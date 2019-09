Fondurile de investiţii învârt în România 9,7 miliarde de euro Activele nete ale celor 81 de fonduri deschise locale au crescut in luna august cu 1,6-, pana la 23,4 mld lei (5 mld euro), in vreme ce cresterea in anul curent a ajuns la 8,7-. Fondurile deschise locale au beneficiat in luna august de intrari nete de 293,4 mil lei (62 mil euro), fiind vizate fondurile de obligatiuni si instrumente cu venit fix (258,2 mil lei), cele reunite sub categoria "alte fonduri" (36,8 mil lei), cele diversificate (22 mil lei (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Am discutat despre implementarea programelor PNDL 1, PNDL 2, programe de interes pentru fiecare comunitate din Romania, pentru ca aceste proiecte au fost realizate aproape in fiecare localitate, fara culoare politica, pentru ca noi consideram ca fiecare localitate, fiecare judet are dreptul la dezvoltare,…

- 'In data de 26 august 2019 au intrat in conturile Romaniei pentru fermieri si dezvoltarea satului romanesc inca 176,41 milioane euro reprezentand rambursarea din Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala (FEADR). Valoarea totala a fondurilor europene pe care Romania le-a primit in 2019…

- Fondurile de pensii private obligatorii aveau active in valoare de peste 56,7 miliarde de lei sfarșitul lunii iulie 2019, in crestere cu 27,8% fata de nivelul existent in perioada similara a anului...

- Banca Transilvania (BT) a raportat, la 30 iunie 2019, un profit net consolidat de 848 de milioane de lei, in crestere cu 28% fata de aceeasi perioada din anul anterior. Totdată, la nivel de Grup profitul a fost de 942,36 milioane de lei, în creştere de la 864,6 milioane de lei, reiese…

- Raportul anual al BNR arata ca Romania este una dintre tarile cu cea mai ridicata expunere a sistemului bancar fata de stat, 21,7% din activele sistemului fiind plasate in credite catre administratia publica. Totalul creantelor asupra sectorului public este de 105,5 miliarde lei la finele lui 2018,…

- Activele nete ale celor 203 fonduri deschise si inchise, locale si straine, au crescut in luna iunie cu 1,4%, pana la nivelul de 44,4 miliarde lei (9,4 miliarde euro), inregistrand o crestere de 6,1% de la inceputul anului. Fonduri deschise locale Cele mai performante 5 fonduri in ultimele 12 luni au…

- Fondurile de pensii facultative aveau active in valoare de peste 2,21 miliarde de lei, la 31 mai 2019, in crestere cu 18,1% comparativ cu nivelul de la 31 mai 2018, conform datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). Titlurile de stat detineau cea mai mare pondere in cadrul activelor,…

- Fondurile de pensii facultative aveau active in valoare de peste 2,21 miliarde de lei, la 31 mai 2019, in crestere cu 18,1% comparativ cu nivelul de la 31 mai 2018, conform datelor Autoritatii de Supraveghere Financiara (ASF). Titlurile de stat detineau cea mai mare pondere in cadrul activelor,…