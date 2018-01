Stiri pe aceeasi tema

- Activele nete ale celor 189 de fonduri deschise si inchise (cu exceptia SIF si a Fondului Proprietatea), locale si straine, au crescut cu 0,3% in luna decembrie, pana la nivelul de 26,4 miliarde de lei (5,7 miliarde de euro), inregistrand un avans de 5,6% in anul 2017, potrivit unui comunicat al Asociatiei…

- Deficitul de cont curent al balantei de plati a ajuns in noiembrie la 5,5 miliarde de euro, consemand un plus de 96% fata de ianuarie – noiembrie 2016 (2,8 miliarde de euro). In structura, balanta bunurilor si balanta veniturilor primare au consemnat deficite mai mari cu 2,3 mld. euro,…

- Contul curent al balantei de plati a înregistrat un deficit de peste 5,581 miliarde euro, în primele 11 luni din 2017, în crestere cu 92,7% comparativ cu perioada similara din 2016, se arata într-un comunicat de presa al Bancii Nationale a României (BNR) remis, luni, AGERPRES.…

- Valoarea cumparaturilor online a ajuns la 2,8 miliarde de euro in 2017, cu peste 40% mai mult decat in 2016, cand s-au inregistrat in jur de 1,8 – 2 miliarde de euro. Acest lucru ar insemna ca romanii au cheltuit, in medie, 7,67 milioane de euro in fiecare zi din an pentru cumparaturi prin internet,…

- Cea mai bogata femeie din China a reușit sa-și mareasca substanțial averea, in doar patru zile. In aceasta perioada, ea a caștigat nu mai puțin de doua miliarde de dolari, relateaza Fortune.com. Yang Huiyan, in varsta de 36 de ani, și-a marit averea cu 2,1 miliarde de dolari in doar patru zile. Femeia…

- "Contestarea in instanta din partea Fondului Proprietatea fusese depusa la Tribunalul Bucuresti, atat pe cale de ordonanta presedintiala, cat si pe cale de proces civil. La data de 23 noiembrie 2017, Tribunalul Bucuresti a dat castig de cauza Postei Romane, in prima instanta, prin respingerea ca…

- Romania a exportat, in primele noua luni din 2017, o cantitate de 7,87 milioane de tone de cereale, in scadere cu 5,6% fata de aceeasi perioada din 2016, in timp ce incasarile au inregistrat un recul de 2,5%, pana la 1,421 miliarde de euro, conform datelor Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii…

- Ministerul Sanatatii (MS) a anuntat ca urmeaza sa fie semnate contractele de achizitie pentru 14 echipamente Computer Tomograf (CT) si 24 aparate de Rezonanta Magnetica (RMN), care vor ajunge in spitalele unde nu exista astfel de dispozitive, fondurile fiind imprumutate de Banca Mondiala.…

- Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de aproximativ 39,008 miliarde de lei, la 30 noiembrie 2017, in crestere cu 26,95% fata de nivelul de la 30 noiembrie 2016, potrivit datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). Titlurile de stat deţin cea mai mare pondere…

- In primele 9 luni din 2017, deficitul comercial cu produse agroalimentare s-a majorat cu 79,34%, la 757,34 milioane de euro, in timp ce in perioada similara a anului trecut era de circa 422,27 de milioane de euro. Potrivit datelor MADR, in perioada mentionata au fost importate peste 6,57 milioane…

- Hotelierii se asteptau insa ca, de Revelion, numarul turistilor sa scada comparativ cu anul trecut, tinand cont de puterea de cumparare mai mica si de faptul ca in aceasta perioada n-a fost zapada, arata un comunicat transmis joi de FPTR. "Fara sa fi devenit, asa cum ne dorim, de altfel, cu…

- Cea mai mare parte a banilor a fost achitata Uniunii Europene, respectiv 1,254 miliarde euro. Varful de plata al acestui an a fost in septembrie, cand a fost rambursata o suma de peste 1,179 miliarde de euro, atat la Uniunea Europeana, cat si la Banca Mondiala (BM). Cea mai mare parte a sumei a fost…

- "Fondul Proprietatea este consternat de adoptarea, miercuri, de catre Camera Deputatilor a unor amendamente la OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa, care excepteaza peste 100 de companii de stat de la aplicarea acestei legi, golind-o practic de continut si facand-o inaplicabila. Printre companiile…

- Corina Cretu, comisar european, a declarat, luni, la Palatul Victoria din Bucuresti ca din luna agust si pana in prezent Romania a reusit sa atraga fonduri europene in valoare de 4,3 miliarde euro. Cretu sustine ca in aceste zile sunt discutate si ultimele detalii prinvind finantarea unor proiecte in…

- Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au pus sechetre care totalizeaza doua miliarde de euro in dosarele aflate in lucru in ultimii patru ani, a declarat, in cadrul unui interviu pentru Libertatea , Laura Codruța Kovesi, procurorul-șef al instituției. Aceasta a mai afirmat ca numai anul…

