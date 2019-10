Stiri pe aceeasi tema

- Valoarea activelor totale aflate in administrare la nivelul intregului sistem de pensii private a ajuns la 57,43 miliarde de lei (12,13 miliarde de euro) in primul semestru al anului 2019, in crestere cu aproape 26% fata de aceeasi perioada a anului trecut, cand a depasit 45,6 miliarde lei, potrivit…

- Date despre fondurile de pensii private obligatorii Foto: Arhiva. Fondurile de pensii private obligatorii aveau active de peste 56,7 miliarde de lei la sfârsitul lunii iulie, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara. Este o crestere cu 27,8% fata de aceeasi luna a anului…

- Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de peste 56,7 miliarde de lei, la 31 iulie 2019, in crestere cu 27,8% fata de nivelul existent in luna similara a anului trecut, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF).

- Titlurile de stat detin cea mai mare pondere in cadrul activelor, de 34,09 miliarde de lei, respectiv 60,06%. Pe locul doi de afla actiunile, cu 11,537 miliarde de lei (20,32%). Obligatiunile corporative se situeaza pe locul al treilea din acest punct de vedere, cu 4,152 miliarde de lei, respectiv…

- Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de peste 55,15 miliarde de lei, la 30 iunie 2019, in crestere cu 26,12% fata de nivelul existent in luna similara a anului trecut, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). Titlurile de stat detin cea mai mare pondere…

- Titlurile de stat detin cea mai mare pondere in cadrul activelor, de 32,24 miliarde de lei, respectiv 58,46%. Pe locul doi de afla actiunile, cu 10,9 miliarde de lei (19,76%). Obligatiunile corporative se situeaza pe locul al treilea din acest punct de vedere, cu 4,18 miliarde de lei, respectiv 7,5%…