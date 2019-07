Stiri pe aceeasi tema

- Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de peste 55,15 miliarde de lei, la 30 iunie 2019, in crestere cu 26,12% fata de nivelul existent in luna similara a anului trecut, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). Titlurile de stat detin cea mai mare pondere…

- Titlurile de stat detin cea mai mare pondere in cadrul activelor, de 32,24 miliarde de lei, respectiv 58,46%. Pe locul doi de afla actiunile, cu 10,9 miliarde de lei (19,76%). Obligatiunile corporative se situeaza pe locul al treilea din acest punct de vedere, cu 4,18 miliarde de lei, respectiv 7,5%…

- Fondurile de pensii private reprezinta o sursa importanta de capital deoarece contribuie la finantarea disponibila pe piata pentru actorii din economie si imbunatatesc eficienta intermedierii financiare, sustine Dan Armeanu, vicepresedinte pentru sectorul Pensii private

- Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de peste 52,26 miliarde de lei, la 30 aprilie 2019, in crestere cu 21,42% fata de nivelul existent in luna similara a anului trecut, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF), preluate de Agerpres. Titlurile de stat…

- Titlurile de stat detin cea mai mare pondere in cadrul activelor, de 30,06 miliarde de lei, respectiv 57,52%. Pe locul doi de afla actiunile, cu 9,96 miliarde de lei (19,07%). Depozitele bancare se situeaza pe locul al treilea din acest punct de vedere, cu 4,75 miliarde de lei, respectiv 9,10% din…

- Guvernul a modificat joi OUG 114 si a stabilit o noua modalitate de calcul a capitalului social minim al fondurilor de pensii private, a anuntat ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, la finalul sedintei de guvern de joi.

- Aproape 7,2 milioane de romani fac parte din sistemul de pensii private obligatorii. In prezent, contributia lunara la Pilonul II este de 3,75 puncte procentuale din constributiile pentru asigurari sociale (CAS). Fondurile de pensii obligatorii (Pilonul II) au inregistrat un randamentul mediu anualizat…

- Solicitare de clarificari vizand viitorul pensiilor private obligatorii Foto: Arhiva. Asociatia Participantilor la Fondurile de Pensii solicita reprezentantilor Guvernului clarificari cu privire la viitorul sistemului de pensii private obligatorii din România. Asociatia are în…