- Banca Nationala a facut joi publice date ingrijoratoare despre situatia financiara a Romaniei: Guvernul a reusit sa ne umple de datorii. Astfel, datoria externa totala a tarii noastre a crescut cu 1,3 miliarde de euro in primele zece luni din acest an. In plus, contul curent al balantei…

- Pentru anul urmator, reprezentantii Asociatiei se asteapta ca valoarea indicatorului sa scada din nou, la 6 - 6,5 miliarde de lei, ca urmare a diminuarii contributiilor obligatorii, de la 5,1% la 3,75%, pentru acest pilon de pensii. "Anul 2017 a fost unul destul de plin de evenimente interesante.…

- Datoria externa totala a crescut cu 1,39 miliarde de euro in perioada ianuarie-octombrie a acestui an, potrivit Bancii Naționale a Romaniei (BNR). „Datoria externa pe termen lung a insumat 69 559 milioane euro la 31 octombrie 2017 (73,8 la suta din totalul datoriei externe), in scadere cu 0,1 la suta…

- Majorarea capitalului social la Posta Romana, propusa de Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale (MCSI), ar trebui facuta prin respectarea reglementarilor privind ajutorul de stat, a declarat Johan Meyer, co-CEO Franklin Templeton Investments Romania si co-portofoliu manager al Fondului…

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat in primele zece luni ale anului un deficit de 5,3 miliarde euro, comparativ cu 2,83 miliarde euro in perioada similara a anului trecut, a anuntat joi BNR. Ca structura, balanta bunurilor si balanta veniturilor primare au consemnat deficite…

- O suma de 278 de miliarde de euro a intrat deja in economia reala a Europei prin intermediul fondurilor structurale si de investitii europene, se arata intr-un comunicat al Comisiei Europene (CE) publicat joi, care evidentiaza realizarile celor cinci fonduri ale UE de la inceputul perioadei de finantare,…

- Fondul Proprietatea (FP) a propus declararea insolventei Postei Romane, insa Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale (MCSI) nu este de acord si acuza obstructionarea capitalizarii companiei de stat de catre actionarul minoritar. Potrivit sursei citate, in cursul zilei de miercuri,…

- Johan Meyer, co-manager de portofoliu in Romania al Fondului Proprietatea, a propus miercuri insolventa companiei Posta Romana, desi statul roman vrea sa bage170 milioane de lei in capitalizarea CNPR.

- Discutiile dintre ministrul Comunicatiilor, Lucian Sova, si reprezentantii Fondului Proprietatea pe marginea capitalizarii Postei Romane au esuat miercuri, 13 decembrie, a anuntat ministerul. 'Johan Meyer, co-manager de portofoliu in Romania al FP, a propus ca alternativa la capitalizare, insolventa…

- Fondurile europene pentru agricultura care au intrat in Romania pana la aceasta data se ridica la 3,3 miliarde de euro, a declarat, vineri, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea, in conferinta de bilant. "Cresterea gradului de absorbtie al fondurilor europene este cel de-al…

- Ministerul Educatiei Nationale (MEN) va avea, in 2018, un buget („credite bugetare”) de 8,3 miliarde de lei, cu 19,68% mai mult decat alocarea din 2017, arata datele proiectului Legii bugetului de stat pe anul viitor postat pe site-ul Ministerului Finantelor. Ca ordonator principal, MEN…

- Bugetul asigurarilor sociale de stat este programat pentru anul 2018 cu un excedent in suma de 191,071 milioane lei, care reprezinta rezultatul financiar al sistemului de asigurare pentru accidente de munca și boli profesionale, veniturile totale fiind estimate la 62,9 miliarde lei, iar cheltuielile…

- Ministerul Finanțelor Publice a prezentat doua rapoarte privind situația creanțelor menționate la data de 30 iunie 2017, respectiv 31 decembrie 2016."Romania a incasat in primele șase luni ale anului 31 milioane dolari SUA in contul creanțelor Romaniei provenite din operațiunile de export,…

- Cele mai cumparate medicamente fara prescriptie Piața de produse OTC din Romania, ce include medicamentele fara prescripție medicala, suplimentele alimentare și dispozitivele medicale pentru ingrijire personala, a inregistrat o creștere modesta in trimestrul III fața de cel precedent, conform datelor…

- Banca Transilvania a rascumparat in perioada 14-17 noiembrie un numar de 2,92 milioane de actiuni proprii, la un pret total de 6,28 milioane lei, parte a programului de rascumparare aprobat de actionari. Actiunile au fost cumparate la preturi cuprinse intre 2,11 lei si 2,17 lei pe titlu.…

- Deficitul Romaniei in comertul cu produse agroalimentare s-a majorat la 820,9 milioane de euro in primele opt luni din acest an, fiind de peste doua ori mai mare fata de nivelul consemnat in aceeasi perioada din 2016, insa in usoara scadere fata de primul semestru, cand a depasit 1,064 miliarde de euro,…

