar cel al grupului financiar, de 1,24 miliarde. Grupul BT a încheiat 2017 cu active de 59,8 miliarde de lei, din care banca deține…

- Trei statiuni din Romania au primit cate cinci milioane de euro din fonduri europene, pentru modernizarea localitatilor. E vorba de Felix, Turda si Ocna Sugatag. De fapt, va fi una din cele mai mari investitii din judet in 2018! „Zilele trecute a fost vizita in teren, au venit patru inspectori si…

- Guvernul Romaniei a adoptat joi Hotararea privind participarea statului roman la majorarea capitalului social al Postei Romane, care anunta astfel ca procedura de capitalizare cu 170 milioane lei a companiei s-a declansat. ”Vorbim despre un moment unic in istoria Postei Romane. Este prima…

- Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a fost reinființat ca minister de sine statator prin Ordonanța 1/31.01.2018 pentru aprobarea unor masuri de reorganizare in cadrul administrației publice centrale și pentru modificarea unor acte normative. Ministerul este autoritate de coordonare in Romania…

- De cand tot schimba PSD-ul guverne continuam sa speram ca mai rau decat cel care a fost, nu se poate: și ei iți demonstreaza de fiecare data ca, ba da, se poate. Bunaoara, Liviu Pop: ai fi crezut ca la Educație n-are cum sa dea PSD-ul peste altul mai certat cu limba romana decat sindicalistul din Maramureș…

- Romania a beneficiat in perioada 2007-2017 de fonduri europene de aproximativ 45,7 miliarde euro, reprezentand anual in medie 2,8% din PIB, iar ca valoare neta, luand in considerare si contributia Romaniei la bugetul UE, intrarile au fost de 30,4 miliarde euro, respectiv 1,8% din PIB in medie pe…

- Ministrul propus pentru portofoliul Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a declarat, luni, la finalul audierilor din comisiile reunite ale Parlamentului, ca este o sustinatoare a Legilor justitiei si ca acestea trebuie sa fie in concordanta cu deciziile Curtii Constitutionale, informeaza agerpres.ro. …

- Rata de absorbtie a fondurilor europene pe care Romania si-o propune pana in anul 2020 este de 72,5% din totalul alocarii, iar pana in anul 2023 procentajul vizat este 100%, a declarat, luni, ministrul propus al Fondurilor Europene, Rovana Plumb, in cadrul audierilor din comisiile reunite din Parlament.…

- USR considera ca noul guvern nu este compus din oameni supuși lui Liviu Dragnea iar numirile sunt o “bataie de joc” la adresa Romaniei. USR considera ca numirile in actualul guvern reprezinta o bataie de joc la adresa Romaniei. “Numirile din actualul guvern sunt o bataie de joc fara precedent in istoria…

- Salarii marite cu 35% pentru funcționarii din Ministerul Agriculturii care se ocupa de banii europeni Personalul platit din fonduri publice care gestioneaza fonduri europene nerambursabile și cel din structurile cu rol de organisme intermediare pentru programele operaționale va beneficia de majorarea…

- Un numar de 4.691.652 pensionari de asigurari sociale era inregistrat la finele anului 2017 in Romania, iar pensia medie a fost de 1.071 lei, cu 140 lei peste cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP), informeaza AGERPRES . Conform…

- Activele nete ale celor 189 de fonduri deschise si inchise (cu exceptia SIF si a Fondului Proprietatea), locale si straine, au crescut cu 0,3% in luna decembrie, pana la nivelul de 26,4 miliarde de lei (5,7 miliarde de euro), inregistrand un avans de 5,6% in anul 2017, potrivit unui comunicat al…

- Deficitul de cont curent al balantei de plati a ajuns in noiembrie la 5,5 miliarde de euro, consemand un plus de 96% fata de ianuarie – noiembrie 2016 (2,8 miliarde de euro). In structura, balanta bunurilor si balanta veniturilor primare au consemnat deficite mai mari cu 2,3 mld. euro,…

- Ministerul Transporturilor, prin Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii, modifica tarifele pentru rovinieta, crescand tariful zilnic pentru vehiculele grele de transport marfa la 12 euro, pentru alinierea legislatiei nationale la Directiva europeana nr. 62/1999. Tariful de utilizare pe…

- Primarul Aradului, Gheorghe Falca (PNL), a declarat ca a decis, vineri, sa anuleze in Consilul Local (CL) hotararea de majorare a unor taxe si impozite locale, aprobata inainte de Craciun. Falca a reclamat ca USR a inceput "o campanie" dupa majorarea taxelor, in timp ce fondurile suplimentare…

- Potrivit datelor Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), tara noastra a exportat in primele noua luni ale anului trecut 7,87 milioane de tone de cereale, in scadere cu 5,6% fata de aceeasi perioada din 2016, in timp ce incasarile au inregistrat si ele cum era si normal un recul, de 2,5%,…

- Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de aproximativ 39,008 miliarde de lei, la 30 noiembrie 2017, in crestere cu 26,95% fata de nivelul de la 30 noiembrie 2016, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). Titlurile de stat deţin cea mai mare pondere…

- Exporturile au avansat cu doar 2,7% fata de perioada corespunzatoare din 2016, pana la 4,453 miliarde de euro, in timp ce importurile au totalizat 5,211 miliarde de euro, un plus de 9,5%, conform datelor Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). In primele 9 luni din 2017, deficitul…

- Romania s-a mentinut pe deficit in comertul cu produse agroalimentare dupa primele trei trimestre din 2017, exporturile avansand cu doar 2,7% fata de perioada corespunzatoare din 2016, pana la 4,453 miliarde de euro, in timp ce importurile au totalizat 5,211 miliarde de euro, un plus de 9,5%, conform…

- Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene (MDRAPFE) anunta semnarea a 6 proiecte, valorand peste 800 de milioane lei de (670 de milioane de lei fonduri europene), prin care se vor reabilita 230 km de drumuri in judetele Brasov, Covasna, Mures, Sibiu si Vaslui.