- Creșterea economica a Romaniei este de 7 %, fața de o creștere asumata de 5,5%, se arata intr-un document care se refera la stadiul indeplinirii obiectivelor asumate de PSD la 10 luni de guvernare, analizat joi in ședința Comitetului Executiv Național al partidului. La capitolul "realizarea…

- Numarul inmatricularilor de autoturisme noi in Europa (UE plus EFTA) a urcat in octombrie cu 5,9%, cel mai ridicat nivel din 2009, si vine dupa un usor declin in septembrie, a anuntat joi Asociatia Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA), transmite DPA. Luna trecuta, au fost livrate…

- In septembrie, lucrarile de infrastructura au inregistrat cel mai pronuntat declin, dar constructia de locuinte a crescut substantial. "Pe obiecte de constructii, volumul lucrarilor de constructii a scazut la constructiile ingineresti cu 26% si la cladirile nerezidentiale cu 24,9%. Cresteri…

- Banca Transilvania, a doua institutie de creditare dupa active de pe piata romaneasca, a raportat, in primele noua luni ale anului, un profit net de 779,8 milioane lei, in crestere cu aproape 19%, fata de perioada similara a anului anterior. De asemenea, banca a inregistrat venituri nete din dobanzi…

- Sucursala din Romania a grupului financiar olandez ING a anuntat joi ca a inregistrat un avans de 22% al veniturilor in al treilea trimestru al acestui an, pana la 1,06 mliarde lei (230 milioane euro).”La finalul lui septembrie 2017, ING Romania a marcat o crestere a veniturilor de 22%, cumuland…

- Dupa ce au experimentat in trei etape inghetarea contributiei la Pilonul II, peste sapte milioane de romanii se confrunta acum cu scaderea acesteia de la 5,1% la 3,75% si, implicit, cu reducerea semnificativa a economiilor lor pentru pensie. 0 0 0 0 0 0 "Asociatia pentru Pensiile…

- Romgaz si-a indeplinit obligatia de stocare gaze conform ordinului Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei si chiar a depasit cantitatea la care era obligata sa stocheze, se arata intr-un comunicat al companiei. Potrivit acestuia, Romgaz are inmagazinate 633,83 milioane metri cubi,…

- UPC Romania a inregistrat, in trimestrul al treilea al anului, venituri de peste 184 milioane lei, in crestere cu 6,5% fata de cele 173 milioane lei realizate in perioada similara a anului trecut, informeaza compania intr-un comunicat. Aria de acoperire a serviciilor digitale UPC s-a…

- Franklin Templeton Investment Management Ltd. United Kingdom Sucursala Bucuresti, administrator de investitii al Fondului Proprietatea, a anuntat miercuri seara ca FP a vandut participatiile sale detinute in filialele Electrica, valoarea totala a tranzactiei ridicandu-se la suma de 752,03 milioane…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu a afirmat ca nu se va renunța la Pilonul II de pensii, pentru ca, pana la urma, acesta aparține tot statului, chiar daca este administrat prin management privat. „Nu exista așa ceva. Nu. Pana la urma Pilonul II e al statului, chiar daca are management privat. Cum…

- Romania trebuie sa plateasca 2,1 milioane de euro, in noiembrie, catre Banca Mondiala din imprumutul stand by contractat in 2009, suma reprezentand dobanzi si comisioane, relateaza Agerpres.Suma totala de plata catre UE si Banca Mondiala in acest an este de 1,26 miliarde de euro. Din aceasta valoare,…

- Producția de carbune net a Romaniei a totalizat, in primele opt luni ale anului in curs, 3,07 milioane tone echivalent petrol, fiind cu 15,5% (411.900 tep) mai mare fața de cea din perioada similara din 2016, conform datelor centralizate de Institutul Național de Statistica (INS) si preluate de Agerpres.…

- Ministrul Energiei, Toma Petcu, a declaragt ca zacamântul de la Caragele este cea mai mare descoperire de hidrocarburi a statului român din ultimii 30 de ani. Doar acest zacamânt, care urmeaza sa fie pus în poductie de catre Romgaz în 2019, ar putea asigura singur…

- Plațile procesate catre beneficiarii fondurilor europene se cifreaza, in prezent, la 933 milioane de euro iar valoarea liniilor de finanțare deschise se ridica la 19 miliarde de euro, potrivit bilanțului fostului ministru delegat pentru Fonduri Europene, Rovana Plumb, citata de Agerpres. „Parasesc portofoliul…

- Ajungand la un deficit comercial de peste 1 miliard de euro in primul semestru al acestui an, Romania a importat produse agroalimentare de aproape 3,5 miliarde de euro, in creștere cu 17% fața de perioada similara din 2016. In privința exporturilor, in aceeași perioada acestea au fost cu 4,5% mai mari,…